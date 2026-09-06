Catastrofa, care a lovit regiunea chineză Tibet, situată în sud-vestul ţării, „a provocat 43 de morţi şi 519 de dispăruţi, conform ultimului bilanţ” întocmit sâmbătă la ora 18:00 (ora 10:00 GMT), a precizat agenţia de presă Xinhua, la 11 zile după o tragedie care a provocat, de asemenea, cel puţin 1.341 de morţi şi aproape 5 000 de dispăruţi în Nepal, scrie News.ro

Bilanțul victimelor a crescut în China

Bilanţul anterior al autorităţilor chineze, făcut public vineri, indica 31 de morţi şi 531 de dispăruţi.

Jurnaliştii străini nu pot circula liber în Regiunea Autonomă Tibet. Aceştia pot ajunge acolo doar în cadrul unor călătorii de presă strict supravegheate, organizate de autorităţi. Mass-media chineze se concentrează în principal pe operaţiunile de salvare şi nu au difuzat imagini care să arate reacţiile familiilor.

În schimb, în Nepal, poliţia furnizează un bilanţ actualizat zilnic, chiar de mai multe ori pe zi, iar autorităţile publică numele persoanelor dispărute, inclusiv ale cetăţenilor străini.

Dezastrul a avut loc în 26 august, când o masă de blocuri de gheaţă şi pietre s-a desprins de pe versantul nordic al muntelui Langtang Lirung, din Nepal, revărsând o cantitate enormă de resturi către văile situate mai jos.