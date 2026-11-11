Un tânăr german de 21 de ani este anchetat de poliția austriacă, după ce și-ar fi lăsat prietena, în vârstă de 17 ani, singură pe Zugspitze, cel mai înalt munte din Germania, în condiții de ger extrem. Adolescenta a rămas blocată la aproximativ 2.500 de metri altitudine și a fost nevoită să ceară ajutorul autorităților, scrie BBC.

Tânăra a fost găsită în stare de hipotermie și evacuată cu elicopterul, după intervenția echipelor de salvare. Ulterior, a fost transportată la spitalul din Garmisch-Partenkirchen, în Germania, unde a primit îngrijiri medicale. Între timp, a fost externată.

Au plecat să vadă răsăritul, dar au fost surprinși de ger și ninsoare

Cei doi au pornit în drumeție în primele ore ale dimineții de duminică, din stațiunea Ehrwald, situată în regiunea Tirolului austriac. Planul lor era să ajungă pe Zugspitze, la 2.962 de metri altitudine, pentru a admira răsăritul.

Condițiile meteorologice s-au dovedit însă extrem de dificile. Temperaturile coborâseră până la -12 grade Celsius, iar zăpada îngreuna considerabil înaintarea. Un salvator montan a confirmat pentru agenția germană de presă DPA că în acea dimineață se înregistraseră temperaturi deosebit de scăzute.

Potrivit presei austriece, cei doi ajunseseră să înainteze prin zăpadă până la genunchi, iar planurile de a cuceri vârful au fost abandonate.

Tânărul a coborât singur, iar adolescenta a rămas pe munte

La un moment dat, cei doi s-au separat, iar bărbatul de 21 de ani a început să coboare singur de pe munte. Prietena sa a rămas în urmă, în condiții de temperaturi extreme.

Nu este clar de ce au decis să se despartă și în ce împrejurări adolescenta a fost lăsată singură. Un purtător de cuvânt al poliției austriace a refuzat să ofere detalii, invocând ancheta aflată în desfășurare.

Rămasă în dificultate, fata a sunat la serviciile de urgență. Șapte salvatori montani au intervenit pentru recuperarea acesteia, iar operațiunea s-a încheiat cu evacuarea ei cu ajutorul unui elicopter. Ulterior, adolescenta a fost preluată de o ambulanță și transportată la spital.

Incidentul de pe Zugspitze amintește de o tragedie petrecută în ianuarie 2025, pe Grossglockner, cel mai înalt vârf din Austria. Atunci, o femeie de 33 de ani a murit de hipotermie după ce iubitul ei a lăsat-o singură pe munte.

Bărbatul a fost ulterior găsit vinovat de omor din culpă, prin neglijență gravă. În fața instanței, acesta a susținut că își lăsase partenera în timp ce încerca să găsească ajutor. El a declarat că și-a iubit iubita și că regretă profund cele întâmplate.