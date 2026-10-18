PNL semnează astăzi acordul cu Luca Niculescu. Condițiile liberalilor pentru susţinerea pe o perioadă „limitată”
PNL semnează astăzi acordul cu Luca Niculescu. Condițiile liberalilor pentru susţinerea pe o perioadă „limitată”

Un polonez a găsit în Himalaya una dintre cele mai scumpe ciuperci din lume. Un kilogram poate costa peste 100.000 de dolari

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Imgonline com ua frameblurred gbijfqafokl

Un pasionat polonez de ciuperci a găsit ceea ce numește premiul suprem în Himalaya, respectiv un exemplar sălbatic al uneia dintre cele mai scumpe ciuperci de pe Pământ.

autor
Lorena Mihăilă

„Am reușit! Am găsit-o!”, le-a transmis urmăritorilor săi Piotr Grześ, administratorul popularei pagini de Facebook Grzybów Znawca („Cunoscătorul de ciuperci”), într-o postare din Nepal, scrie TVP World.

„Mă aflu la poalele munților Gangapurna și Annapurna, iar în mâinile mele se află împlinirea supremă a visurilor oricărui pasionat de ciuperci”, a scris acesta.

Descoperirea sa este yarsagumba (Ophiocordyceps sinensis), cunoscută și sub numele de ciuperca omizilor. Denumirea sa tibetană înseamnă „iarbă de vară, vierme de iarnă”, făcând trimitere la ciclul său de viață neobișnuit.

„Este un prădător: înainte de a deveni o ciupercă precum aceasta, infectează omizile moliilor aflate sub pământ, le ucide treptat și apoi crește ieșind din capul lor!”, a scris Grześ.

Recomandări Video

Din punct de vedere biologic, însă, ciuperca este un parazit, nu un prădător.

100.000 de dolari kilogramul de ciuperci

Prețuită în medicina tradițională chineză, unde este folosită ca tonic și afrodisiac, yarsagumba a primit porecla de „Viagra din Himalaya”. Exemplarele de cea mai bună calitate ar fi fost vândute în China cu peste 100.000 de dolari kilogramul.

Culegătorii din Nepal primesc doar o mică parte din această sumă, însă recoltarea anuală reprezintă în continuare o sursă vitală de venit pentru mii de familii din zonele montane. Acestea caută micile ciuperci pe pajiștile aflate la altitudine, mergând în genunchi printre firele de iarbă.

Faima ciupercii s-a răspândit la nivel internațional în 1993, când un antrenor chinez de atletism a atribuit un șir de recorduri mondiale stabilite de sportivii săi unui tonic pe bază de ciuperci, administrat împreună cu sânge de țestoasă. Ulterior, echipa sa a fost înconjurată de acuzații de dopaj.

Oamenii de știință afirmă că dovezile privind beneficiile ciupercii pentru sănătate sunt încă limitate și neconcludente, o mare parte dintre cercetări fiind realizate în laborator sau pe animale. Multe dintre suplimentele comercializate în prezent sunt fabricate din ciuperci cultivate mai ieftine sau din culturi fungice.

Ciuperca sălbatică devine, de asemenea, tot mai greu de găsit. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii a inclus specia în categoria celor vulnerabile în 2020, invocând o scădere estimată a populației de peste 30% în decurs de 15 ani, cauzată în mare parte de recoltarea excesivă.

Norocul vine de două ori

În cadrul aceleiași călătorii, în zona Yak Kharka, la o altitudine de peste 4.000 de metri, vânătorul de ciuperci a bifat ceea ce a numit „încă un vis împlinit”: o ciupercă minusculă care creștea din coarnele unui craniu despre care a spus că aparținea unei oi albastre. Astfel de ciuperci se hrănesc cu cheratină, proteina prezentă în coarne și copite, dar și în părul și unghiile oamenilor.

„Bucuria unei asemenea descoperiri minuscule, la peste 4.000 de metri altitudine, este de nedescris!”, a scris acesta.

Urmăritorii săi l-au felicitat. „Omul face o treabă extraordinară, are pasiune, o împărtășește cu ceilalți și le transmite și cunoștințele sale. Tot respectul!”, a comentat unul dintre ei.

Un alt utilizator a adăugat: „Natura are o putere uriașă.”

Papa Leon, externat după operația la plămân. Când își va reveni complet și ce urmează pentru Suveranul Pontif

Sursa: StirilePROTV

Etichete: polonez, ciuperci, himalaya,

Articol recomandat de sport.ro
Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei
Are 61 de ani, dar arată ca la 20 și e curtată în sala de forță de bărbați mult mai tineri. Cum reacționează soțul ei
Citește și...
62598233
Stiri Diverse
Ciulama de ciuperci cremoasă și aromată. Rețeta pas cu pas. Care sunt cele mai bune ciuperci pentru acest preparat

Puține lucruri sunt mai delicioase decât o farfurie aburindă de ciulama de ciuperci și o porție de mămăligă vârtoasă într-o zi de iarnă rece.

ciuperci
Stiri Diverse
Ciuperci în oțet pentru iarnă. Rețeta simplă pentru o conservă gustoasă și aromată

Dacă vrei să te bucuri de gustul ciupercilor și în lunile reci, le poți conserva simplu, chiar și acasă. Ghebele, pleurotusul sau shiitake sunt potrivite pentru această rețetă, care nu necesită multă experiență în bucătărie. 

Hr8xld0bcai9 7z
Stiri externe
Țara care construiește o cale ferată spectaculoasă în Himalaya. Au fost străpunse deja 41 de tuneluri. FOTO

India avansează cu unul dintre cele mai spectaculoase proiecte feroviare din Himalaya: linia Rishikesh-Karnaprayag a ajuns la 41 de tuneluri străpunse, iar alte cinci ar putea fi finalizate în următorul an.

Recomandări
Ilie bolojan luca niculesc govro administratia prezidentiala
Stiri Politice
PNL semnează astăzi acordul cu Luca Niculescu. Condițiile liberalilor pentru susţinerea pe o perioadă „limitată”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, ar urma să semneze, duminică după-amiază, cu premierul desemnat Luca Niculescu, un acord de susţinere în care acesta se va angaja să păstreze ţintele de deficit asumate de România.

Imagini piloti romani drone mapn 3
Știri Actuale
Imagini din misiunea piloților români care au doborât în doar 3 minute dronele rusești deasupra Mării Negre | GALERIE FOTO

Ministerul Apărării Naționale a publicat, pe pagina oficială de Facebook, imagini surprinse în timpul misiunii desfășurate seara trecută de piloții români pentru neutralizarea celor două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian al României.

Incendiu is
Știri Actuale
Iașiul a rămas fără apă caldă și căldură după explozia unui transformator la CET : „Au ars instalații pe partea electrică”

Iașiul a rămas fără apă caldă și căldură, după ce un incendiu a izbucnit sâmbătă la Centrala Electrică de Termoficare. Un transformator a explodat, iar instalațiile au fost oprite complet. 15 angajați se aflau în clădire. Din fericire, nu sunt victime.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26 | Analizele metabolice și cardiovasculare

34:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2026

01:48:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 05 Octombrie 2026

03:23:18

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Romania, te iubesc!

44:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Confirmă negocierile cu Nicolae Stanciu: "Sunt șanse să vină! Aici ar fi un jucător important"

Sport

Laura Pascua, MVP în Supercupa României la volei feminin