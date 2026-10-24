În plus, ei avertizează că diferențele de temperatură și de condiții meteorologice dintre zonele joase și cele de altitudine pot fi semnificative, scrie news.ro.

„Temperaturile negative încep să își facă simțită prezența în zona montană, în special la altitudini mari, unde condițiile meteorologice și starea traseelor impun o atenție sporită în pregătirea și desfășurarea activităților montane. Salvamont Brașov recomandă turiștilor să acorde o atenție deosebită echipamentului individual, în special îmbrăcămintei în straturi, care permite o reglare eficientă a confortului termic în funcție de temperatură și de intensitatea efortului”, au transmis, sâmbătă, salvamontiștii din Brașov, într-un mesaj pe Facebook.

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Aceștia recomandă, de asemenea, utilizarea unui strat de bază din materiale tehnice, care facilitează evacuarea umidității, a unui strat intermediar cu rol de izolație termică și a unui strat exterior care asigură protecție împotriva vântului și precipitațiilor.

„Protejarea extremităților prin utilizarea mănușilor, căciulii și șosetelor tehnice este, de asemenea, esențială. În zonele în care s-au înregistrat deja ninsori, recomandăm adaptarea treptată a echipamentului de drumeție la condițiile actuale din teren. Încălțămintea trebuie să asigure aderență și protecție împotriva umezelii, iar pe traseele cu zăpadă întărită sau gheață poate fi necesară utilizarea echipamentului tehnic specific. În funcție de dificultatea traseului și de condițiile întâlnite, acesta poate include colțari, piolet și cască de protecție, fiind obligatorie cunoașterea tehnicilor corecte de utilizare”, au mai transmis salvamontiștii.

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În plus, aceștia recomandă verificarea prognozei meteorologice, a stării traseelor și a duratei estimate de parcurgere, având în vedere reducerea perioadei de lumină naturală.

„Din echipamentul individual nu trebuie să lipsească lanterna frontală, cu acumulatori sau baterii de rezervă, telefonul încărcat, o sursă suplimentară de energie și o folie de supraviețuire. Atragem atenția că diferențele de temperatură și de condiții meteorologice dintre zonele joase și cele de altitudine pot fi semnificative. Alegerea traseului și a echipamentului trebuie realizată în raport cu condițiile reale din teren, nivelul de pregătire și experiența fiecărui participant”, se mai arată în mesaj.