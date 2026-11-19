Sunt gustoase, ușor de pregătit și pot fi folosite într-o mulțime de rețete, de la tocănițe și supe până la sarmale sau paste. În plus, se combină foarte bine cu legumele și condimentele pe care le avem deja în bucătărie. Dacă ai rămas fără idei pentru prânz sau cină, iată opt rețete de post cu ciuperci, simple, sățioase și pline de savoare.

Ce poți găti de post cu ciuperci

Suntem în Postul Crăciunului, care a început pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie. În această perioadă, cei care țin post renunță la carne, ouă și lactate, iar găsirea unor preparate gustoase și variate poate deveni o provocare. Din fericire, ciupercile sunt printre cele mai versatile ingrediente pe care le putem folosi în bucătărie. Sunt accesibile, au un gust bogat și pot fi transformate în numeroase mâncăruri de post, de la preparate rapide la tigaie până la sarmale, supe sau drob.

Ciuperci la tigaie cu usturoi și pătrunjel

Dacă vrei o mâncare rapidă, ciupercile rumenite în tigaie sunt o alegere excelentă. Pentru trei porții ai nevoie de 500 g de ciuperci champignon, trei căței de usturoi, două linguri de ulei, o legătură mică de pătrunjel, sare, piper și puțină zeamă de lămâie.

Curăță ciupercile și taie-le felii mai groase. Încinge uleiul într-o tigaie încăpătoare și adaugă ciupercile. Gătește-le la foc mediu spre mare, aproximativ 10-12 minute, până când lichidul se evaporă și încep să se rumenească. Adaugă usturoiul mărunțit spre final, pentru a nu se arde. După încă un minut, oprește focul și presară pătrunjelul. Câteva picături de lămâie le vor accentua aroma. Servește-le cu pâine prăjită sau mămăligă.

Tocăniță de ciuperci de post

Tocănița de ciuperci este una dintre cele mai apreciate mâncăruri de post, mai ales atunci când este servită cu mămăligă fierbinte. Pregătește 600 g de ciuperci, două cepe, un ardei gras, 200 ml de roșii pasate, două linguri de ulei, un cățel de usturoi, boia dulce, sare, piper și o frunză de dafin.

Toacă ceapa și ardeiul, apoi călește-le în ulei aproximativ cinci minute. Adaugă usturoiul, boiaua și ciupercile tăiate bucăți. Amestecă până când ciupercile încep să își lase apa, apoi toarnă roșiile și aproximativ 150 ml de apă. Pune frunza de dafin și lasă tocănița să fiarbă 20-25 de minute, până când sosul scade și capătă consistență. Potrivește gustul de sare și piper și servește preparatul fierbinte, alături de mămăligă sau orez.

Sarmale de post cu ciuperci

Sarmalele fără carne pot fi la fel de aromate dacă umplutura conține suficiente legume și verdețuri. Ai nevoie de o varză murată, 400 g de ciuperci, 150 g de orez, două cepe, un morcov, 300 ml de suc de roșii, mărar, cimbru, piper și puțin ulei.

Toacă mărunt ceapa, morcovul și ciupercile. Călește ceapa, adaugă morcovul și ciupercile, apoi gătește totul până când scade zeama. Încorporează orezul spălat, mărarul și piperul. Dacă varza este prea sărată, clătește frunzele înainte de folosire. Pune câte o lingură de umplutură pe fiecare frunză și rulează sarmalele. Așază-le într-o oală, peste un strat de varză tocată, adaugă cimbru, sucul de roșii și apă cât să le acopere aproape complet. Fierbe-le la foc mic aproximativ o oră și jumătate, până când orezul este bine fiert.

Ciuperci umplute cu legume la cuptor

Ciupercile umplute sunt potrivite atât pentru prânz, cât și pentru o cină ușoară. Pentru această rețetă folosește 12 ciuperci mari, o ceapă mică, un morcov, jumătate de ardei roșu, două linguri de pesmet, pătrunjel, puțin ulei, sare și piper.

Desprinde codițele ciupercilor și toacă-le mărunt. Călește ceapa, morcovul ras, ardeiul și codițele timp de șase-șapte minute, până când se înmoaie și excesul de lichid dispare. Amestecă legumele cu pesmetul și pătrunjelul. Umple pălăriile ciupercilor, așază-le într-o tavă unsă și stropește-le cu puțin ulei. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 190°C și lasă ciupercile 20-25 de minute, până când se înmoaie și umplutura se rumenește ușor. Servește-le calde, alături de o salată proaspătă.

Paste de post cu ciuperci și sos cremos

Poți pregăti paste cremoase și fără smântână obișnuită. Ai nevoie de 300 g de paste fără ou, 400 g de ciuperci, o ceapă mică, doi căței de usturoi, 200 ml de smântână vegetală pentru gătit, două linguri de ulei, sare, piper și pătrunjel.

Fierbe pastele conform instrucțiunilor de pe ambalaj și păstrează puțină apă de la fierbere. Între timp, rumenește ciupercile în ulei, adaugă ceapa tocată și usturoiul, apoi gătește până când legumele sunt fragede. Toarnă smântâna vegetală și las-o să fiarbă ușor două-trei minute. Adaugă pastele și câteva linguri din apa păstrată, amestecând până când sosul le acoperă uniform. Presară pătrunjel și servește imediat. Apa în care au fiert pastele ajută sosul să devină mai fin și mai cremos.

Drob de ciuperci, o alternativă delicioasă pentru mesele de post

Drobul de ciuperci este ideal atunci când vrei un preparat care poate fi servit atât cald, cât și rece. Ai nevoie de 600 g de ciuperci, o ceapă, un morcov, 100 g de linte fiartă, trei linguri de pesmet, două linguri de semințe de in măcinate, cinci linguri de apă, mărar, pătrunjel, sare, piper și ulei.

Amestecă semințele de in cu apa și lasă-le zece minute să se îngroașe. Separat, călește ceapa și morcovul, apoi adaugă ciupercile tocate fin. Gătește până când se evaporă aproape toată apa. Lasă compoziția să se răcorească, apoi amestec-o cu lintea zdrobită, verdeața, pesmetul și semințele de in hidratate. Pune totul într-o formă de chec tapetată cu hârtie de copt și presează bine. Coace la 180°C, aproximativ 40-45 de minute. Lasă drobul să se răcească înainte de feliere, pentru a nu se sfărâma.

Supă cremă de ciuperci de post

O supă cremă de ciuperci este perfectă pentru zilele friguroase. Pentru patru porții pregătește 500 g de ciuperci, un cartof mediu, o ceapă, doi căței de usturoi, 700 ml de supă de legume, 100 ml de smântână vegetală, două linguri de ulei, sare, piper și puțin cimbru.

Călește ceapa și usturoiul în ulei, adaugă ciupercile feliate și gătește-le până încep să se rumenească. Pune cartoful tăiat cuburi, cimbrul și supa de legume. Fierbe aproximativ 20 de minute, până când cartoful este moale. Pasează totul cu un blender, apoi încorporează smântâna vegetală. Dacă supa este prea groasă, mai adaugă puțină apă fierbinte. Servește-o cu crutoane crocante și câteva felii de ciuperci rumenite.

Ciulama de ciuperci de post

Ciulamaua de ciuperci este o mâncare simplă, gustoasă și sățioasă, care merge de minune cu mămăligă. Pregătește 500 g de ciuperci, o ceapă, două linguri de făină, 350 ml de supă de legume, 150 ml de lapte vegetal neîndulcit, două linguri de ulei, sare, piper și mărar.

Călește ceapa tocată mărunt, apoi adaugă ciupercile feliate și ține-le pe foc până când lichidul aproape dispare. Presară făina și amestecă timp de un minut. Toarnă treptat supa de legume, amestecând continuu, pentru a evita formarea cocoloașelor. Adaugă laptele vegetal și lasă ciulamaua să fiarbă la foc mic încă opt-zece minute, până când sosul devine cremos. Potrivește gustul de sare și piper, presară mărar proaspăt și servește preparatul alături de mămăligă fierbinte.