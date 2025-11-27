Marea Britanie acordă licență temporară pentru tranzacții cu Lukoil International. Fondurile datorate rămân înghețate

27-11-2025 | 20:28
Lukoil Bulgaria
Shutterstock

Oficiul pentru implementarea sancţiunilor din Marea Britanie a emis o licenţă temporară care permite companiilor să continue operaţiunile de afaceri cu Lukoil International GmbH, o subsidiară a companiei ruse Lukoil cu sediul în Austria.

Licenţa, valabilă până în 26 februarie, permite plăţile şi alte tranzacţii în anumite condiţii, inclusiv aceea că fondurile datorate Lukoil rămân îngheţate.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei. Lista posibililor licitatori a crescut după ce vineri Trezoreria SUA a emis un set de licenţe, din care una autorizează companiile să discute cu Lukoil până în 13 decembrie despre achiziţionarea activelor sale internaţionale.

Lukoil se confruntă cu perturbări externe

După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.

Lukoil poartă negocieri cu câţiva potenţiali cumpărători pentru vânzarea activelor sale internaţionale. Obiectivul companiei este de a asigura funcţionarea neîntreruptă a acestor active în timpul vânzării şi transferării lor către noii proprietari.

Rafinăria Lukoil Ploiești
Dogioiu, despre activele Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor. Va fi pregătit un proiect de ordonanţă

Sursa: Agerpres

