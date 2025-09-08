Viktor Orban cere transformarea Uniunii Europene. Ce presupune sistemul cercurilor concentrice

08-09-2025 | 19:30
viktor orban
Premierul ungar Viktor Orban a sugerat transformarea structurii Uniunii Europene într-una a cercurilor concentrice şi a estimat că, în lipsa unor schimbări, bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 ar putea fi ultimul de acest fel.

 

autor
Cristian Anton

Un sistem al cercurilor concentrice ar putea însemna supravieţuirea conceptului de integrare europeană şi a Uniunii Europene pentru următorii zece ani, altfel aceasta din urmă riscă să se destrame, crede Viktor Orban, potrivit extraselor prezentate de agenţia MTI dintr-un discurs susţinut duminică la un eveniment.

El a ţinut să precizeze că o astfel de structură nu este deloc acelaşi lucru cu o "UE cu mai multe viteze".

În ultimul cerc al unei astfel de Europe a cercurilor concentrice, a explicat el, s-ar regăsi ţările care doresc să coopereze numai în două domenii precise, respectiv securitatea militară şi securitatea energetică, iar în acest cerc ar putea intra de asemenea ţări ce nu fac parte din UE, precum Marea Britanie, Turcia şi chiar Ucraina.

”UE va intra în istorie ca un rezultat dezamăgitor al unui experiment măreț”

În al doilea cerc din această structură imaginată de premierul ungar s-ar regăsi ţările care doresc limitarea integrării europene la piaţa comună europeană, iar în primul cerc ţările dispuse să-şi armonizeze principiile şi să formeze o uniune politică.

viktor orban baile tusnad
Viktor Orban vorbește pentru prima dată despre retragerea de la putere. Pe cine vede în locul său: ”Gelozia i-a ucis viața”

În lipsa unor schimbări, bugetul multianual al UE pentru perioada 2028-2034 "ar putea fi ultimul" de acest fel şi ar putea fi urmat de o destrămare a zonei euro "într-un proces haotic şi distrugător", a estimat în continuare Orban, conform căruia UE deja a intrat într-o stare de dezintegrare şi fragmentare.

"Dacă va continua aşa, şi sunt şanse bune să o facă, UE va intra în istorie ca un rezultat dezamăgitor al unui experiment măreţ", a concluzionat premierul conservator ungar.

Peste 25 de state s-au angajat oficial să trimită trupe pentru a asigura securitatea în Ucraina. Putin vine cu un răspuns dur

Sursa: Agerpres

