Primul stat din Europa unde ar putea dispărea mașinile pe benzină și motorină. 96% din cele cumpărate sunt electrice

Stiri externe
02-01-2026 | 14:19
Mașini electrice
Getty Images

Deși este cel mai mare exportator de produse petroliere din Europa de Vest, Norvegia a condus tranziția către vehiculele electrice.

autor
Claudia Alionescu

Statul și-a stabilit obiectivul, neobligatoriu, de a vinde doar mașini fără emisii până în 2025, cu ani înaintea Uniunii Europene, relatează France24

Un record de 179.549 de vehicule au fost înregistrate în 2025, depășind precedentul record stabilit în 2021, a declarat vineri Federația Rutieră Norvegiană (OFV).

Vehiculele electrice au reprezentat 97,6% din vânzări în decembrie.

„Deși vânzările de mașini sunt, în mod tradițional, mult mai mari la sfârșitul anului, nu există nicio îndoială că modificarea TVA-ului de la 1 ianuarie 2026 a determinat multe persoane să cumpere un vehicul electric nou înainte de sfârșitul anului”, a declarat directorul OFV, Geir Inge Stokke, într-un comunicat.

Citește și
ford
Ford, unul dintre cei mai importanți constructori auto din lume, cu fabrică și în România, nu mai vrea mașini electrice

Guvernul norvegian a decis să reducă scutirea de la TVA de la 500.000 de coroane (aproximativ 42.000 de euro) la 300.000 de coroane ( aproximativ 25.000 de euro) începând cu începutul anului 2026.

Eliminarea scutirii, inițial planificată pentru 2027, este de așteptat să fie amânată până în 2028.

Tesla, lider pe piața norvegiană

Tesla și-a consolidat poziția de lider pe piața norvegiană, reprezentând 19,1% din totalul înregistrărilor.

Un record de 34.285 de Tesla noi au fost înregistrate în Norvegia anul trecut, potrivit OFV, brandul evitând scăderea vânzărilor pe care a înregistrat-o în alte părți ale Europei din cauza controverselor stârnite de fondatorul său, Elon Musk.

Producătorii de mașini chinezi și-au crescut, de asemenea, cota pe piața norvegiană, urcând de la 10,4% în 2024 la 13,7% în 2025.

Ce i-a nemulțumit pe străinii care au petrecut Revelionul în București. „Asta nu ne-a plăcut”

Sursa: France24

Etichete: europa, motorină, benzina, masini electrice, Norvegia,

Dată publicare: 02-01-2026 14:19

Articol recomandat de sport.ro
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
O personalitate celebră, printre victimele cumplitei tragedii din Elveția în noaptea de Revelion: ”Suntem șocați”
Citește și...
Mașina pentru care românii vor plăti din 2026 un impozit fix de 40 de lei. Ce impozite se reduc
Stiri Sociale
Mașina pentru care românii vor plăti din 2026 un impozit fix de 40 de lei. Ce impozite se reduc

Impozitele locale se majorează anul viitor şi se introduce un impozit fix de 40 de lei pentru maşini electrice, potrivit Codului Fiscal.

Ford, unul dintre cei mai importanți constructori auto din lume, cu fabrică și în România, nu mai vrea mașini electrice
Stiri Auto
Ford, unul dintre cei mai importanți constructori auto din lume, cu fabrică și în România, nu mai vrea mașini electrice

Compania Ford a anunțat că renunță la planurile sale ambițioase privind vehiculele electrice, din cauza pierderilor financiare. În schimb, se va concentra pe investițiile în motoare pe benzină și vehicule electrice hibride.

Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică
Stiri actuale
Cu cât vor crește impozitele auto de la 1 ianuarie, în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică

De la 1 ianuarie, cei care au maşini vor plăti impozite mai mari. Sunt vizate și autoturismele electrice și hibride, care până acum erau parțial sau total scutite.

Recomandări
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
Stiri Politice
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada
Vremea
Lapoviţă şi ninsori în mai multe zone din țară. Meteorologii au emis cod galben şi portocaliu. Unde se va depune zăpada

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară.

VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori
Stiri actuale
VIDEO. Avalanșă de proporții la Bâlea Lac. Cum au declanșat-o doi schiori

O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 01 Ianuarie 2026

49:59

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28