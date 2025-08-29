China a cheltuit o sumă imensă în 2024 pentru exercițiile militare navale care sperie Taiwanul: ”Subminează grav pacea”

Stiri externe
29-08-2025 | 13:27
marina china, exercitiu naval, rusia

China a cheltuit 21 de miliarde de dolari pentru exerciții militare în Strâmtoarea Taiwan, Marea Chinei de Est și de Sud și Pacificul de Vest în 2024, cu aproape 40% mai mult decât în 2023.

autor
Cristian Matei

Acestea sunt estimările făcute de guvernul din Taiwan, bazate pe urmărirea aeronavelor și navelor și calcularea costului combustibilului și a altor cheltuieli.

Cercetarea internă efectuată de forțele armate taiwaneze, analizată de Reuters și confirmată de patru oficiali taiwanezi, oferă detalii rare despre destinația probabilă a cheltuielilor Chinei în domeniul apărării, pe măsură ce Beijingul își extinde prezența militară și amploarea exercițiilor sale, alarmând capitalele regionale și Washingtonul.

China a alocat 1,67 trilioane de yuani (233,47 miliarde de dolari) pentru cheltuieli de apărare în anul 2024, dar diplomații consideră că această sumă este subestimată. China nu oferă detalii cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii.

Oficialii, care au fost informați cu privire la cercetare, au refuzat să fie identificați, din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Citește și
Xi Jinping
The Hill: China trimite soldați în Ucraina ca să se pregătească pentru o invazie a Taiwanului

Nici Ministerul Apărării din China, nici Biroul pentru Afaceri Taiwanese nu au răspuns solicitărilor de comentarii. China, care consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său, în ciuda obiecțiilor guvernului de la Taipei, a afirmat în repetate rânduri că cheltuielile sale militare sunt transparente și nu reprezintă o amenințare.

Reuters precizează faptul că nu a putut confirma în mod independent acuratețea estimării taiwaneze.

Experții au afirmat că metodologia raportului este fezabilă și poate furniza informații valoroase, deși au avertizat că acesta include în mod necesar unele presupuneri.

Cum au fost calculate cheltuielile Chinei

Armata taiwaneză a compilat estimările într-un raport publicat luna aceasta, pe baza supravegherii și informațiilor taiwaneze privind activitatea militară chineză în Marea Bohai, în nord-estul Chinei, în Marea Chinei de Est, în Strâmtoarea Taiwan, în Marea Chinei de Sud și în Pacificul de Vest.

Rapoartele au contabilizat misiunile navale și aeriene ale Chinei în aceste zone în 2024, apoi au estimat cât ar costa combustibilul și alte consumabile pentru fiecare oră de activitate. Totalul s-a ridicat la aproximativ 152 de miliarde de yuani (21,25 miliarde de dolari), incluzând întreținerea, reparațiile și salariile, potrivit raportului și oficialilor informați cu privire la cercetare.

Cheltuielile estimate reprezentau aproximativ 9% din cheltuielile militare raportate de China pentru 2024, în creștere față de 7% în 2023, pe baza acelorași estimări, potrivit calculelor Reuters bazate pe cercetare.

„Expansiunea militară continuă a Chinei și provocările din zona gri subminează grav pacea și stabilitatea în regiunea Indo-Pacific”, a declarat ministerul apărării din Taiwan într-o declarație pentru Reuters, care nu a abordat cheltuielile din raport și alte estimări.

În 2024, aeronavele chineze, inclusiv avioanele de vânătoare J-10, bombardierele H-6 și dronele, au efectuat aproape 12.000 de zboruri în regiune, totalizând aproximativ 37.000 de ore în aer, arată raportul. Ambele reprezintă o creștere de aproximativ 30% față de anul precedent, au spus oficialii.

Marina chineză a efectuat peste 86.000 de călătorii, inclusiv cu portavioane și distrugătoare, totalizând un timp total pe mare de peste 2 milioane de ore, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 20% față de anul precedent pentru ambele indicatori, se arată în raport.

Aproximativ 34% din călătoriile marinei chineze au fost efectuate în Marea Chinei de Sud, zonă foarte disputată, aproximativ 28% în Marea Chinei de Est, la granița cu Japonia și Coreea de Sud, și aproape 14% în strâmtoarea Taiwan, zonă sensibilă, arată raportul.

„Ei încearcă să normalizeze proiecția puterii militare și intimidarea în jurul primului lanț insular”, a declarat unul dintre oficialii informați cu privire la cercetare.

Primul lanț insular este o zonă care se întinde de la Japonia până la Taiwan, Filipine și Borneo, cuprinzând mările de coastă ale Chinei, precum și Marea Chinei de Sud, care face obiectul unui litigiu.

Marina chineză a operat și mai departe de coastele țării, participând inclusiv la patrule anti-piraterie în largul Somaliei, în timp ce Statele Unite au raportat o intensificare a mișcărilor navale chineze în jurul Alaskăi și în nordul Pacificului.

Un bărbat care traversa neregulamentar a fost spulberat de un șofer care s-ar fi luat la întrecere cu altă mașină, în Buzău

Sursa: Reuters

Etichete: China, cheltuieli, taiwan,

Dată publicare: 29-08-2025 13:27

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
Taiwanul se pregătește pentru o invazie din partea Chinei. Exerciţii militare şi civile fără precedent
Stiri externe
Taiwanul se pregătește pentru o invazie din partea Chinei. Exerciţii militare şi civile fără precedent

Taiwanul va simula o blocadă şi o invazie a insulei de către China în exerciţiile sale anuale, în contextul în care preşedintele Lai Ching-te a avertizat marţi că insula se confruntă deja cu „un război fără fumul armelor”, relatează Reuters.  

The Hill: China trimite soldați în Ucraina ca să se pregătească pentru o invazie a Taiwanului
Stiri externe
The Hill: China trimite soldați în Ucraina ca să se pregătească pentru o invazie a Taiwanului

Un fost oficial al serviciilor de informații occidentale a declarat pentru Reuters că aproximativ 200 de soldați chinezi luptă pentru Rusia în Ucraina.

China simulează invadarea Taiwanului din toate direcțiile, testând hotărârea SUA. ”Este un avertisment sever”
Stiri externe
China simulează invadarea Taiwanului din toate direcțiile, testând hotărârea SUA. ”Este un avertisment sever”

Armata Chinei a anunțat marți că a început exerciții militare comune implicând forțele sale terestre, navale, aeriene și de rachete în jurul Taiwanului, ca un „avertisment sever”.

Taiwanul se pregătește de război. Autoritățile învață de la companii din Ucraina cum să funcționeze în timpul unei invazii
Stiri externe
Taiwanul se pregătește de război. Autoritățile învață de la companii din Ucraina cum să funcționeze în timpul unei invazii

Taiwanul pare să se fi resemnat la gândul că va fi invadat de China, iar autoritățile învață de la companiile din Ucraina cum să își continue activitatea și în cazul unei invazii armate.

 

Donald Trump avertizează: O invazie a Taiwanului de către China ar fi
Stiri externe
Donald Trump avertizează: O invazie a Taiwanului de către China ar fi "catastrofală"

O invazie a Taiwanului de către China ar fi "catastrofală", a declarat luni preşedintele american Donald Trump, anunţând o investiţie masivă în Statele Unite a gigantului taiwanez al producţiei de semiconductori TSMC, relatează AFP.

Recomandări
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”
Stiri Educatie
Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), avertizează că noile măsuri fiscale vor lovi puternic sistemul educațional și anunță un val de proteste.

E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată
Stiri Justitie
E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Instanțele din toată țara și-au restrâns activitatea, urmând să judece numai cauzele care nu suferă amânare, care implică arestarea preventivă ori emiterea ordinelor de protecție.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite, în prima parte a lunii
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite, în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii, care au făcut publică, vineri, prognoza pe următoarele patru săptămâni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 29 August 2025

03:26:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59