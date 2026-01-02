Primul stat din Europa unde ar putea dispărea mașinile pe benzină și motorină. 96% din cele cumpărate sunt electrice

Deși este cel mai mare exportator de produse petroliere din Europa de Vest, Norvegia a condus tranziția către vehiculele electrice.

Statul și-a stabilit obiectivul, neobligatoriu, de a vinde doar mașini fără emisii până în 2025, cu ani înaintea Uniunii Europene, relatează France24.

Un record de 179.549 de vehicule au fost înregistrate în 2025, depășind precedentul record stabilit în 2021, a declarat vineri Federația Rutieră Norvegiană (OFV).

Vehiculele electrice au reprezentat 97,6% din vânzări în decembrie.

„Deși vânzările de mașini sunt, în mod tradițional, mult mai mari la sfârșitul anului, nu există nicio îndoială că modificarea TVA-ului de la 1 ianuarie 2026 a determinat multe persoane să cumpere un vehicul electric nou înainte de sfârșitul anului”, a declarat directorul OFV, Geir Inge Stokke, într-un comunicat.

Guvernul norvegian a decis să reducă scutirea de la TVA de la 500.000 de coroane (aproximativ 42.000 de euro) la 300.000 de coroane ( aproximativ 25.000 de euro) începând cu începutul anului 2026.

Eliminarea scutirii, inițial planificată pentru 2027, este de așteptat să fie amânată până în 2028.

Tesla, lider pe piața norvegiană

Tesla și-a consolidat poziția de lider pe piața norvegiană, reprezentând 19,1% din totalul înregistrărilor.

Un record de 34.285 de Tesla noi au fost înregistrate în Norvegia anul trecut, potrivit OFV, brandul evitând scăderea vânzărilor pe care a înregistrat-o în alte părți ale Europei din cauza controverselor stârnite de fondatorul său, Elon Musk.

Producătorii de mașini chinezi și-au crescut, de asemenea, cota pe piața norvegiană, urcând de la 10,4% în 2024 la 13,7% în 2025.

