Vârful Mont Blanc din Franţa se ridică acum la 4.807,47 metri deasupra nivelului mării, a anunţat miercuri o echipă de topografi, ceea ce înseamnă că „acoperişul Europei” este cu 1,29 metri mai jos decât în 2025, scrie News.ro.

Muntele are o înălţime de aproximativ 4.792 de metri, însă vârful său se modifică constant, pe măsură ce căldura, vântul şi precipitaţiile modifică grosimea stratului de zăpadă şi gheaţă de la vârf. Înălţimea înregistrată de oamenii de ştiinţă în timpul unei expediţii desfăşurate luna trecută a fost cu 1,88 metri mai mare decât cea din 2023, când a atins cele mai scăzute niveluri din memoria recentă.

Specialiştii autorizaţi din cadrul Union Nationale des Géomètres-Experts (UNGE) şi al Ordre des Géomètres-Experts, care au monitorizat în mod regulat vârful încă din 2001, au folosit tehnologie satelitară de precizie pentru a măsura muntele şi drone pentru a crea un model detaliat al calotei de zăpadă şi gheaţă.

Datele arată că vârful s-a retras cu 3,43 metri faţă de cota maximă de 4.810,90 metri înregistrată în 2007.

Cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Europa

Experţii au avertizat că nu trebuie să se facă o legătură între fluctuaţiile de altitudine de la un an la altul şi pierderea rapidă a gheţarilor alpini cauzată de poluarea cu combustibili fosili.

„În ceea ce priveşte masa de gheaţă, este esenţial să se facă distincţia între modificările altitudinii suprafeţei şi modificările volumului total sau ale masei de gheaţă”, a declarat un purtător de cuvânt al UNGE. „O creştere a altitudinii vârfului nu înseamnă neapărat că muntele a câştigat în masă de gheaţă şi nici nu contrazice retragerea documentată a gheţarilor alpini”.

Schimbările climatice au contribuit la cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Europa de Vest în acest an, afectând grav regiunile alpine şi topind gheaţa într-un ritm ameţitor. La începutul acestei luni, glaciologii elveţieni au avertizat asupra unei „explozii a ritmului de topire” după ce au confirmat că o cincime din gheaţa ţării s-a pierdut în ultimii cinci ani, iar 5,5% din volum s-a pierdut între 2025 şi 2026.