Derapaj incredibil al Budapestei. Contracandidatul lui Viktor Orban, atacat după ce a spus că Oradea este pământ românesc

17-09-2025 | 09:50
Zsolt Semjen viktor orban
Profimedia

Contracandidatul lui Viktor Orban în alegerile legislative din 2026, Peter Magyar, a fost atacat de vicepremierul Ungariei pentru că a spus, într-o vizită în România, că Oradea este pământ românesc.  

autor
Cristian Anton

Premierul suveranist Viktor Orban folosește antiromânismul ca temă a campaniei sale electorale pentru alegerile legislative de anul viitor din Ungaria.

Așa a ajuns vicepremierul său Zsolt Semjen (foto, alături de Viktor Orban- n.red.) să îl atace pe contracandidatul Peter Magyar pentru că a spus despre Oradea că este pământ românesc.

Informația este prezentată de agenția de presă de stat Hirado, unul dintre instrumentele de propagandă folosit de Viktor Orban împotriva lui Peter Magyar, în special prin atacuri la persoană, în stilul tabloidelor de scandal.

Vicepremierul Zsolt Semjen a declarat marți într-o emisiune online intitulată ”Ora luptătorilor” că ”95% dintre maghiarii din afara graniţelor Ungariei susţin actualul guvern, pentru că ştiu exact la ce să se aştepte din partea lui”.

Semjen: Peter Magyar a numit UDMR un partid de spioni. Nu mai crește nici iarbă pentru el acolo

În acest context, adjunctul lui Viktor Orban s-a arătat scandalizat de ”ofensa” adusă de Peter Magyar poporului maghiar prin a spune la Oradea că se află pe pământ românesc.

Péter Magyar, preşedintele Partidului Tisza, s-a dus la Oradea şi a spus că este pământ românesc. Cel căruia la Oradea îi vine în minte pământ românesc, ce aşteptări poate avea din partea maghiarilor de peste hotare?”, a declarat Zsolt Semjén. Acesta a mai spus că ”Péter Magyar a numit UDMR un partid de spioni, iar după o astfel de declaraţie acolo nu mai creşte nici iarbă pentru el”.

Cum nu poate spera la voturi, nici maghiarii din afara graniţelor nu pot spera la nimic din partea sa”, a concluzionat viceprim-ministrul Ungariei.

Viktor Orban, discurs în fața a 7.000 de oameni la Băile Tușnad. Ce a spus despre colaborarea cu guvernul Bolojan

Dată publicare: 17-09-2025 09:36

