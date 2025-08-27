Bloomberg: Xi Jinping a lansat cea mai mare epurare a conducerii militare din China de la Mao încoace

27-08-2025 | 21:49
xi jinping
AFP

În timpul celui de-al treilea mandat al lui Xi Jinping în China, 14 dintre cei 79 de generali pe care îi numise personal în funcții au dispărut din ochii publicului sau au fost anchetați, informează Bloomberg.

Vlad Dobrea

După cum notează agenția, nu a existat niciun astfel de caz în cei 20 de ani în care predecesorii săi au fost la putere.

Epurările au lovit Comisia Militară Centrală (CMC), cel mai înalt organ colegial al armatei chineze, cu doar patru membri rămași din șapte, cel mai mic număr de membri de pe vremea lui Mao Zedong.

Generalul cu cel mai înalt rang care a căzut în dizgrație a fost adjunctul șefului Comisiei Militare Centrale, He Weidong.

Ce s-a întâmplat exact cu el nu se știe.

Conform relatărilor din presă, a fost acuzat de corupție, dar acest lucru nu a fost confirmat oficial.

Bloomberg notează că Xi își consolidează puterea personală prin remanieri militare și represiuni.

În același timp, potrivit analiștilor, înlăturarea unor lideri militari cheie ar putea pune sub semnul întrebării disponibilitatea forțelor armate, inclusiv în contextul unui potențial conflict cu Taiwanul.

Sursa: Bloomberg

