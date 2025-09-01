Ungaria tânjește după coaliția China-Rusia care urmărește înfrângerea ”inamicului” SUA. ”China conduce noua ordine mondială”

Stiri externe
01-09-2025 | 09:52
china reuniune
IMAGO

”China își asumă angajamentul de a conduce o nouă ordine mondială”, titrează o agenție maghiară de presă controlată de Viktor Orban, într-un articol din care răzbate prin toți porii admirația față de lupta contra SUA, conduse de prietenul Donald Trump.

autor
Cristian Anton

Agenția maghiară de presă Hirado, structură a televiziunii publice din Ungaria aflată, ca toată presa de stat din această țară, sub controlul strict al Guvernului Viktor Orban, prezintă în termeni extrem de elogioși evenimentele găzduite zilele acestea de China.

china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune
china reuniune china reuniune

China este liderul noii ordini mondiale, strâns flancată de ”aliata fără limite” Rusia, apoi de India, Turcia, Coreea de Nord și alte zeci de țări – toate regimuri autoritare și dictatoriale hotărâte să înfrângă marele dușman comun, SUA și democrația, cărora tocmai le-au arătat ”degetul mijlociu”. Ordine totalitară la care Ungaria lui Viktor Orban tânjește și nu mai face niciun secret din asta. 

Acesta este mesajul fără echivoc transmis de instituția media din Ungaria, care combină în cel mai pur stil propagandistic preluări neutre din prestigiosul The Guardian, cu postări provocatoare ale celebrului conspiraționist Mario Nawfal.

Citește și
vladimir putin and xi jinping
Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin

În final, din această prezentare reiese admirația lui Orban din inima Europei democratice față de râvnita ordine mondială totalitară, la braț cu regimuri ucigașe precum cele din Rusia sau Coreea de Nord.

Cel mai mare summit din istoria Organizației de Cooperare de la Shanghai a avut loc la Tianjin, unde Xi Jinping a purtat discuții cu Vladimir Putin, Narendra Modi și Recep Tayyip Erdogan, printre alții. Potrivit publicației The Guardian, întâlnirile președintelui chinez cu cei trei lideri s-au concentrat pe contracararea Occidentului, construirea unei ordini mondiale multipolare și consolidarea cooperării strategice. China și Rusia și-au reafirmat parteneriatul „fără frontiere”, în timp ce India și Turcia se apropie și ele de Beijing”, scrie Hirado.

”Până când inamicul comun SUA nu va fi învins, cooperarea va continua”

Conform sursei citate, întâlnirile au fost în mod clar menite să contrabalanseze ordinea mondială condusă de SUA, iar liderii chinezi și ruși și-au reafirmat alianța „fără frontiere”, pe care o anunțaseră în 2022. „Până când inamicul comun (Statele Unite) nu va fi învins, cooperarea nelimitată dintre China și Rusia va continua”, după cum a declarat Lim Chuan-Tiong, cercetător la Universitatea din Tokyo.

Războiul din Ucraina continuă să planeze în fundal, iar analiștii spun că a devenit un punct major de conflict în relațiile sino-ruse. Deși Beijingul menține oficial o poziție neutră, „în realitate oferă o gură de oxigen economică pentru Moscova”.

Xi Jinping a subliniat la deschiderea summitului: „Instabilitatea, incertitudinea și imprevizibilitatea au crescut semnificativ în ultimul secol”, adăugând că Organizația de Cooperare de la Shanghai ”a devenit o forță importantă în promovarea unui nou tip de relații internaționale și dezvoltarea unei comunități de viitor pentru umanitate”.

Președintele chinez s-a întâlnit și cu Narendra Modi, care a vizitat China pentru prima dată în șapte ani. Întâlnirea a avut loc la cinci zile după ce Washingtonul a impus un tarif major de 50% asupra bunurilor indiene, ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc ale Indiei. Modi a declarat după întâlnire: „Ne angajăm să construim relațiile noastre pe respect reciproc, încredere și considerație pentru sensibilitățile celuilalt”.

Președintele chinez a purtat discuții și cu Erdogan, cu care a discutat despre consolidarea cooperării împotriva terorismului.

”Construim propria noastră lume”

De asemenea, s-a întâlnit cu liderii mai multor state mai mici, dar importante din punct de vedere strategic, inclusiv Belarus și Kârgâzstan, consolidând astfel influența Chinei în regiunea eurasiatică. 

Mesajul global este clar: participanții se străduiesc să creeze o nouă ordine mondială în care Statele Unite și aliații săi nu dictează termenii – se încheie articolul ”tovărășesc” din Hirado.

În articolul din The Guardian citat de Hirado există și această informație, evitată însă de agenția maghiară, pentru că ar distorsiona mesajul de unitate contra democrației: ”Un academician chinez care a vorbit sub condiția anonimatului a declarat că Moscova se aștepta la mai mult sprijin din partea aliatului său, dar Beijingul a depus eforturi mari pentru a evita noi sancțiuni punitive. „China spune că «nu există limite», dar în practică ezită, privind constant peste umăr, precaută față de presiunea din partea Occidentului, a UE și a NATO. Nu a luat niciodată Rusia în serios - iar Rusia a văzut acest lucru cu mult timp în urmă, a spus academicianul”.

Propaganda instituției controlate de regimul Viktor Orban este evidențiată și de postările conspiraționistului Mario Nawfal, inserate în articol, fără absolut nicio referire la conținutul lor.

Propagandistul preferat al lui Elon Musk, utilizat de miliardar pentru a discredita și România în mai multe ocazii, vorbește în termeni extrem de apreciativi despre alianța dictatorilor împotriva democrației din lumea civilizată: ”poză de familie”, ”viitorul centru mondial de putere”, ”construim propria noastră lume”, ”au arătat degetul ordinii multilaterale dominate de NATO, G7 și SUA”.

Până la urmă, răzbate mesajul clar de aderare a Ungariei lui Viktor Orban la această nouă ordine mondială a dictaturilor, chiar și de la mii de kilometri distanță. 

Dosarul Călin Georgescu. ”Gărzi patriotice” pentru ocuparea instituțiilor statului și uciderea evreilor: ”Există un plan”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, Ungaria, China, coalitie, Viktor Orban, statele unite ale americii, democratie, impotriva, dictaturi, noua ordine mondială,

Dată publicare: 01-09-2025 09:52

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina
Stiri externe
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina

Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile cu Donald Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina, subiect pe care îl va discuta la summitul OCS din China, relatează Reuters și AFP.

 

Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin
Stiri externe
Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin

Într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului, Xi Jinping găzduiește la Tianjin, în China, un summit cu peste 20 de lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin și premierul Indiei.

China a cheltuit o sumă imensă în 2024 pentru exercițiile militare navale care sperie Taiwanul: ”Subminează grav pacea”
Stiri externe
China a cheltuit o sumă imensă în 2024 pentru exercițiile militare navale care sperie Taiwanul: ”Subminează grav pacea”

China a cheltuit 21 de miliarde de dolari pentru exerciții militare în Strâmtoarea Taiwan, Marea Chinei de Est și de Sud și Pacificul de Vest în 2024, cu aproape 40% mai mult decât în 2023.

Ultima mișcare pregătită de SUA în lupta cu China ar putea fi pe placul Beijingului. Ar avea efecte la nivel global
Stiri externe
Ultima mișcare pregătită de SUA în lupta cu China ar putea fi pe placul Beijingului. Ar avea efecte la nivel global

Statele Unite se pregătesc să autorizeze exploatarea fundului oceanic pentru a extrage minerale critice, în încercarea de a reduce dependența de China.

Bloomberg: Xi Jinping a lansat cea mai mare epurare a conducerii militare din China de la Mao încoace
Stiri externe
Bloomberg: Xi Jinping a lansat cea mai mare epurare a conducerii militare din China de la Mao încoace

În timpul celui de-al treilea mandat al lui Xi Jinping în China, 14 dintre cei 79 de generali pe care îi numise personal în funcții au dispărut din ochii publicului sau au fost anchetați, informează Bloomberg.

Recomandări
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina
Stiri externe
Vladimir Putin susține la summitul din China că întâlnirea cu Trump a deschis calea către pace în Ucraina

Vladimir Putin a declarat luni că înțelegerile cu Donald Trump la summitul din Alaska deschid calea către pace în Ucraina, subiect pe care îl va discuta la summitul OCS din China, relatează Reuters și AFP.

 

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 August 2025

30:23

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28