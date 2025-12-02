Guvernul introduce control sporit la Lukoil. Un supraveghetor va aviza toate tranzacțiile și plățile externe

Guvernul a stabilit printr-o ordonanță de urgență adoptată marți un mecanism pentru ca statul să poată interveni în cazul Lukoil.

Compania rusească, supusă sancțiunilor internaționale, va trebui să permită accesul unui supraveghetor din partea Ministerului Energiei, care urmează să fie desemnat de Executiv.

Acesta va avea acces la toate documentele și va aviza atât tranzacțiile, cât și plățile externe. Cu alte cuvinte, se va asigura că nu ajung bani în Rusia.

În cazul rafinăriei, sancțiunile au intrat deja în vigoare, iar cele pentru lanțul de benzinării se vor aplica după 13 decembrie.

