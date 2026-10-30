Incidentul a atras atenția trecătorilor și a devenit rapid viral pe rețelele sociale. Mai mulți șoferi au oprit mașinile și au scos telefoanele pentru a filma imaginile afișate pe panoul instalat pe bulevardul 26 Iulie, una dintre principalele artere ale capitalei egiptene, scrie CNN.

În înregistrările distribuite online apăreau mesaje care atribuiau publicarea imaginilor unor utilizatori și indicau numele unui canal de Telegram, cu identificatorul @LeakersGov.

Vineri, contul respectiv a publicat și un mesaj cu tentă politică, în care susținea că Egiptul continuă să fie condus sub un regim autoritar, iar guvernul își menține puterea prin represiune. Mesajul afirma, de asemenea, că trecerea anilor nu a adus îmbunătățiri în viața populației.

Egiptul se află sub conducere militară din 2013, când Frăția Musulmană a fost înlăturată de la putere.

Autoritățile spun că atacul a vizat o companie internațională

Ministerul egiptean de Interne a precizat că ecranul aparținea unei firme de publicitate care avea un contract cu o companie internațională. Potrivit instituției, site-ul companiei internaționale a fost ținta unui atac cibernetic, în urma căruia imaginile neautorizate au fost transmise pe panoul publicitar. Ministerul a adăugat că atacul s-ar fi produs simultan și în alte țări.

Autoritățile nu au dezvăluit numele companiei și nici statele în care ar fi fost afectate alte ecrane publicitare. Presa locală a relatat însă despre incidente similare în Irak, Malaysia și Brazilia.

Ministerul de Interne a anunțat că au fost demarate proceduri judiciare în acest caz.

Nu este prima dată când panouri publicitare electronice sunt folosite pentru difuzarea unor imagini indecente. În august 2023, autoritățile din Irak au ordonat oprirea ecranelor LED din Bagdad, după ce un hacker a reușit să transmită un film pornografic pe un panou din oraș. Un suspect a fost arestat în urma incidentului.

Reacțiile egiptenilor la imaginile difuzate în Cairo au fost împărțite: numeroși utilizatori și-au exprimat șocul, în timp ce alții au tratat situația cu umor. Societatea egipteană este în mare parte conservatoare, iar normele morale promovate de o parte importantă a populației sunt influențate de principiile legii islamice.