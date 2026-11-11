La Cavnic, în zona pârtiilor de ski, un TIR și câteva mașini au rămas blocate în zăpada depusă pe șosea.
Drumarii au intervenit cu utilaje și material antiderapant.
Șofer TIR: ”Am patinat, am urcat până la jumate și n-am mai putut să ies”.
Drumarii au intervenit cu două utilaje și material anti-derapant.
Șofer: Cam greu, dar se circulă.
Reporter: Sunteți echipat cu cauciucuri?
Șofer: Da.
Șofer: ”Pentru cine are cauciucuri nu-i devreme”.
Autoritățile avertizează că, în zonele montane, condițiile de drum se pot schimba rapid. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când șoseaua este acoperită cu zăpadă, gheață sau polei.