Băieții, în vârstă de 13 și 16 ani, fuseseră lăsați să continue traseul fără părinți, care hotărâseră să se întoarcă din drum, scrie focus.de.

Situația a devenit critică în cursul nopții, când temperaturile scăzute și lipsa unui adăpost adecvat le-au pus sănătatea în pericol. Salvamontiștii au intervenit în jurul orei 1:00 și i-au transportat pe cei doi frați la spital, după ce au prezentat simptome de hipotermie severă.

Lăsați singuri pe munte

Cei doi frați porniseră într-o drumeție alături de părinții lor, din localitatea Dobbiaco (Toblach), în Tirolul de Sud. După câteva ore de mers, adulții au decis să renunțe la traseu și să se întoarcă, permițându-le adolescenților să continue singuri.

Potrivit informațiilor furnizate de serviciul de salvare montană, părinții considerau că băieții aveau suficientă experiență pentru a parcurge traseul fără însoțitor. Planul era ca aceștia să petreacă noaptea la cabana Bonnerhütte.

Numai că, atunci când au ajuns la destinație, adolescenții au descoperit că refugiul era închis pentru sezon. Rămași fără adăpost la peste 2.300 de metri altitudine, cei doi au avut nevoie de ajutorul salvamontiștilor.

Apel de urgență în toiul nopții

În jurul orei 1:00, autoritățile au primit un apel de urgență după ce frații au ajuns în fața cabanei închise. Echipele de salvare au intervenit pentru a-i recupera și i-au transportat ulterior la spital.

Un reprezentant al serviciului de salvare montană din Valea Puster a declarat pentru agenția de presă germană DPA că ambii adolescenți sufereau de hipotermie severă.

Băieții urcaseră peste 1.000 de metri diferență de nivel, iar frigul de la altitudine le-a afectat puternic starea fizică. Unul dintre ei a început să vomite, semn că situația devenise îngrijorătoare.

Din fericire, cei doi frați au fost externați între timp din spital.

Echipament nepotrivit pentru condițiile de la altitudine

Deși băieții purtau bocanci de munte, îmbrăcămintea lor nu era adecvată condițiilor întâlnite la altitudine.

În mediul montan, temperaturile pot scădea considerabil, iar expunerea prelungită la frig poate provoca hipotermie, mai ales atunci când echipamentul nu oferă protecție suficientă.

Părinții își dăduseră acordul ca adolescenții să înnopteze la cabană, însă, potrivit informațiilor publicate, nu verificaseră dacă unitatea de cazare mai era deschisă.

Cabana Bonnerhütte era închisă de mai bine de o săptămână, astfel că planul familiei nu a putut fi dus la îndeplinire.

Cabana era închisă de peste o săptămână

Situată în regiunea montană din Tirolul de Sud, Bonnerhütte a fost construită în 1897 de secția din Bonn a Clubului Alpin German, fiind destinată să ofere adăpost drumeților și alpiniștilor.

Închiderea cabanei pentru sezon a fost un detaliu esențial în desfășurarea incidentului. Fără posibilitatea de a intra în refugiu, cei doi adolescenți au rămas expuși frigului și au fost nevoiți să ceară ajutor.

Familia nu a oferit serviciului de salvare montană informații suplimentare despre cele întâmplate.

Reprezentantul serviciului de salvare montană a criticat decizia de a-i lăsa pe cei doi băieți să continue traseul singuri, descriind situația drept un act de imprudență extremă.

Acesta a subliniat totodată că astfel de incidente sunt rare.

„Din fericire, asemenea incidente sunt rare”, a declarat reprezentantul salvamontiștilor.

Cazul scoate în evidență importanța verificării programului cabanelor înainte de plecarea într-o drumeție, a alegerii echipamentului adecvat și a evaluării realiste a dificultății traseului, mai ales atunci când sunt implicați copii și adolescenți. La altitudine, frigul, distanțele și lipsa unui adăpost disponibil pot transforma rapid o excursie într-o situație de urgență.