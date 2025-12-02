Guvernul introduce control sporit la Lukoil. Un supraveghetor va aviza toate tranzacțiile și plățile externe

Stiri actuale
02-12-2025 | 19:22
×
Codul embed a fost copiat

Guvernul a stabilit printr-o ordonanță de urgență adoptată marți un mecanism pentru ca statul să poată interveni în cazul Lukoil.

autor
Știrile PRO TV

Compania rusească, supusă sancțiunilor internaționale, va trebui să permită accesul unui supraveghetor din partea Ministerului Energiei, care urmează să fie desemnat de Executiv.

Acesta va avea acces la toate documentele și va aviza atât tranzacțiile, cât și plățile externe. Cu alte cuvinte, se va asigura că nu ajung bani în Rusia.

În cazul rafinăriei, sancțiunile au intrat deja în vigoare, iar cele pentru lanțul de benzinării se vor aplica după 13 decembrie.

Cătălin R. Tanase despre scenele suprarealiste văzute în războiul din Iugoslavia. Decizia care ne-a adus aderarea la NATO

Sursa: Pro TV

Etichete: lukoil, supraveghere,

Dată publicare: 02-12-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
Citește și...
Marea Britanie acordă licență temporară pentru tranzacții cu Lukoil International. Fondurile datorate rămân înghețate
Stiri externe
Marea Britanie acordă licență temporară pentru tranzacții cu Lukoil International. Fondurile datorate rămân înghețate

Oficiul pentru implementarea sancţiunilor din Marea Britanie a emis o licenţă temporară care permite companiilor să continue operaţiunile de afaceri cu Lukoil International GmbH, o subsidiară a companiei ruse Lukoil cu sediul în Austria.

Trei companii vor să cumpere rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Sunt și firme românești, spune Bogdan Ivan
Stiri Economice
Trei companii vor să cumpere rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Sunt și firme românești, spune Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria Petrotel de la Ploiești, cât și rețelele de benzinării.

Dogioiu, despre activele Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor. Va fi pregătit un proiect de ordonanţă
Stiri actuale
Dogioiu, despre activele Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor. Va fi pregătit un proiect de ordonanţă

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că România va aplica sancțiunile împotriva Lukoil cu solidaritate și până săptămâna viitoare va fi gata un proiect de ordonanță cu un mecanism general pentru astfel de situații.

Recomandări
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ia proportii și lovește acum inclusiv sectorul energetic. OMV Petrom a oprit centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național, din lipsă de apă.

Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro
Stiri Economice
Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

Reforma cu întârziere a pensiilor magistraților riscă să ne lase fără o parte din banii europeni pe care România îi așteaptă prin PNRR.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28