Trump cere Europei să nu mai cumpere gaze din Rusia, ci din SUA: ”Vreți furnizor aliat, nu dușman”. ”Prietenul” Orban nu vrea

Stiri externe
08-09-2025 | 16:21
Donald Trump
Getty

Donald Trump a transmis Europei să nu mai importe gaze și petrol din Rusia și să cumpere în schimb din SUA, dacă vrea ca Washingtonul să devină mai dur față de Moscova. ”Prietenul” Viktor Orban este cel mai vehement adversar al acestui scenariu.

autor
Cristian Anton

Țările europene ar trebui să înceteze să cumpere petrol și gaze rusești dacă doresc ca Washingtonul să înăsprească sancțiunile împotriva Moscovei, a declarat Chris Wright, șeful Departamentului Energiei din cabinetul lui Donald Trump, care a spus că aceste importuri finanțează „mașina de război” a lui Vladimir Putin, scrie Profit, citând Financial Times.

În schimb, țările UE ar trebui să cumpere gaze naturale lichefiate, benzină și alte produse din combustibili fosili americani, pentru a respecta termenii acordului comercial SUA-UE, care prevede ca UE să cumpere energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2028.

Dacă europenii ar trage o linie și ar spune: «Nu vom mai cumpăra gaz rusesc, nu vom mai cumpăra petrol rusesc». Ar avea acest lucru o influență pozitivă și asupra unei abordări mai agresive în privința sancțiunilor contra Rusiei din partea SUA? Absolut”, a spus Wright.

Credem că este bine din punct de vedere economic pentru Europa. Doriți să aveți furnizori de energie siguri, care să fie aliații voștri, nu dușmanii voștri. Celălalt motiv este că un obiectiv important al administrației Trump și, cred, al UE, este de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Rusia își finanțează mașina de război din exporturile de petrol și gaze naturale, iar dacă opriți achizițiile europene de astfel de produse, le tăiați banii”, a precizat oficialul american.

Citește și
gaz rusia
Slovacia vrea ca anul viitor să îşi asigure 100% din necesarul de gaze din Rusia

UE pregătește interzicerea completă a importurilor de gaze naturale din Rusia, însă țări membre precum Ungaria și Slovacia se opun.

Premierul maghiar Viktor Orban, care face paradă cu prietenia sa specială care îl leagă de Donald Trump, este cel mai vehement adversar al planurilor UE de interzicere completă a importurilor de gaze din Rusia.

Gazele rusești reprezintă 19% din importurile UE, față de 40% în 2021

Conform datelor prezentate de Consiliul Europei, ”ponderea Rusiei în importurile UE de gaze prin conducte a scăzut de la peste 40% în 2021 la aproximativ 11% în 2024. În ceea ce privește gazele prin conducte și GNL combinate, Rusia a reprezentat mai puțin de 19% din totalul importurilor de gaze ale UE în 2024”.

Norvegia a fost cel mai important furnizor de gaze pentru UE în 2024, furnizând peste 33% din totalul importurilor de gaze. Alți furnizori au fost Statele Unite, Algeria, Qatar, Regatul Unit, Azerbaidjan și Rusia, mai arată sursa citată.

Bruxelles-ul arată că o situație specială o au Ungaria și Slovacia, care au rămas dependente de gazele din Rusia și se opun astfel oricăror sancțiuni sau măsuri împotriva Moscovei, pentru ca Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina.

Dependența energetică de Rusia a celor două țări a evoluat într-o susținere fățișă a premierilor Viktor Orban și Robert Fico pentru războiul lui Vladimir Putin și o poziționare clară împotriva Ucrainei și a Uniunii Europene.

În plus, Ungaria și Slovacia nu se arată dispuse să își diversifice sursele de aprovizionare, cu excepția interesului manifestat de Budapesta pentru gazele românești din Marea Neagră.  

Donald Trump amenință Rusia cu noi sancțiuni după ce rușii au lansat un atac fără precedent asupra Ucrainei

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, gaze, uniunea europeana, donald trump, statele unite ale americii, importuri, cere, oprire,

Dată publicare: 08-09-2025 16:21

Articol recomandat de sport.ro
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Răzbunare dulce contra Americii: reacția bielorusei Sabalenka
Citește și...
Medvedev critică acordul comercial SUA–UE: „Ne pare rău pentru europenii de rând. Este în mod clar antirus”
Stiri externe
Medvedev critică acordul comercial SUA–UE: „Ne pare rău pentru europenii de rând. Este în mod clar antirus”

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat luni că acordul comercial dintre Statele Unite și Uniunea Europeană are un caracter „antirus” și l-a comparat cu o interdicție de facto asupra achiziției de petrol și gaze din Rusia, potrivit Reuters.

 

Slovacia vrea ca anul viitor să îşi asigure 100% din necesarul de gaze din Rusia
Stiri externe
Slovacia vrea ca anul viitor să îşi asigure 100% din necesarul de gaze din Rusia

Slovensky plynarensky priemysel (SPP), un furnizor de energie deţinut de statul slovac, vrea ca anul viitor să îşi asigure 100% din necesarul de gaze din Rusia.

Statul care nu sprijină sancțiunile împotriva Moscovei fără garanții. Oprirea gazelor rusești ar putea scumpi energia
Stiri externe
Statul care nu sprijină sancțiunile împotriva Moscovei fără garanții. Oprirea gazelor rusești ar putea scumpi energia

Slovacia vrea să găsească până marţi o soluţie privind garanţii legate de oprirea importurilor de gaze din Rusia, condiţie pentru a susţine al 18-lea pachet de sancţiuni UE împotriva Moscovei, a declarat premierul Robert Fico.

UE vrea să interzică total importurile de gaze rusești. Propunerea Austriei, pentru scenariul în care se face pace în Ucraina
Stiri externe
UE vrea să interzică total importurile de gaze rusești. Propunerea Austriei, pentru scenariul în care se face pace în Ucraina

Un oficial austriac a declarat că Uniunea Europeană ar trebui să fie deschisă la reluarea importurilor de gaze naturale din Rusia, în eventualitatea unui acord de pace cu Ucraina, chiar dacă Bruxelles-ul pregăteşte o propunere de interzicere a acestora.

UE şi-a prezentat foaia de parcurs pentru eliminarea treptată a importurilor de energie din Rusia
Stiri externe
UE şi-a prezentat foaia de parcurs pentru eliminarea treptată a importurilor de energie din Rusia

Foaia de parcurs REPowerEU, prezentată de Comisia Europeană, vizează eliminarea dependenței UE de energia rusă prin oprirea importurilor de gaze și petrol din Rusia, asigurând în același timp stabilitatea prețurilor la energie.

Recomandări
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni
Stiri Educatie
Profesorii protestează în prima zi de școală. Mii de dascăli din toată țara au ajuns la Cotroceni

Mii de profesori din întreaga țară protestează luni, în prima zi de școală, în fața Guvernului și la Palatul Cotroceni, împotriva reformelor din Educație. Cadrele didactice sunt nemulțumite de deciziile Executivului și îi cer ministrului demisia.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii, deținuții politic, invalizii și personalul monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului
Stiri Politice
Bolojan, dialog cu investitorii internaționali despre situația economică din România și măsurile fiscale ale Guvernului

Premierul Ilie Bolojan a discutat luni cu o delegație de investitori internaționali, condusă de J.P. Morgan, despre situația fiscal-bugetară a României și măsurile guvernamentale de corectare a dezechilibrelor economice.  

Top citite
1 motiune de cenzura, vot parlament
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
3 ilie bolojan
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Bolojan: Parlamentarii Opoziţiei au folosit în mod iresponsabil termenul de "terorism legislativ"
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Septembrie 2025

48:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28