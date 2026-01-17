Ambasadorul desemnat de Trump în Islanda spune că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american

Mii de oameni au semnat o petiție în care își exprimă furia după ce candidatul nominalizat de Donald Trump pentru funcția de ambasador în Islanda ar fi glumit că țara nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american.

În toiul tensiunilor legate de intenția declarată a lui Trump de a anexa chiar și prin forță militară Groenlanda, ambasadorul desemnat de liderul de la Casa Albă pentru postul de ambasador al SUA în Islanda a declarat că mica țară nordică ar trebui să devină al 52-lea stat american, scrie The Guardian.

Miercuri, cu câteva ore înainte ca înalți oficiali din Groenlanda și Danemarca să se întâlnească cu SUA în speranța de a respinge amenințările lui Trump de a prelua insula arctică, agenția de știri Politico mediatiza reflecțiile unui înalt oficial american cu privire la o altă insulă nordică.

„Am auzit că fostul reprezentant Billy Long (foto, alături de Donald Trump - n.red.), candidatul nominalizat de Trump pentru funcția de ambasador în Islanda, a glumit aseară cu membrii prezenți la ședință că Islanda va fi al 52-lea stat și că el va fi guvernator”, a scris Politico în buletinul său informativ de dimineață.

Reacția de la Reykjavík a fost rapidă. Într-o declarație către The Guardian, Ministerul de Externe al Islandei a declarat că a contactat ambasada SUA pentru clarificări. „Ministerul Afacerilor Externe a contactat ambasada SUA în Islanda pentru a verifica veridicitatea presupuselor comentarii”, a precizat aceasta.

Într-o petiție prin care se solicită ministrului de externe al Islandei, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, să-l respingă pe Long din funcția de ambasador în țară, criticii au declarat: „Aceste cuvinte, rostite de Billy Long, pe care Donald Trump l-a nominalizat ambasador în Islanda, ar fi putut fi spuse în glumă. Totuși, ele sunt jignitoare pentru Islanda și poporul islandez, care a trebuit să lupte pentru libertatea sa și a fost întotdeauna prieten cu Statele Unite”, se arată în petiție.

Trimisul lui Trump spune că anexarea Islandei de către SUA e o glumă

La câteva ore de la lansare, peste 3.200 de persoane au semnat petiția, susținând apelul către SUA de a „nominaliza o altă persoană care arată un respect mai mare pentru Islanda și poporul islandez”.

Ulterior, Long și-ar fi cerut scuze pentru remarci într-un interviu acordat Arctic Today, un site de știri care acoperă regiunea. Publicația l-a citat spunând că respectivele comentarii au fost făcute în glumă, în timp ce alții glumeau despre Jeff Landry, trimisul special al lui Trump pentru SUA în Groenlanda.

„Nu a fost nimic serios în asta, eram cu niște oameni pe care nu-i mai întâlnisem de trei ani și glumeau pe seama lui Jeff Landry, guvernator al Groenlandei, și au început să glumească pe seama mea, iar dacă cineva s-a simțit ofensat, atunci îmi cer scuze”, a declarat Long, citat de publicație.

Deși Long a spus că poate înțelege de ce comentariile ar fi declanșat o reacție, a fost ferm convins că sunt o glumă și nu ar trebui luate în serios.

„Îmi cer scuze și acesta este singurul meu comentariu, aștept cu nerăbdare să lucrez cu poporul islandez și îmi cer scuze că a fost perceput așa. Eram cu un grup de prieteni și nu a fost nimic serios în legătură cu asta”, a adăugat el.

Lipsă de respect tot mai mare din SUA față de suveranitatea micilor state

Joi, Sigmar Guðmundsson, un deputat din Islanda, al cărui partid liberal reformator, de centru, face parte din coaliția de guvernare a țării, a descris remarcile drept „o glumă deloc amuzantă”, având în vedere tensiunile legate de Groenlanda.

„Este evident că acest lucru este extrem de grav pentru o țară mică precum Islanda”, a declarat el pentru ziarul islandez Morgunblaðið. „Trebuie să ne dăm seama că toate argumentele de securitate pe care americanii le invocă cu privire la Groenlanda se aplică și Islandei. Este vorba despre amplasarea acestor două insule”.

El a descris comentariile ca un semn al lipsei de respect tot mai mari din SUA față de suveranitatea statelor mici.

„Islandezii trebuie să aibă, de asemenea, curajul, în ciuda relațiilor noastre foarte prietenoase cu Statele Unite, nu în ultimul rând prin intermediul NATO, să discute unde și cum sunt cel mai bine servite interesele noastre de securitate în această lume în schimbare”.

