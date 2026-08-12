Potrivit CFR, obstacolele au fost descoperite pe firul II de circulație, în timpul unor verificări efectuate pe teren de un revizor de cale care se deplasa dinspre Agigea.

Ce au descoperit

La kilometrul 226+730 au fost găsite mai multe traverse amplasate în zona căii ferate, la km 226+520 era un morman de crengi între șine, iar la km 226+400 a fost identificată o bornă hectometrică din beton, amplasată intenționat în gabaritul căii ferate.

Obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40. Circulația trenurilor nu a fost afectată.

Poliția Transporturi Feroviare efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care obiectele au fost amplasate pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile.

Sucursala Regională de Căi Ferate Constanța atrage atenția că amplasarea intenționată a unor obiecte în gabaritul căii ferate poate pune în pericol siguranța circulației și poate provoca accidente feroviare grave.

Cazul de miercuri se adaugă altor două situații similare înregistrate în lunile iunie și iulie 2026, tot pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța. Și în aceste cazuri, Poliția Transporturi Feroviare desfășoară cercetări.

CFR reamintește că accesul neautorizat în zona de siguranță a infrastructurii feroviare și amplasarea de obstacole pe calea ferată sunt interzise și pot avea consecințe deosebit de grave asupra siguranței circulației feroviare.