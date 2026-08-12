Priveliștea unei masive clădiri rezidențiale de cinci etaje prăbușite l-a obligat să se oprească, relatează CNN, scrie News.ro.

Cutremurul a fost cel mai puternic care a lovit Columbia în ultimii peste zece ani și i-a făcut pe locuitorii și vecinii complexului, La Torres del Limonar, să fugă în stradă, „unii în haine de dormit sau pijamale; unii plângând, alții în stare de șoc”, a povestit Osorio.

S-a apropiat de dărâmături și a început să strige printre resturi în căutarea supraviețuitorilor, în ciuda avertismentelor privind o posibilă scurgere de gaz.

Brusc, le-a cerut celor din jur să păstreze liniștea. Un sunet slab s-a auzit dintre dărâmături - ca o șoaptă. „Da, sunt aici. Sunt cu un bebeluș”, s-a auzit o voce de bărbat.

Osorio a povestit cum el și alți câțiva au început să mute dărâmăturile cu mâinile goale pentru a ajunge la cei doi. Dar o placă mare de beton le-a blocat drumul.

„La prima încercare, nu am reușit să o ridicăm”, a spus el. Apoi, „am ridicat-o cu toții împreună - unu, doi, trei, sus”.

Placa era prea grea pentru a fi aruncată la o parte, iar Osorio era îngrijorat că ar mai putea fi oameni prinși sub ea. Unii voluntari au ținut-o ridicată, în timp ce alții au eliberat o cale către bebeluș.

Bebelușul a început să respire după îndepărtarea dărâmăturilor

„Se vede capul micuț al bebelușului acolo - care, în acel moment, părea oarecum vânăt pentru că nu putea respira”, a relatat Osorio. „Odată ce am început să îndepărtăm dărâmăturile, bebelușul a început să respire, iar culoarea i s-a restabilit”, a povestit el.

Înregistrarea video a acestei salvări remarcabile, filmată de Osorio, arată micuțul bebeluș îmbrăcat într-un body prăfuit, fiind scos cu grijă din dărâmături. Se poate vedea un bărbat, cu brațul însângerat, întins într-o poziție incomodă pe o parte, încă pe jumătate prins sub o placă de beton.

Osorio a spus că a luat bebelușul, un băiețel, și l-a dat unui polițist, care l-a dus la o ambulanță. Apoi și-au îndreptat atenția spre eliberarea bărbatului prins sub dărâmături.

Printre dărâmături, Osorio a spus că a văzut haine, pantofi și o jucărie de pluș acoperită de praf. S-a gândit la oamenii care ar putea fi încă prinși sub grămezile de moloz.

„Toate aceste gânduri îți trec prin minte”, a spus el.

Curajul tuturor celor care s-au grăbit să ajute a fost ceea ce a salvat viețile atât a bărbatului, cât și a bebelușului. „Unitatea înseamnă putere, pentru că nimeni singur nu ar fi putut ridica acea bucată de dărâmături; era atât de mare și de grea”, a subliniat bărbatul. „E mai bine să acționezi decât să stai pe loc”, a adăugat Osorio. „Orice mic ajutor contează”, a conchis el.

Eforturile de salvare au ajuns în a treia zi

Operațiunile de căutare și salvare au intrat în a treia zi miercuri dimineață, în timp ce echipele de intervenție se grăbeau să găsească mai mulți supraviețuitori după ce cutremurul puternic ce a lovit vestul Columbiei a ucis deja peste 200 de persoane, potrivit unui bilanț al CNN bazat pe rapoartele oficiale.

Cutremurul a lovit în inima regiunii producătoare de cafea a țării și a aruncat comunitățile într-o stare de dezastru național, în timp ce liderii mondiali au oferit ajutor și asistență.

Uniunea Europeană și-a mobilizat serviciul de sateliți Copernicus și oferă finanțare pentru a sprijini eforturile de intervenție, a declarat șefa politicii externe a blocului, Kaja Kallas.

În Cali, o femeie a fost scoasă marți de sub o grămadă de moloz, în aplauzele mulțimii, în timp ce pompierii o transportau pe o targă, în urma unei operațiuni complexe de salvare multinaționale.

Iar în Pereira, o echipă CNN aflată la fața locului a văzut cum salvatorii și voluntarii au format un lanț uman pentru a îndepărta dărâmăturile și a ajuta la salvarea celor prinși sub resturile unui bloc de apartamente.

„Sunt oameni care s-au implicat și se vede că poartă de toate, de la ținute sport până la pantaloni scurți și teniși - nu sunt pregătiți pentru asta”, a declarat de la fața locului David Culver, corespondentul național principal al CNN. „Am văzut scene de acest gen prin tot orașul Pereira. Aceasta este una dintre zonele cel mai grav afectate”, a relatat el.

În epicentrul cutremurului, ajutorul nu a ajuns încă în unele comunități

Însă în epicentrul cutremurului de luni, în Chocó, un lider indigen a declarat pentru CNN că ajutorul nu a ajuns încă în zonă, cea mai săracă regiune a Columbiei. Victor Chamapuro, liderul rezervației indigene Wounaan „Buenavista” din Litoral del San Juan, Chocó, a spus că „toate casele sunt dărâmate”.

„Unde o să dormim acum? Trebuie să fim vigilenți, dormim în aer liber”, a spus el.

Chamapuro a făcut apel la autorități să trimită alimente și medicamente, precizând că o persoană din comunitate a fost rănită.

La rezervația „Buenavista” se poate ajunge doar cu barca, într-o călătorie de cinci ore de la portul Buenaventura, de pe coasta Pacificului columbian.

Un videoclip trimis de Chamapuro din rezervație arată clădiri dărâmate, care par să fie construite din lemn și tablă ondulată. Altele sunt încă în picioare, dar prezintă diferite grade de avarie.

Cutremurul reprezintă una dintre primele provocări majore pentru noul președinte columbian de extremă dreapta, Abelardo de la Espriella, care a preluat funcția abia săptămâna trecută și a promis să ia măsuri dure împotriva grupurilor criminale și a militanților de stânga din Columbia.

Marți, Espriella a anunțat măsuri de ajutor economic pentru cei afectați de cutremur, precum și sprijin financiar pentru persoanele care și-au pierdut locuințele, pentru a putea închiria locuințe temporare.