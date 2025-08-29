Ultima mișcare pregătită de SUA în lupta cu China ar putea fi pe placul Beijingului. Ar avea efecte la nivel global

29-08-2025 | 07:40
donald trump si xi jinping
AFP

Statele Unite se pregătesc să autorizeze exploatarea fundului oceanic pentru a extrage minerale critice, în încercarea de a reduce dependența de China.

Claudia Alionescu

Însă o astfel de acțiune unilaterală, desfășurată în apele internaționale, ar putea submina ordinea globală bazată pe reguli și ar crea oportunități pentru Beijing, avertizează un raport al Center for Strategic and International Studies (CSIS), citat de CNBC.

Deși Organizația Națiunilor Unite a creat Autoritatea Internațională pentru Fundul Mării (ISA) pentru a stabili reguli comune privind mineritul marin, negocierile sunt blocate de ani buni, iar peste 30 de state susțin un moratoriu, invocând riscuri ecologice.

În lipsa unor standarde internaționale, Washingtonul accelerează procesul sub legislația americană, evaluând licențe comerciale pentru companii precum The Metals Company, care vizează zona Clarion-Clipperton din Pacific.

Experții avertizează că, prin ignorarea UNCLOS – Convenția ONU asupra dreptului mării, la care SUA nici măcar nu sunt parte – Washingtonul riscă să slăbească autoritatea internațională în domeniu.

oameni pe strada
Financial Times: UE va face stocuri de minerale critice pentru a preveni întreruperile în aprovizionare

Acest lucru ar putea oferi Chinei argumente pentru a se prezenta drept apărător al dreptului internațional, în timp ce își extinde propria capacitate de minerit marin prin companii de stat precum China Minmetals.

China a restricționat exporturile de minerale critice – reacții în lanț în industria auto globală

În aprilie, China a restricționat exporturile de minerale critice, amenințând industria auto și producția globală.

Producători auto din întreaga lume, inclusiv cei germani și indieni, au avertizat că noile restricții pot provoca întârzieri și opriri de producție. Decizia Chinei din aprilie a perturbat lanțurile de aprovizionare esențiale pentru mai multe industrii.

Măsura evidențiază dominația Chinei în sector și este văzută ca presiune în războiul comercial cu Donald Trump. El a impus tarife mari Chinei, dar a fost nevoit să le reducă după reacții negative ale piețelor.

China a răspuns cu tarife proprii și control asupra aprovizionării.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 29-08-2025 07:39

