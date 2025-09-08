Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea

Donald Trump a transmis Europei să nu mai importe gaze și petrol din Rusia și să cumpere în schimb din SUA, dacă vrea ca Washingtonul să devină mai dur față de Moscova. ”Prietenul” Viktor Orban este cel mai vehement adversar al acestui scenariu.

Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă doresc ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, a declarat Chris Wright, șeful Departamentului Energiei din cabinetul lui Donald Trump, care a spus că aceste importuri finanțează „mașina de război” a lui Vladimir Putin, scrie Profit, citând Financial Times.

În schimb, țările UE ar trebui să cumpere gaze naturale lichefiate, benzină și alte produse din combustibili fosili americani, pentru a respecta termenii acordului comercial SUA-UE, care prevede ca UE să cumpere energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2028.

„Dacă europenii ar trage o linie și ar spune: «Nu vom mai cumpăra gaz rusesc, nu vom mai cumpăra petrol rusesc». Ar avea acest lucru o influență pozitivă și asupra unei abordări mai agresive în privința sancțiunilor contra Rusiei din partea SUA? Absolut”, a spus Wright.

„Credem că este bine din punct de vedere economic pentru Europa. Doriți să aveți furnizori de energie siguri, care să fie aliații voștri, nu dușmanii voștri. Celălalt motiv este că un obiectiv important al administrației Trump și, cred, al UE, este de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Rusia își finanțează mașina de război din exporturile de petrol și gaze naturale, iar dacă opriți achizițiile europene de astfel de produse, le tăiați banii”, a precizat oficialul american.

UE pregătește interzicerea completă a importurilor de gaze naturale din Rusia, însă țări membre precum Ungaria și Slovacia se opun.

Premierul maghiar Viktor Orban, care face paradă cu prietenia sa specială care îl leagă de Donald Trump, este cel mai vehement adversar al planurilor UE de interzicere completă a importurilor de gaze din Rusia.

Gazele rusești reprezintă 19% din importurile UE, față de 40% în 2021

Conform datelor prezentate de Consiliul Europei, ”ponderea Rusiei în importurile UE de gaze prin conducte a scăzut de la peste 40% în 2021 la aproximativ 11% în 2024. În ceea ce privește gazele prin conducte și GNL combinate, Rusia a reprezentat mai puțin de 19% din totalul importurilor de gaze ale UE în 2024”.

Consiliul Europei

Norvegia a fost cel mai important furnizor de gaze pentru UE în 2024, furnizând peste 33% din totalul importurilor de gaze. Alți furnizori au fost Statele Unite, Algeria, Qatar, Regatul Unit, Azerbaidjan și Rusia, mai arată sursa citată.

Bruxelles-ul arată că o situație specială o au Ungaria și Slovacia, care au rămas dependente de gazele din Rusia și se opun astfel oricăror sancțiuni sau măsuri împotriva Moscovei, pentru ca Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina.

Dependența energetică de Rusia a celor două țări a evoluat într-o susținere fățișă a premierilor Viktor Orban și Robert Fico pentru războiul lui Vladimir Putin și o poziționare clară împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene.

În plus, Ungaria și Slovacia nu se arată dispuse să își diversifice sursele de aprovizionare, cu excepția interesului manifestat de Budapesta pentru gazele românești din Marea Neagră.

