Vizită fără precedent, de 4 zile, a lui Vladimir Putin în China. Președintele Iranului și Kim Jong Un vin și ei la Tianjin

31-08-2025 | 19:23
vladimir putin and xi jinping
Într-o demonstrație de solidaritate împotriva Occidentului, Xi Jinping găzduiește la Tianjin, în China, un summit cu peste 20 de lideri mondiali, inclusiv Vladimir Putin și premierul Indiei.

Este de asteptat ca liderul chinez să prezinte viziunea sa despre o economie globală post-americană.

Totodată summit-ul dă un impuls diplomatic Rusiei lovite de sancțiuni pentru invadarea Ucrainei.

Relațiile dintre China și Rusia sunt "cele mai bune din istorie", a transmis postul public de televiziune chinez CCTV, în reportajul său despre sosirea lui Vladimir Putin pentru o vizită fără precedent de patru zile.

Considerată de Beijing „partener strategic”, Rusia este vizată de numeroase sancţiuni occidentale. Iar economia sa dă tot mai multe semne de fragilizare.

Cu toate că i-a vizitat ori i-a primit, separat, de mai multe ori pe Xi Jinping și Vladimir Putin, pentru liderul nord coreean Kim Jong Un este prima participare la un summit multilateral.

John Nilsson-Wright, Centre for Geopolitics, POLIS, Universitatea Cambridge: ”Prin prezența sa alături de Xi și Putin, Kim Jong Un arată că are și el o anvergură globală și e parte a acestei axe puternice a regimurilor autoritare. Xi dorește să-l includă pe Kim în ecuație, dar Diavolul stă în detaliile prin care Xi se va asigura că Phenianul nu devine o forță perturbatoare, scăpată de sub control.”

Preşedintele iranian Masoud Pezeshkian va completa un cvartet pe care analiştii occidentali îl descriu drept „axa destabilizării”, ce pare hotărâtă să remodeleze ordinea globală.

John Nilsson-Wright, Centre for Geopolitics, POLIS, Universitatea Cambridge: ”Într-o vreme în care Alianța Occidentală este fragilizată de abordarea tranzacțională a administrației SUA și de percepția că Trump e mai puțin interesat de sprijinirea lumii bazate pe lege și ordine, fiind în schimb concentrat pe politici beneficie exclusiv SUA, e imposibil să nu observi cum China nu a rezistat ispitei și ocaziei de a face un pas înainte și de a ocupa prim-planul scenei globale. Simbolismul acestui summit este chiar mai important decât rezultatele concrete ale acestor întâlniri. China, Rusia și Coreea de Nord nu se simt doar impulsionate, ci și sincer încrezătoare că viitorul e de partea lor.”

Apogeul evenimentelor din China îl va reprezenta o grandioasă paradă militară organizată în capitala Beijing pentru a marca sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, după capitularea oficială a Japoniei.

Marc Stewart, CNN: ”Am asistat la pregătiri minuțioase și ample pentru parada militară care va avea loc pe 3 septembrie. Vor bate pasul de defilare peste 10.000 de soldați, alături de echipamente de ultimă generație. E o șansă pentru China de a-și etala puterea militară într-un context de tensiuni constante cu SUA și aliații Americii cu privire la pretențiile Beijingului vizând Marea Chinei de Sud și Taiwanul.”

