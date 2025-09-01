Ungaria tânjește după coaliția China-Rusia care urmărește înfrângerea ”inamicului” SUA. ”China conduce noua ordine mondială”

”China își asumă angajamentul de a conduce o nouă ordine mondială”, titrează o agenție maghiară de presă controlată de Viktor Orban, într-un articol din care răzbate prin toți porii admirația față de lupta contra SUA, conduse de prietenul Donald Trump.

Agenția maghiară de presă Hirado, structură a televiziunii publice din Ungaria aflată, ca toată presa de stat din această țară, sub controlul strict al Guvernului Viktor Orban, prezintă în termeni extrem de elogioși evenimentele găzduite zilele acestea de China.

china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune china reuniune

China este liderul noii ordini mondiale, strâns flancată de ”aliata fără limite” Rusia, apoi de India, Turcia, Coreea de Nord și alte zeci de țări – toate regimuri autoritare și dictatoriale hotărâte să înfrângă marele dușman comun, SUA și democrația, cărora tocmai le-au arătat ”degetul mijlociu”. Ordine totalitară la care Ungaria lui Viktor Orban tânjește și nu mai face niciun secret din asta.

Acesta este mesajul fără echivoc transmis de instituția media din Ungaria, care combină în cel mai pur stil propagandistic preluări neutre din prestigiosul The Guardian, cu postări provocatoare ale celebrului conspiraționist Mario Nawfal.

În final, din această prezentare reiese admirația lui Orban din inima Europei democratice față de râvnita ordine mondială totalitară, la braț cu regimuri ucigașe precum cele din Rusia sau Coreea de Nord.

”Cel mai mare summit din istoria Organizației de Cooperare de la Shanghai a avut loc la Tianjin, unde Xi Jinping a purtat discuții cu Vladimir Putin, Narendra Modi și Recep Tayyip Erdogan, printre alții. Potrivit publicației The Guardian, întâlnirile președintelui chinez cu cei trei lideri s-au concentrat pe contracararea Occidentului, construirea unei ordini mondiale multipolare și consolidarea cooperării strategice. China și Rusia și-au reafirmat parteneriatul „fără frontiere”, în timp ce India și Turcia se apropie și ele de Beijing”, scrie Hirado.

”Până când inamicul comun SUA nu va fi învins, cooperarea va continua”

Conform sursei citate, întâlnirile au fost în mod clar menite să contrabalanseze ordinea mondială condusă de SUA, iar liderii chinezi și ruși și-au reafirmat alianța „fără frontiere”, pe care o anunțaseră în 2022. „Până când inamicul comun (Statele Unite) nu va fi învins, cooperarea nelimitată dintre China și Rusia va continua”, după cum a declarat Lim Chuan-Tiong, cercetător la Universitatea din Tokyo.

Războiul din Ucraina continuă să planeze în fundal, iar analiștii spun că a devenit un punct major de conflict în relațiile sino-ruse. Deși Beijingul menține oficial o poziție neutră, „în realitate oferă o gură de oxigen economică pentru Moscova”.

Xi Jinping a subliniat la deschiderea summitului: „Instabilitatea, incertitudinea și imprevizibilitatea au crescut semnificativ în ultimul secol”, adăugând că Organizația de Cooperare de la Shanghai ”a devenit o forță importantă în promovarea unui nou tip de relații internaționale și dezvoltarea unei comunități de viitor pentru umanitate”.

Președintele chinez s-a întâlnit și cu Narendra Modi, care a vizitat China pentru prima dată în șapte ani. Întâlnirea a avut loc la cinci zile după ce Washingtonul a impus un tarif major de 50% asupra bunurilor indiene, ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc ale Indiei. Modi a declarat după întâlnire: „Ne angajăm să construim relațiile noastre pe respect reciproc, încredere și considerație pentru sensibilitățile celuilalt”.

Președintele chinez a purtat discuții și cu Erdogan, cu care a discutat despre consolidarea cooperării împotriva terorismului.

”Construim propria noastră lume”

De asemenea, s-a întâlnit cu liderii mai multor state mai mici, dar importante din punct de vedere strategic, inclusiv Belarus și Kârgâzstan, consolidând astfel influența Chinei în regiunea eurasiatică.

Mesajul global este clar: participanții se străduiesc să creeze o nouă ordine mondială în care Statele Unite și aliații săi nu dictează termenii – se încheie articolul ”tovărășesc” din Hirado.

În articolul din The Guardian citat de Hirado există și această informație, evitată însă de agenția maghiară, pentru că ar distorsiona mesajul de unitate contra democrației: ”Un academician chinez care a vorbit sub condiția anonimatului a declarat că Moscova se aștepta la mai mult sprijin din partea aliatului său, dar Beijingul a depus eforturi mari pentru a evita noi sancțiuni punitive. „China spune că «nu există limite», dar în practică ezită, privind constant peste umăr, precaută față de presiunea din partea Occidentului, a UE și a NATO. Nu a luat niciodată Rusia în serios - iar Rusia a văzut acest lucru cu mult timp în urmă”, a spus academicianul”.

Propaganda instituției controlate de regimul Viktor Orban este evidențiată și de postările conspiraționistului Mario Nawfal, inserate în articol, fără absolut nicio referire la conținutul lor.

???????? SCO FAMILY PHOTO: A GILDED ALLIANCE IN ONE FRAME Picture this: the leaders of the Shanghai Cooperation Organization, shoulder to shoulder under the spotlight in Tianjin, China. Xi Jinping, Putin, Modi, Iran’s President Pezeshkian, Turkey's Erdogan - all pose for a diplomatic… https://t.co/HVT1RPvOYh pic.twitter.com/PZf2Nixp3B — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2025

Propagandistul preferat al lui Elon Musk, utilizat de miliardar pentru a discredita și România în mai multe ocazii, vorbește în termeni extrem de apreciativi despre alianța dictatorilor împotriva democrației din lumea civilizată: ”poză de familie”, ”viitorul centru mondial de putere”, ”construim propria noastră lume”, ”au arătat degetul ordinii multilaterale dominate de NATO, G7 și SUA”.

Până la urmă, răzbate mesajul clar de aderare a Ungariei lui Viktor Orban la această nouă ordine mondială a dictaturilor, chiar și de la mii de kilometri distanță.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













