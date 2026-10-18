Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Din punct de vedere biologic, însă, ciuperca este un parazit, nu un prădător.

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„Este un prădător: înainte de a deveni o ciupercă precum aceasta, infectează omizile moliilor aflate sub pământ, le ucide treptat și apoi crește ieșind din capul lor!”, a scris Grześ.

Descoperirea sa este yarsagumba (Ophiocordyceps sinensis), cunoscută și sub numele de ciuperca omizilor. Denumirea sa tibetană înseamnă „iarbă de vară, vierme de iarnă”, făcând trimitere la ciclul său de viață neobișnuit.

„Mă aflu la poalele munților Gangapurna și Annapurna, iar în mâinile mele se află împlinirea supremă a visurilor oricărui pasionat de ciuperci”, a scris acesta.

„Am reușit! Am găsit-o!”, le-a transmis urmăritorilor săi Piotr Grześ, administratorul popularei pagini de Facebook Grzybów Znawca („Cunoscătorul de ciuperci”), într-o postare din Nepal, scrie TVP World.

100.000 de dolari kilogramul de ciuperci

Prețuită în medicina tradițională chineză, unde este folosită ca tonic și afrodisiac, yarsagumba a primit porecla de „Viagra din Himalaya”. Exemplarele de cea mai bună calitate ar fi fost vândute în China cu peste 100.000 de dolari kilogramul.

Culegătorii din Nepal primesc doar o mică parte din această sumă, însă recoltarea anuală reprezintă în continuare o sursă vitală de venit pentru mii de familii din zonele montane. Acestea caută micile ciuperci pe pajiștile aflate la altitudine, mergând în genunchi printre firele de iarbă.

Faima ciupercii s-a răspândit la nivel internațional în 1993, când un antrenor chinez de atletism a atribuit un șir de recorduri mondiale stabilite de sportivii săi unui tonic pe bază de ciuperci, administrat împreună cu sânge de țestoasă. Ulterior, echipa sa a fost înconjurată de acuzații de dopaj.

Oamenii de știință afirmă că dovezile privind beneficiile ciupercii pentru sănătate sunt încă limitate și neconcludente, o mare parte dintre cercetări fiind realizate în laborator sau pe animale. Multe dintre suplimentele comercializate în prezent sunt fabricate din ciuperci cultivate mai ieftine sau din culturi fungice.

Ciuperca sălbatică devine, de asemenea, tot mai greu de găsit. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii a inclus specia în categoria celor vulnerabile în 2020, invocând o scădere estimată a populației de peste 30% în decurs de 15 ani, cauzată în mare parte de recoltarea excesivă.

Norocul vine de două ori

În cadrul aceleiași călătorii, în zona Yak Kharka, la o altitudine de peste 4.000 de metri, vânătorul de ciuperci a bifat ceea ce a numit „încă un vis împlinit”: o ciupercă minusculă care creștea din coarnele unui craniu despre care a spus că aparținea unei oi albastre. Astfel de ciuperci se hrănesc cu cheratină, proteina prezentă în coarne și copite, dar și în părul și unghiile oamenilor.

„Bucuria unei asemenea descoperiri minuscule, la peste 4.000 de metri altitudine, este de nedescris!”, a scris acesta.

Urmăritorii săi l-au felicitat. „Omul face o treabă extraordinară, are pasiune, o împărtășește cu ceilalți și le transmite și cunoștințele sale. Tot respectul!”, a comentat unul dintre ei.

Un alt utilizator a adăugat: „Natura are o putere uriașă.”