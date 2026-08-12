În același timp, numărul comenzilor a scăzut cu aproximativ 35%, relatează publicația belgiană HLN, citând date ale autorităților vamale.

Anul trecut, vama belgiană a procesat aproximativ 1,3 miliarde de declarații vamale, ceea ce înseamnă că în țară ajungeau, în medie, 3,6 milioane de colete pe zi.

Aproape toate proveneau de la platforme chinezești precum Temu, Shein, AliExpress și Alibaba, a declarat pentru publicație administratorul general al Direcției Vamale și Accizelor, Kristian Vanderwaeren.

Acesta a precizat că nu există încă date definitive pentru luna iulie, însă estimările preliminare arată că, după introducerea taxei, prin vamă au trecut cu aproximativ 1,26 milioane de colete mai puțin în fiecare zi.

Economistul specializat în transporturi Roel Gevaers, de la Universitatea din Anvers, se îndoiește însă că belgienii și-au redus atât de drastic comenzile doar din cauza noii taxe. El atrage atenția că numărul coletelor cu o valoare de peste 150 de euro a crescut cu 10% în iulie, ceea ce sugerează că platformele chinezești au început să grupeze mai multe produse într-un singur colet pentru a diminua impactul taxei.

Sursele citate de HLN mai arată că tot mai multe platforme de comerț online din afara UE livrează comenzile din centre logistice aflate deja pe teritoriul Uniunii Europene. Un astfel de centru a fost deschis de Shein în Polonia la sfârșitul anului trecut. În aceste cazuri, taxa suplimentară nu se aplică.

Noua taxă a intrat în vigoare la 1 iulie 2026 și se aplică fiecărei categorii vamale de produse dintr-un colet. De exemplu, un colet care conține trei tipuri diferite de produse este taxat cu 9 euro, în timp ce pentru un colet care conține mai multe produse din aceeași categorie (de exemplu, trei rochii) se plătesc 3 euro.