Mașina era condusă de un cetățean suedez și a fost oprită pentru control.

„În data de 29.10.2026, în jurul orei 17:30, polițiștii de frontieră giurgiuveni au efectuat, în zona DN 5, un control asupra unui autoturism înmatriculat în Suedia, condus de un cetățean suedez. În urma verificărilor efectuate și a consultării aplicației eDAC, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figura în bazele de date cu alertă, având mențiunea „obiect căutat pentru a fi confiscat”, a transmis Poliția de Frontieră.

Autoturismul a fost indisponibilizat la sediul instituției, în vederea continuării cercetărilor.

În cauză, se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.