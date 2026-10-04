Ciupercile pot fi culese din pădure sau cumpărate din magazin, iar câteva ingrediente și pași simpli sunt suficiente pentru a obține o conservă gustoasă și aromată. Iată cum poți pregăti ciupercile pentru iarnă.

Ingrediente pentru ciuperci în oțet

Pentru această rețetă, ai nevoie de ciupercile preferate, apă și sare iodată. Alternativ, poți pune ghebe în oțet și va trebui să folosești un oțet de 6 grade.

Ingrediente pentru saramură:

• 1 l de apă

• 10 g de sare neiodată

Ingrediente pentru ghebe în oțet:

• 1 l de apă

• 200 ml oțet de 6º

• 10 g de sare neiodată

Poți combina mai multe tipuri de ciuperci și le poți conserva în saramură sau în oțet, după preferințe.

Cum alegi și pregătești ciupercile

Pentru o conservă reușită, este important să alegi ciuperci proaspete, ferme și fără urme de alterare. Poți folosi ghebe, pleurotus, shiitake sau alte soiuri potrivite pentru conservare. Dacă ai cules ciupercile din pădure, verifică-le cu atenție înainte de preparare și îndepărtează orice impurități.

Primul pas este curățarea temeinică. Spală bine ciupercile pentru a îndepărta pământul și alte impurități, apoi pune-le în apă clocotită și lasă-le să fiarbă timp de 2-3 minute. După această primă fierbere, aruncă apa și clătește ciupercile. Acestea sunt acum pregătite pentru a fi puse în borcane și conservate.

Pentru varianta în saramură, se folosește o concentrație de sare de 1%. La fiecare litru de apă se adaugă 10 grame de sare neiodată. Saramura se fierbe și se toarnă fierbinte peste ciupercile așezate în borcane.

Cum se prepară ciupercile în oțet, pas cu pas

Dacă preferi ciupercile în oțet, poți prepara o soluție dintr-un litru de apă, 200 ml de oțet de 6º și 10 grame de sare neiodată. Pune ciupercile în borcane sterilizate și, pentru un plus de aromă, adaugă câteva boabe de piper, frunze de dafin sau puțin usturoi. Toarnă amestecul de apă și oțet peste ciuperci, astfel încât acestea să fie complet acoperite, apoi închide borcanele ermetic și pregătește-le pentru sterilizare.

Ce ciuperci se pot conserva

Mai multe tipuri de ciuperci pot fi conservate pentru iarnă, atât în saramură, cât și în oțet. Printre cele mai potrivite se numără ghebele, ciupercile champignion, hribii sau gălbiori. Pot fi folosite și alte soiuri comestibile, cu condiția să fie proaspete, sănătoase și bine curățate înainte de preparare.

Ghebele sunt o alegere populară pentru conservele de toamnă, dar și bureții, hribii sau pleurotus sunt excelente pentru pus la borcan.

Ce condimente se potrivesc cu ciupercile în oțet

Pentru un plus de aromă, adaugă boabe de piper negru și roșu în borcane, foi de dafin sau puțin ardei iute. Poți adăuga usturoi, dacă vrei un gust mai intens, semințe de muștar care merg foarte bine cu oțetul, ienibahar, pentru o aromă mai caldă sau verdețuri precum mărar sau cimbru.

Cum sterilizezi borcanele pentru această conservă

Înainte de a pune ciupercile la borcan, recipientele trebuie spălate foarte bine, împreună cu capacele. Apoi, borcanele se pot steriliza în apă clocotită. Pune-le într-o oală încăpătoare, acoperă-le complet cu apă și lasă-le să fiarbă aproximativ 10 minute.

După sterilizare, scoate borcanele cu grijă și așază-le pe un prosop curat, cu gura în sus, fără să atingi interiorul sau marginea acestora. Capacele se sterilizează și ele în apă clocotită câteva minute. Borcanele trebuie folosite cât timp sunt curate și complet uscate, pentru a reduce riscul de contaminare a conservei.

Cum se păstrează ciupercile în oțet peste iarnă

După ce borcanele cu ciuperci au fost umplute și sterilizate, ele trebuie lăsate să se răcească complet. Verifică apoi ca borcanele să fie bine închise și păstrează-le într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă a soarelui. O cămară sau un beci răcoros sunt potrivite pentru depozitare.

Este important ca ciupercile să rămână complet acoperite de lichid pe toată perioada păstrării. Înainte de consum, verifică borcanul și nu consuma ciupercile dacă vezi capacul bombat, scurgeri, mucegai, un miros neobișnuit sau alte semne de alterare.

După deschidere, borcanul trebuie păstrat la frigider, iar ciupercile este recomandat să fie consumate într-un timp scurt.