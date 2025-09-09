Viktor Orban cere bani de la Uniunea Europeană pentru că a oprit un milion de migranți să intre ilegal în UE

09-09-2025 | 17:26
Viktor Orban a cerut bani de la Uniunea Europeană, ca recompensă pentru că Ungaria a oprit, prin gardurile sale ridicate la frontieră, peste un milion de migranți să intre ilegal în Europa.

 

Cristian Anton

Viktor Orbán a solicitat Uniunii Europene rambursarea costurilor Ungariei pentru protecţia frontierelor într-o scrisoare datată luni, subliniind că ţara a împiedicat intrarea ilegală a peste un milion de migranţi din 2015 şi totuşi primeşte zilnic de la Bruxelles o amendă de un milion de euro, scrie Hirado.

Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene (CE), a ţinut o conferinţă de presă comună cu premierul polonez Donald Tusk pe 31 august, lângă gardul de oţel ridicat la graniţa cu Belarus.

Preşedinta CE a declarat atunci că Uniunea Europeană (UE) „ia în serios ameninţarea dinspre est”. Ea a adăugat că va fi accelerat programul de creditare pentru apărare al UE, SAFE (Security Action for Europe), prin care se mobilizează 150 de miliarde de euro pentru ca statele membre să îşi dezvolte, printre altele, industria de apărare şi cea de armament.

În urma afirmaţiilor de la această conferinţă de presă din Polonia, prim-ministrul Viktor Orbán i-a scris o scrisoare Ursulei von der Leyen.

Potrivit informaţiilor obţinute de Index, în scrisoarea sa, prim-ministrul a apreciat declaraţia anterioară a doamnei von der Leyen: „Am citit cu interes declaraţia dumneavoastră din Polonia, potrivit căreia barierele fizice de protecţie a frontierelor externe ale Uniunii Europene reprezintă o responsabilitate comună” – a scris premierul în scrisoarea sa.

În ultimii zece ani, Ungaria a protejat o parte semnificativă a frontierei spaţiului Schengen, cu finanţare exclusivă din bugetul nostru naţional. Ungaria a solicitat în repetate rânduri rambursarea acestor cheltuieli de către Comisia Europeană. Cu toate acestea, în loc de sprijin politic sau financiar, Ungaria s-a confruntat doar cu critici permanente şi a fost obligată să plătească o amendă fără precedent, de 1 milion de euro pe zi” – a scris Viktor Orbán.

Viktor Orban, mândru de gardurile Ungariei

Potrivit informaţiilor portalului Index.hu, prim-ministrul se referă cu mândrie în scrisoarea sa la realizările Ungariei în materie de protecţie a frontierelor, afirmând că „din 2015, am împiedicat peste un milion de migranţi să intre ilegal în UE, graţie sistemului robust de protecţie a frontierelor Ungariei”.

În scrisoare, el explică: Ungaria se aşteaptă la aceeaşi recunoaştere şi acelaşi sprijin financiar pentru această realizare ca şi alte state membre.

El a menţionat că „mai multe state membre care se confruntă cu o presiune migraţionistă semnificativă au decis să construiască bariere fizice de-a lungul frontierelor lor externe pentru a proteja securitatea naţională şi siguranţa cetăţenilor”.

În încheierea scrisorii, prim-ministrul formulează o cerere concretă, solicitând CE să acorde asistenţă financiară statelor membre de lângă frontieră fără nicio discriminare.

Conform informaţiilor portalului, copii ale scrisorii au fost trimise tuturor membrilor Consiliului European, ceea ce arată că Viktor Orbán doreşte să ridice această problemă în faţa unui public european mai larg.

Etichete: migranti, uniunea europeana, bani, Viktor Orban, cerere, oprire,

Dată publicare: 09-09-2025 17:26

