Mai prieteni cu Putin, decât cu Trump. Ungaria spune că SUA nu i-au cerut să nu mai ia petrol din Rusia și transmite un mesaj

Donald Trump nu a cerut Ungariei să oprească achizițiile de petrol rusesc, a declarat Peter Szijjarto, ministrul de Externe maghiar. Afirmația vine după ce Trump a cerut Europei să nu alimenteze mașinăria de război rusă prin importuri de gaze.

Preşedintele american Donald Trump nu a cerut Ungariei să oprească achiziţiile de ţiţei rusesc, a declarat luni Péter Szijjártó, ministrul ungar al afacerilor externe şi al comerţului exterior, potrivit Hirado.

”Bineînţeles că nu a existat un asemenea mesaj, nici măcar unul apropiat ca şi conţinut”, a spus Szijjarto, care și-a întărit apoi propriul mesaj.

Ministrul maghiar, despre care Viktor Orban sugera la un moment dat că ar putea fi înlocuitorul său la putere, a transmis sec marți, pe pagina sa Facebook: ”Resursele rusești vor rămâne și vom aduce altele noi”.

Poziția oficială a Ungariei vine pe fondul îndemnurilor repetate din ultimele zile ale președintelui american Donald Trump, care cere Europei să renunțe definitiv la achizițiile de petrol și gaze din Rusia, pentru a nu mai alimenta astfel mașinăria de război a lui Putin.

Doar Ungaria vede în tăierea banilor pentru războiul Rusiei ”o veste proastă”

În schimb, europenii ar trebui să cumpere gaze din SUA, iar Washingtonul îi va recompensa prin creșterea presiunii asupra Putin pentru oprirea războiului din Ucraina.

Tot acest efort al SUA de a sancționa Rusia pentru a o obliga să înceteze masacrul din Ucraina este văzut de Ungaria ca ”o veste proastă”.

Informația apare în aceeași știre difuzată de Hirado: ”Péter Szijjártó a abordat eventuala înăsprire viitoare a sancţiunilor americane aplicate Rusiei, considerând o veste proastă pentru Ungaria orice măsură care ar conduce la escaladarea războiului”.

Ulterior, Szijjarto a reluat veșnicul discurs al șefului său Viktor Orban: ”De ani de zile se încearcă prin toate mijloacele existente atragerea ţărilor europene, inclusiv a Ungariei, în războiul ruso-ucrainean”.

Prin noua sa poziționare, destul de cursivă în ultimele zile, Ungaria pare a considera astfel prietenia cu Vladimir Putin mai valoroasă decât cea cu Donald Trump. Astfel, Budapesta este singura capitală europeană care vede în logica SUA de a opri războiul Rusiei prin tăierea resurselor financiare drept un demers care va duce la și mai mult război.

Politica pro-rusă a lui Viktor Orban este de notorietate, Ungaria fiind cel mai vehement adversar european al Ucrainei și susținător necondiționat al invaziei lui Putin.

Îndemnul lui Trump pentru Europa: ”Doriți să aveți furnizori de energie siguri, care să fie aliații voștri, nu dușmanii voștri”

„Președintele Trump a subliniat că Europa trebuie să înceteze achiziționarea de petrol rusesc, care finanțează războiul”, a transmis Casa Albă într-un comunicat oficial, după conversația telefonică dintre liderii ”Coaliției de Voință”, la care a participat și Donald Trump.

„Dacă europenii ar trage o linie și ar spune: «Nu vom mai cumpăra gaz rusesc, nu vom mai cumpăra petrol rusesc». Ar avea acest lucru o influență pozitivă și asupra unei abordări mai agresive în privința sancțiunilor contra Rusiei din partea SUA? Absolut”, a declarat ulterior și Chris Wright, șeful Departamentului Energiei din cabinetul Trump.

„Credem că este bine din punct de vedere economic pentru Europa. Doriți să aveți furnizori de energie siguri, care să fie aliații voștri, nu dușmanii voștri. Celălalt motiv este că un obiectiv important al administrației Trump și, cred, al UE, este de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Rusia își finanțează mașina de război din exporturile de petrol și gaze naturale, iar dacă opriți achizițiile europene de astfel de produse, le tăiați banii”, a precizat oficialul american.

