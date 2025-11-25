Trei companii vor să cumpere rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Sunt și firme românești, spune Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria Petrotel de la Ploiești, cât și rețelele de benzinării.

Ivan a precizat că negocierile se poartă direct între aceste companii și Lukoil încă din urmă cu câteva săptămâni și că autoritățile române sunt în legătură cu ele, așteptând parafarea tranzacției.

Ivan a subliniat că România nu a solicitat prelungirea termenelor impuse de sancțiunile americane, pentru că „este o decizie foarte clară și politică dacă aplicăm sancțiunile SUA, suntem de acord cu ele sau nu”. Spre deosebire de alte state vecine, România nu este dependentă de importurile de hidrocarburi din Federația Rusă și din Lukoil, iar poziția sa este „foarte clară și foarte fermă”. Ministrul a arătat că după aplicarea sancțiunilor, compania va trebui să găsească un cumpărător pentru a nu perturba activitatea economică.

De asemenea, Ministerul de Externe, împreună cu celelalte ministere de resort, pregătește un act normativ care să asigure un cadru legal pentru supravegherea acestor active și activități economice, „o procedură standard” care actualizează legislația existentă din 2022 privind companii cu capital din Federația Rusă.

În ceea ce privește cumpărătorii, Bogdan Ivan a menționat că negocierile sunt internaționale, iar „sunt companii care au ofertat global, inclusiv companii românești și din alte state membre UE”. El a explicat că nu poate dezvălui numele acestor companii din cauza confidențialității comerciale, dar, ipotetic, „sufletește ca român, aș face-o cu o companie românească”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













