Viktor Orban: Ucrainenii au pierdut războiul. Europa riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul

Stiri externe
12-08-2025 | 20:36
viktor orban
IMAGO

Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta vineri, la summitul din Alaska, nu doar războiul din Ucraina, ci și probleme economice mondiale importante, precum și alte subiecte, a declarat premierul ungar Viktor Orban, citat de Reuters și MTI.

 

autor
Mihaela Ivăncică

Într-un interviu acordat unui canal de YouTube denumit "Patriota", Orban a subliniat că o întrebare care se pune în prezent este dacă în urma conflictelor actuale va rezulta o economie mondială unificată, împreună cu un sistem de cooperare bazat pe un nou echilibru, sau o economie mondială împărţită în blocuri.

Premierul ungar consideră că lumea "nu este prea tolerantă" faţă de situaţia din prezent în care SUA şi Europa "s-au înrădăcinat singure într-un război în timp ce toate celelalte probleme ale lumii au rămas într-un plan secundar", iar preşedintele Trump încearcă să schimbe această situaţie şi să rezolve una câte una problemele nesoluţionate.

Războiul ruso-ucrainean este important, dar alte chestiuni la fel sau chiar mai importante vor fi discutate de Trump şi Putin la summitul din Alaska, potrivit premierului conservator ungar, care a avut luni o convorbire telefonică cu omologul său american, cu care împărtăşeşte aceeaşi orientare ideologică.

"Vorbim acum ca şi cum ar fi o situaţie de război fără sfârşit, dar nu este aşa. Ucrainenii au pierdut războiul. Rusia a câştigat acest război", a susţinut Orban în interviu. "Singura întrebare este când şi în ce circumstanţe Occidentul, care este în spatele ucrainenilor, va recunoaşte acest lucru şi ce va rezulta din toate acestea", crede şeful guvernului ungar.

Citește și
camile
Cămile pe străzile Budapestei într-un protest fără precedent. Agricultorii cer acţiuni urgente împotriva deşertificării ţării

El consideră de asemenea că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administraţiei fostului preşedinte american Joe Biden şi acum riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor.

Orban, despre poziția UE și summitul Trump-Putin

"Dacă nu eşti la masa negocierilor, eşti în meniu", a remarcat Orban, singurul lider european care nu a semnat o declaraţie comună a ţărilor UE ce susţine poziţia Ucrainei înaintea summitului Trump-Putin, declaraţie care, potrivit premierului ungar, face Uniunea Europeană să pară "ridicolă şi patetică".

Liderii europeni au cerut în respectiva declaraţie ca orice negocieri "semnificative" privind Ucraina să se desfăşoare numai după ce Rusia va accepta o "încetare a focului sau o diminuare a ostilităţilor".

În acelaşi text, descris de Viktor Orban drept o încercare de a impune "o serie de condiţii pentru o întâlnire la care liderii UE nici măcar nu au fost invitaţi", se solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri şi se subliniază că frontierele "nu pot fi schimbate prin forţă", după ce Trump a sugerat ideea unui schimb de teritorii pentru un acord de pace ruso-ucrainean.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina, razboi, SUA, Viktor Orban,

Dată publicare: 12-08-2025 20:36

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Viktor Orban: Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă
Stiri externe
Viktor Orban: Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat să își găsească de muncă

Romii din Ungaria nu vor mai primi ajutoare sociale, ci vor fi sprijiniți de stat pentru a-și găsi un loc de muncă, a declarat premierul Viktor Orban la postul public de radio Kossuth.  

Cămile pe străzile Budapestei într-un protest fără precedent. Agricultorii cer acţiuni urgente împotriva deşertificării ţării
Stiri externe
Cămile pe străzile Budapestei într-un protest fără precedent. Agricultorii cer acţiuni urgente împotriva deşertificării ţării

O caravană cu cămile a fost organizată în capitala Ungariei pentru a atrage atenţia asupra deşertificării ţării şi pentru a-i cere prim-ministrului Viktor Orban să ia măsuri adecvate în faţa încălzirii climatice.

Un bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban a fost reținut. Suspectul ar fi recunoscut faptele. VIDEO
Stiri externe
Un bărbat care ar fi plănuit asasinarea premierului Viktor Orban a fost reținut. Suspectul ar fi recunoscut faptele. VIDEO

Procuratura din Budapesta a anunţat miercuri reţinerea unui bărbat care ar fi încercat să organizeze asasinarea premierului Viktor Orban, scrie Index.hu.

Viktor Orban vorbește pentru prima dată despre retragerea de la putere. Pe cine vede în locul său: ”Gelozia i-a ucis viața”
Stiri externe
Viktor Orban vorbește pentru prima dată despre retragerea de la putere. Pe cine vede în locul său: ”Gelozia i-a ucis viața”

Viktor Orban a vorbit în premieră despre retragerea sa de la putere și a numit câțiva dintre cei pe care îi vede drept posibili viitori prim-miniștri ai Ungariei. Printre aceștia, și Judit Varga, fosta soție a principalului său opozant, Peter Magyar.

Viktor Orban, discurs în fața a 7.000 de oameni la Băile Tușnad. Ce a spus despre colaborarea cu guvernul Bolojan
Stiri actuale
Viktor Orban, discurs în fața a 7.000 de oameni la Băile Tușnad. Ce a spus despre colaborarea cu guvernul Bolojan

Premierul Ungariei, Viktor Orban, aflat în Harghita, a susținut, astăzi, tradiționalul său discurs de la Universitatea de Vară din Băile Tușnad. Peste 7.000 de maghiari au fost prezenți.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12