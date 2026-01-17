Ambasadorul desemnat de Trump în Islanda spune că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american

17-01-2026 | 09:40
billy long donald trump
IMAGO

Mii de oameni au semnat o petiție în care își exprimă furia după ce candidatul nominalizat de Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american.

 

Cristian Anton

În toiul tensiunilor legate de intenția declarată a lui Trump de a anexa chiar și prin forță militară Groenlanda, ambasadorul desemnat de liderul de la Casa Albă pentru postul de ambasador al SUA în Islanda a declarat că mica țară nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american, scrie The Guardian.

Miercuri, cu câteva ore înainte ca înalți oficiali din Groenlanda și Danemarca să se întâlnească cu SUA în speranța de a respinge amenințările lui Trump de a prelua insula arctică, agenția de știri Politico mediatiza reflecțiile unui înalt oficial american cu privire la o altă insulă nordică.

Am auzit că fostul reprezentant Billy Long (foto, alături de Donald Trump - n.red.), candidatul nominalizat de Trump pentru funcția de ambasador în Islanda, a glumit aseară cu membrii prezenți la ședință că Islanda va fi al 52-lea stat și că el va fi guvernator”, a scris Politico în buletinul său informativ de dimineață.

Reacția de la Reykjavík a fost rapidă. Într-o declarație către The Guardian, Ministerul de Externe al Islandei a declarat că a contactat ambasada SUA pentru clarificări. „Ministerul Afacerilor Externe a contactat ambasada SUA în Islanda pentru a verifica veridicitatea presupuselor comentarii”, a precizat aceasta.

Ronald Lauder
El este omul care l-ar fi convins pe Trump să preia Groenlanda. Este un vechi prieten, cu afaceri pe insulă și în Ucraina

Într-o petiție prin care se solicită ministrului de externe al Islandei, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, să-l respingă pe Long din funcția de ambasador în țară, criticii au declarat: „Aceste cuvinte, rostite de Billy Long, pe care Donald Trump l-a nominalizat ambasador în Islanda, ar fi putut fi spuse în glumă. Totuși, ele sunt jignitoare pentru Islanda și poporul islandez, care a trebuit să lupte pentru libertatea sa și a fost întotdeauna prieten cu Statele Unite”, se arată în petiție.

Trimisul lui Trump spune că anexarea Islandei de către SUA e o glumă

La câteva ore de la lansare, peste 3.200 de persoane au semnat petiția, susținând apelul către SUA de a „nominaliza o altă persoană care arată un respect mai mare pentru Islanda și poporul islandez”.

Ulterior, Long și-ar fi cerut scuze pentru remarci într-un interviu acordat Arctic Today, un site de știri care acoperă regiunea. Publicația l-a citat spunând că respectivele comentarii au fost făcute în glumă, în timp ce alții glumeau despre Jeff Landry, trimisul special al lui Trump pentru SUA în Groenlanda.

Nu a fost nimic serios în asta, eram cu niște oameni pe care nu-i mai întâlnisem de trei ani și glumeau pe seama lui Jeff Landry, guvernator al Groenlandei, și au început să glumească pe seama mea, iar dacă cineva s-a simțit ofensat, atunci îmi cer scuze”, a declarat Long, citat de publicație.

Deși Long a spus că poate înțelege de ce comentariile ar fi declanșat o reacție, a fost ferm convins că sunt o glumă și nu ar trebui luate în serios.

Îmi cer scuze și acesta este singurul meu comentariu, aștept cu nerăbdare să lucrez cu poporul islandez și îmi cer scuze că a fost perceput așa. Eram cu un grup de prieteni și nu a fost nimic serios în legătură cu asta”, a adăugat el.

Lipsă de respect tot mai mare din SUA față de suveranitatea micilor state

Joi, Sigmar Guðmundsson, un deputat din Islanda, al cărui partid liberal reformator, de centru, face parte din coaliția de guvernare a țării, a descris remarcile drept „o glumă deloc amuzantă”, având în vedere tensiunile legate de Groenlanda.

Este evident că acest lucru este extrem de grav pentru o țară mică precum Islanda”, a declarat el pentru ziarul islandez Morgunblaðið. „Trebuie să ne dăm seama că toate argumentele de securitate pe care americanii le invocă cu privire la Groenlanda se aplică și Islandei. Este vorba despre amplasarea acestor două insule”.

El a descris comentariile ca un semn al lipsei de respect tot mai mari din SUA față de suveranitatea statelor mici.

Islandezii trebuie să aibă, de asemenea, curajul, în ciuda relațiilor noastre foarte prietenoase cu Statele Unite, nu în ultimul rând prin intermediul NATO, să discute unde și cum sunt cel mai bine servite interesele noastre de securitate în această lume în schimbare”.

Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării

Dată publicare: 17-01-2026 09:40

Casa Albă: Trupele europene din Groenlanda nu îl vor opri pe Trump

Casa Albă a transmis că trimiterea de militari europeni în Groenlanda nu modifică poziţia preşedintelui american Donald Trump în privinţa intenţiei de a prelua controlul asupra insulei arctice.

El este omul care l-ar fi convins pe Trump să preia Groenlanda. Este un vechi prieten, cu afaceri pe insulă și în Ucraina

John Bolton, consilier pentru securitate în SUA, dezvăluie că prietenul și omul de afaceri Ronald Lauder a stârnit interesul lui Donald Trump pentru Groenlanda încă din primul său mandat.

Primele trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța și Germania, au început să sosească în Groenlanda

Trupe militare din mai multe țări europene, printre care Franța, Germania, Norvegia și Suedia, au început să sosească în Groenlanda pentru a contribui la consolidarea securității acestei insule arctice.

Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda, deși americanii nu-i susțin planul. Doar 17% sunt de acord cu tranzacția

Președintele Donald Trump insistă că SUA trebuie să cumpere Groenlanda, deși planul nu are sprijin intern, fiind respins de majoritatea americanilor, potrivit unui sondaj recent.

 

Analiză: Ce țări ar putea deveni următorii membri ai UE. Nordul Europei se aliniază tot mai mult cu valorile Uniunii Europene

Dezvoltările geopolitice recente, de la războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina până la tensiunile generate de președintele SUA Donald Trump față de NATO, amplifică susținerea pentru aderarea la UE în Groenlanda, Islanda și Norvegia.

Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună

Guvernul nu va tăia salariile din Cultură pentru că oamenii de aici au oricum cele mai mici venituri din sectorul bugetar, spune ministrul Culturii, Andras Demeter. Potrivit acestuia, mulți angajați au salarii și de doar 3.000 de lei pe lună.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

