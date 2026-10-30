”În data de 29 octombrie 2026, echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, aparţinând Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă «Mihail Sturdza» al Judeţului Iaşi, a executat o nouă misiune de cercetare, identificare şi asanare a terenului de muniţie rămasă neexplodată. În urma activităţilor desfăşurate, specialiştii pirotehnicieni au identificat şi ridicat şase proiectile explozive de calibru 150 mm, provenite din conflictele armate şi rămase neexplodate”, a transmis, vineri seară, ISU Iaşi, News.ro.

Elementele de muniţie au fost ridicate de pe traseul Autostrăzii A8, unde, în ultimele zile, au fost descoperite şi alte elemente de muniţie rămasă neexplodată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi atrage atenţia că muniţia neexplodată reprezintă un pericol major pentru viaţa şi integritatea persoanelor, indiferent de vechimea acesteia, de starea de conservare sau de locul în care este descoperită.