Dogioiu, despre activele Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor. Va fi pregătit un proiect de ordonanţă

20-11-2025 | 16:38
Rafinăria Lukoil Ploiești
Facebook/ Rafinaria Petrotel-Lukoil

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că România va aplica sancțiunile împotriva Lukoil cu solidaritate și până săptămâna viitoare va fi gata un proiect de ordonanță cu un mecanism general pentru astfel de situații.

Mihaela Ivăncică

”România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, despre situaţia activelor Lukoil în România.

Ioana Dogioiu a precizat că de acest subiect se ocupa un grup de lucru, coordonat de Ministerul de Externe.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că firma Lukoil are o datorie către statul român şi atrage atenţia asupra faptului că statul trebuie să recupereze această datorie. Miruţă consideră că o entitate care are capacitate de rafinare este un bun la care statul nu trebuie să renunţe.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirma că, la cum este configurată piaţa, există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului, în contextul intrării în vigoare a sancţiunilor internaţionale impuse Lukoil.

El a adăugat că se lucrează la un act normativ care să fie în acord cu legislaţia internaţională şi cea naţională, dar şi pentru a limita impactul negativ asupra populaţiei şi asupra angajaţilor companiei.

