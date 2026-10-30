Instituția a solicitat Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti, precum şi tuturor instituţiilor aflate în subordinea sa, să clarifice modul în care aplică măsurile de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă.

Conform unui comunicat oficial transmis de news.ro, „Ministerul Culturii solicită tuturor instituţiilor publice de cultură aflate în subordine să verifice aplicarea efectivă a măsurilor interne de prevenire şi combatere a hărţuirii la locul de muncă, în conformitate cu prevederile HG nr. 970/2023, cu modificările şi completările ulterioare”.

Pentru a evalua conformitatea, instituţiile vizate au la dispoziţie un termen de 15 zile lucrătoare pentru a transmite o informare detaliată. Raportul trebuie să cuprindă cinci aspecte esenţiale: data ultimei actualizări a ghidului şi a procedurilor interne în domeniu; modalitatea concretă prin care aceste reguli au fost aduse la cunoştinţa angajaţilor; identitatea persoanelor sau a structurilor desemnate să primească şi să soluţioneze sesizările; măsurile adoptate pentru garantarea confidenţialităţii şi protejarea reclamanţilor împotriva eventualelor represalii, precum şi activităţile de informare şi instruire a personalului desfăşurate în ultimele 12 luni.

În aceeaşi informare, Ministerul Culturii ţine să precizeze că nu cere „transmiterea informaţiilor care ar permite identificarea persoanelor implicate în eventuale sesizări”. Autoritatea subliniază, totodată, că „responsabilitatea conducerii instituţiilor nu se limitează la adoptarea formală a unor proceduri, ci presupune aplicarea acestora şi asigurarea unui mediu profesional sigur, bazat pe respectarea demnităţii fiecărei persoane”.

Contextul verificării dispuse la Cultură

Joi, Ministrul Culturii, Ioana Ciocan, a reacţionat ferm după ce Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti l-a angajat pe regizorul Felix Alexa, vizat de acuzaţii de hărţuire sexuală.

Oficialul a transmis un mesaj clar privind direcţia instituţiei pe care o conduce: „În mandatul meu, vom aplica o politică de toleranţă zero faţă de orice formă de hărţuire sau abuz”.

Investigații jurnalistice au expus experienţele a 14 studenţi şi studente cu regizorul şi profesorul Felix Alexa, derulate pe parcursul a aproape două decenii în cadrul celei mai importante universităţi de teatru şi film din ţară. Mărturiile, similare între ele, descriu avansuri, mesaje insistente, urmăriri, ameninţări sau şantaj profesional. Ca urmare a acestor dezvăluiri, UNATC a făcut un pas istoric, interzicând relaţiile dintre profesori şi studenţi, însă profesorul continuă să predea în cadrul universităţii.