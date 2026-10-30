Drogurile, cu o valoare estimată pe piața ilegală de peste 450 de milioane de lire sterline, erau transportate din Europa în paleți înfoliați, apoi distribuite în nordul Angliei, scrie Daily Mail.

Trei membri ai rețelei au fost încarcerați vineri, la Leeds Crown Court, după ce alți patru membri fuseseră condamnați la începutul săptămânii. În total, 22 de persoane au fost găsite vinovate până acum de conspirație în vederea furnizării de cocaină, în urma investigației coordonate de Poliția din West Yorkshire.

Ancheta a început în 2023, după ce polițiștii au confiscat în Leeds cocaină și ecstasy în valoare de aproximativ două milioane de lire. Investigațiile au scos la iveală o rețea complexă de import și distribuție, care funcționa la scară industrială.

Cocaina era ascunsă în interiorul roților de brânză Gouda

Între decembrie 2022 și aprilie 2023, gruparea a importat în Marea Britanie 123.568 de kilograme de brânză. Potrivit anchetatorilor, aproximativ 25% din această cantitate reprezenta blocuri de cocaină ascunse în interiorul produselor. Transporturile ajungeau din Europa în portul Dover, sub forma unor mărfuri comerciale aparent legale, și erau duse apoi la un centru de distribuție din Derby.

De acolo, camioane frigorifice transportau paleții înfoliați către spații industriale din Huddersfield, Cleckheaton și Halifax, în comitatul West Yorkshire, precum și din Blackburn, în Lancashire.

În aceste locații, membrii rețelei desfăceau roțile mari de brânză și scoteau pachetele de cocaină ambalate în folie. Drogurile erau apoi puse în cutii de carton maro și saci negri de gunoi. Fiecare roată de brânză conținea câte două blocuri de cocaină, ascunse în spații decupate în interiorul produsului.

Cum funcționa rețeaua de distribuție

Anchetatorii au identificat mai multe centre logistice folosite pentru pregătirea și distribuirea drogurilor. Două dintre acestea erau administrate de Aiden McCullagh, iar unul de Saleem Chaudhri.

Ikraam Safdar închiriase, la rândul său, un spațiu într-o spălătorie auto de pe South Parade, în Halifax, folosit în cadrul operațiunii.

După pregătirea coletelor, curieri din West Yorkshire, Lancashire, West Midlands și nord-estul Angliei veneau în apropierea centrelor pentru a prelua marfa. La Whitacre Industrial Park din Huddersfield și la Acorn Business Centre din Cleckheaton, Lewis Ockenden și Umar Farooq aveau roluri de coordonare. Aceștia se întâlneau cu șoferii și le preluau vehiculele pentru încărcarea drogurilor.

Investigația a arătat că, între septembrie 2022 și mai 2023, Chaudhri acceptase să vândă peste 2.000 de kilograme de cocaină, pentru mai mult de 70 de milioane de lire. În aprilie 2024, acesta a fost condamnat la 27 de ani și șase luni de închisoare.

Peste 20 de condamnări și pedepse de până la 27 de ani

Printre cei condamnați se numără Aiden McCullagh, în vârstă de 58 de ani, și Craig Goulding, de 39 de ani, ambii condamnați la câte 25 de ani de închisoare. McCullagh administra centre de distribuție, în timp ce Goulding avea un rol de coordonare și transfera bani între diferitele locații.

Craig Asquith, de 44 de ani, a primit o pedeapsă de 10 ani, iar Umar Farooq, de 37 de ani, a fost condamnat la 15 ani. Lewis Ockenden, de 36 de ani, a primit 13 ani și patru luni, iar Ikraam Safdar, de 44 de ani, opt ani și nouă luni.

Vineri, trei curieri au fost condamnați pentru rolurile lor în rețea: Brandon Eley, în vârstă de 31 de ani, a primit 10 ani de închisoare, Aaron McNally, de 38 de ani, 10 ani și nouă luni, iar Antony Etheridge, de 70 de ani, un an și șase luni.

Alți trei inculpați – Mark Briggs, Sammy Stapleton și Nathan Reilly – urmează să primească sentințele la o dată ulterioară.

Potrivit estimărilor poliției, cantitatea totală de cocaină procesată de grupare nu a putut fi stabilită cu exactitate. Pe baza informațiilor și probelor disponibile, anchetatorii estimează că aceasta s-ar fi situat între patru și 14 tone, cu o valoare pe piața ilegală cuprinsă între 400 de milioane și 1,4 miliarde de lire sterline.

Conform unei analize a Ministerului britanic de Interne, consumul anual de cocaină din Marea Britanie este de aproximativ 120 de tone. Cantitatea confiscată ar fi echivalentă cu până la 11% din consumul anual al țării.