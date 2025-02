Elon Musk îl atacă, într-un mesaj pe X, pe președintele Curții Constituționale a României: ”Este un tiran, nu un judecător”

Musk a făcut această declarație într-un mesaj postat pe rețeaua socială X, pe care o deține.

El a redistribuit mesajul unui alt utilizator, la care a adăugat cuvintele: ”Acest individ este un tiran, nu un judecător”.

Utilizatorul al cărui mesaj a fost redistribuit de Musk este Mario Nawfal, un antreprenor și om de afaceri australian cunoscut pentru fondarea International Blockchain Consulting (IBC), o firmă care oferă servicii de consultanță în industriile legate de blockchain și criptomonedă.

Ce a scris Nawfal pe X:

”Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României, insistă că legea trebuie respectată, respingând presupusele presiuni din partea SUA pentru a-i permite lui Călin Georgescu să candideze din nou la alegerile din mai: "Diversele dorințe ale unor candidați de a schimba elemente fundamentale ale modelului constituțional democratic... trebuie privite cu precauție și rezervă." În mod ironic, aceasta este aceeași Curte care a anulat alegerile din noiembrie anul trecut pe baza unor acuzații nefondate de "interferență rusească" și a blocat candidați pentru opinii "antidemocratice".

Între timp, Ministerul de Externe al României neagă orice interferență a SUA. Sincronizare convenabilă?”

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3