China a cheltuit o sumă imensă în 2024 pentru exercițiile militare navale care sperie Taiwanul: ”Subminează grav pacea”

China a cheltuit 21 de miliarde de dolari pentru exerciții militare în Strâmtoarea Taiwan, Marea Chinei de Est și de Sud și Pacificul de Vest în 2024, cu aproape 40% mai mult decât în 2023.

Acestea sunt estimările făcute de guvernul din Taiwan, bazate pe urmărirea aeronavelor și navelor și calcularea costului combustibilului și a altor cheltuieli.

Cercetarea internă efectuată de forțele armate taiwaneze, analizată de Reuters și confirmată de patru oficiali taiwanezi, oferă detalii rare despre destinația probabilă a cheltuielilor Chinei în domeniul apărării, pe măsură ce Beijingul își extinde prezența militară și amploarea exercițiilor sale, alarmând capitalele regionale și Washingtonul.

China a alocat 1,67 trilioane de yuani (233,47 miliarde de dolari) pentru cheltuieli de apărare în anul 2024, dar diplomații consideră că această sumă este subestimată. China nu oferă detalii cu privire la modul în care sunt cheltuiți banii.

Oficialii, care au fost informați cu privire la cercetare, au refuzat să fie identificați, din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Nici Ministerul Apărării din China, nici Biroul pentru Afaceri Taiwanese nu au răspuns solicitărilor de comentarii. China, care consideră Taiwanul ca fiind teritoriul său, în ciuda obiecțiilor guvernului de la Taipei, a afirmat în repetate rânduri că cheltuielile sale militare sunt transparente și nu reprezintă o amenințare.

Reuters precizează faptul că nu a putut confirma în mod independent acuratețea estimării taiwaneze.

Experții au afirmat că metodologia raportului este fezabilă și poate furniza informații valoroase, deși au avertizat că acesta include în mod necesar unele presupuneri.

Cum au fost calculate cheltuielile Chinei

Armata taiwaneză a compilat estimările într-un raport publicat luna aceasta, pe baza supravegherii și informațiilor taiwaneze privind activitatea militară chineză în Marea Bohai, în nord-estul Chinei, în Marea Chinei de Est, în Strâmtoarea Taiwan, în Marea Chinei de Sud și în Pacificul de Vest.

Rapoartele au contabilizat misiunile navale și aeriene ale Chinei în aceste zone în 2024, apoi au estimat cât ar costa combustibilul și alte consumabile pentru fiecare oră de activitate. Totalul s-a ridicat la aproximativ 152 de miliarde de yuani (21,25 miliarde de dolari), incluzând întreținerea, reparațiile și salariile, potrivit raportului și oficialilor informați cu privire la cercetare.

Cheltuielile estimate reprezentau aproximativ 9% din cheltuielile militare raportate de China pentru 2024, în creștere față de 7% în 2023, pe baza acelorași estimări, potrivit calculelor Reuters bazate pe cercetare.

„Expansiunea militară continuă a Chinei și provocările din zona gri subminează grav pacea și stabilitatea în regiunea Indo-Pacific”, a declarat ministerul apărării din Taiwan într-o declarație pentru Reuters, care nu a abordat cheltuielile din raport și alte estimări.

În 2024, aeronavele chineze, inclusiv avioanele de vânătoare J-10, bombardierele H-6 și dronele, au efectuat aproape 12.000 de zboruri în regiune, totalizând aproximativ 37.000 de ore în aer, arată raportul. Ambele reprezintă o creștere de aproximativ 30% față de anul precedent, au spus oficialii.

Marina chineză a efectuat peste 86.000 de călătorii, inclusiv cu portavioane și distrugătoare, totalizând un timp total pe mare de peste 2 milioane de ore, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 20% față de anul precedent pentru ambele indicatori, se arată în raport.

Aproximativ 34% din călătoriile marinei chineze au fost efectuate în Marea Chinei de Sud, zonă foarte disputată, aproximativ 28% în Marea Chinei de Est, la granița cu Japonia și Coreea de Sud, și aproape 14% în strâmtoarea Taiwan, zonă sensibilă, arată raportul.

„Ei încearcă să normalizeze proiecția puterii militare și intimidarea în jurul primului lanț insular”, a declarat unul dintre oficialii informați cu privire la cercetare.

Primul lanț insular este o zonă care se întinde de la Japonia până la Taiwan, Filipine și Borneo, cuprinzând mările de coastă ale Chinei, precum și Marea Chinei de Sud, care face obiectul unui litigiu.

Marina chineză a operat și mai departe de coastele țării, participând inclusiv la patrule anti-piraterie în largul Somaliei, în timp ce Statele Unite au raportat o intensificare a mișcărilor navale chineze în jurul Alaskăi și în nordul Pacificului.

