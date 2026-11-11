Preşedintele Nicuşor Dan a susținut o conferință-maraton de mai bine de două ore și jumătate. El a explicat de ce nu vrea AUR la guvernare, cum a acționat în criza politică și care sunt prioritățile României în relația cu SUA.

Nicușor Dan, conferință-maraton la Cotroceni. Ce a spus despre AUR, alegerile anulate și relația cu SUA