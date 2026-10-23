Episoadele de vreme rea au mobilizat și echipele de drumari, care au intervenit de urgență pe Transfăgărășan. Meteorologii mențin activă, până vineri seară, o informare de ploi abundente și rafale puternice de vânt.

La munte, la peste 1700 de metri altitudine, zăpada s-a depus în strat gros.

Corespondent Știrile PRO TV: „Peisajul în masivul Postăvaru este unul de iarnă. Sunt minus două grade Celsius, iar la prânz, stratul de zăpadă măsura zece centimetri.”

Turiștii au urcat cu telecabina pentru a admira peisajul de iarnă

Chiar dacă nu erau pregătiți de un episod de iarnă, turiștii aflați la munte au urcat cu telecabina ca să vadă peisajul.

Alții, mai curajoși, au plecat la pas spre vârful Postăvaru.

Bărbat: „Am pornit de jos unde era vremea rea, ploua, și am trecut prin mai multe anotimpuri, ploaie, lapoviță și am ajuns la zăpadă în plină iarnă.”

Și mai mult a nins la Vârful Omu, la 2500 de metri altitudine. Aici stratul de zăpadă avea de dimineață aproape 40 de centimetri.

Mugur Gavrilă, meteorolog stația meteo Vârful Omu: „Atenție la această zăpadă dacă doriți să veniți aici sus la Omu, neapărat echipament de iarnă, vedem dacă mâine o să fie și ceață.”

Și tot la Vârful Omu, pisica Rodica, mascota stației meteo, privește spectacolul iernii de la înălțime.

Drumarii au intervenit pe Transfăgărășan

Iar pe Transfăgărășan, încă de la primele ore, drumarii au fost nevoiți să intervină cu utilajele, pentru a curăța șoseaua. Autoritățile spun că drumul rămâne deocamdată deschis.

Până vineri seară la ora 21 rămâne în vigoare o informare meteo de ploi puternice și vânt în aproape toată țara.

Andreea Bărcănescu, meteorolog ANM: „Ceața și nebulozitatea joasă vor fi prezente mai ales dimineața și noaptea, în special în vestul, centrul și sudul țării.”

Chiar dacă temperaturile vor fi cu plus și la peste 1800 de metri, condițiile meteo pot fi schimbătoare, așa că șoferii care ajung în zona montană sunt sfătuiți să fie pregătiți pentru condiții de iarnă.