Deciziile vin după învestirea noului guvern, format în jurul PSD. Mulţi dintre prefecţii şi subprefecţii pe care i-au avut PNL şi USR şi-au anunţat demisiile în ultimele săptămâni, după ce partidele au decis că nu vor intra la guvernare, potrivit News.ro.

"Guvernul a aprobat o serie de hotărâri prin care au fost eliberaţi din funcţie şi numiţi mai mulţi prefecţi şi subprefecţi. Persoanele numite în funcţia de prefect sau subprefect îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Codul administrativ", anunţă, vineri, Guvernul, într-un comunicat de presă.

Executivul prezintă şi lista deciziilor luate.

Eliberări din funcţia de prefect

• Domnul Albu Nicolae a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Alba.

• Domnul Paşca Mihai a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Arad.

• Domnul Nedelcu Darius-Sebastian a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Argeş.

• Doamna Negru Andreea a fost eliberată din funcţia de prefect al judeţului Bacău.

• Domnul Dragoş Marcel-Daniel a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Bihor.

• Domnul Dolha Nechita-Stelian a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud.

• Doamna Curelariu Raluca-Ştefania a fost eliberată din funcţia de prefect al judeţului Botoşani.

• Domnul Dobrescu Florin-Sergiu a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Brăila.

• Domnul Dimian Leonard a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Buzău.

• Domnul Gâfu Cristian a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Caraş-Severin.

• Doamna Forna Maria a fost eliberată din funcţia de prefect al judeţului Cluj.

• Domnul Picoiu Adrian-Teodor a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Constanţa.

• Domnul Calomfirescu Marius a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Dâmboviţa.

• Domnul Călinoiu Eugen-Costel a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Dolj.

• Domnul Răducan-Morega Corneliu a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Gorj.

• Domnul Széll Lörincz a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Hunedoara.

• Domnul Tănăsescu Mihai-Andrei a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa.

• Domnul Dolachi-Pelin Constantin a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Iaşi.

• Domnul Stauder Rudolf a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Maramureş.

• Domnul Pavel Cristinel a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Mehedinţi.

• Doamna Apostol Maria a fost eliberată din funcţia de prefect al judeţului Neamţ.

• Domnul Nicolae Ştefan a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Olt.

• Domnul Nicodim Daniel a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Prahova.

• Domnul Bîrsan Cristian-Claudiu a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Sălaj.

• Domnul Creţu Mircea-Dorin a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Sibiu.

• Domnul Păstrăv Bogdan-George a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Suceava.

• Doamna Mitran-Piticu-Niculae Valentina-Veronica a fost eliberată din funcţia de prefect al judeţului Teleorman.

• Domnul Finta Paul a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Timiş.

• Domnul Terente Eugen a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Tulcea.

• Domnul Şerban Andrei a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Vaslui.

• Domnul Macovei Liviu-George a fost eliberat din funcţia de prefect al judeţului Vrancea.

• Domnul Nistor Andrei a fost eliberat din funcţia de prefect al municipiului Bucureşti.

Eliberări din funcţia de subprefect

• Doamna Olariu Daniela a fost eliberată din funcţia de subprefect al judeţului Braşov.

• Domnul Udrea Flaviu-Dacian a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Cluj.

• Domnul Paris Dumitru a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Constanţa.

• Domnul Dulanyi-Balogh Szilárd a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Covasna.

• Domnul Rădoi Teodor-Viorel a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Dâmboviţa.

• Domnul Celmare Marius-Constantin a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Galaţi.

• Domnul Alexandru Ionuţ-Ciprian a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Giurgiu.

• Domnul Burjan-Andrei Bogdan-Sebastian a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Harghita.

• Domnul Ţepeluş Marius a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Harghita.

• Domnul Bucşă Iulian-Florin a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Iaşi.

• Domnul Stamate Cristian a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Ilfov.

• Doamna Petruţ Margareta-Ildiko a fost eliberată din funcţia de subprefect al judeţului Maramureş.

• Domnul Jugan Iulian a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Neamţ.

• Domnul Mihai Adrian a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Olt.

• Domnul Moise Lucian a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Prahova.

• Domnul Soare Marius a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Prahova.

• Domnul Beseni Cristian-Valer a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Satu Mare.

• Doamna Albu Andra-Maria a fost eliberată din funcţia de subprefect al judeţului Sibiu.

• Doamna Oneţ Liliana a fost eliberată din funcţia de subprefect al judeţului Timiş.

• Domnul Stănculescu Victor-George a fost eliberat din funcţia de subprefect al judeţului Vâlcea.

Numiri în funcţia de prefect

• Domnul Mureşan Corneliu a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Alba.

• Domnul Sulincean Marius-Mircea a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Arad.

• Domnul Ivancea Valentin a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Bacău.

• Domnul Pavel Emilian a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Bihor.

• Domnul Cioarba Teofil-Iulian a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Bistriţa-Năsăud.

• Domnul Şlincu Dan-Constantin a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Botoşani.

• Domnul Timofei Iulian a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Brăila.

• Doamna Sbîrnea Liliana a fost numită în funcţia de prefect al judeţului Buzău.

• Domnul Dragomir Ioan a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Caraş-Severin.

• Domnul Cordoş Alexandru a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Cluj.

• Domnul Făgădău Decebal a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Constanţa.

• Domnul Tănase Marian a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Dâmboviţa.

• Domnul Durle Dumitru-Cosmin a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Dolj.

• Domnul Predescu Şerban a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Gorj.

• Doamna Ştefănie Maria a fost numită în funcţia de prefect al judeţului Hunedoara.

• Domnul Marin Constantin a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Ialomiţa.

• Domnul Sălăjeanu Florian-Valeriu a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Maramureş.

• Domnul Isuf Constantin-Alin a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Mehedinţi.

• Domnul Grigorean Vlad a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Neamţ.

• Domnul Albotă Emil-Florin a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Olt.

• Doamna Bozianu Nicoleta-Cătălina a fost numită în funcţia de prefect al judeţului Prahova.

• Domnul Pura Dorin-Alexandru a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Sălaj.

• Domnul Giubega Gheorghe-Florian a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Sibiu.

• Domnul Andronachi Traian a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Suceava.

• Domnul Rababoc Benone a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Teleorman.

• Domnul Pau Radu-Adrian a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Timiş.

• Domnul Moscu Doru a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Tulcea.

• Domnul Popica Eduard-Andrei a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Vaslui.

• Domnul Oprea Mihai a fost numit în funcţia de prefect al judeţului Vâlcea.

Numiri în funcţia de subprefect

• Domnul Tulpan Olimpiu-Adrian a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Bacău.

• Domnul Cucu Sebastian a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Covasna.

• Domnul Pistol Marian a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Covasna.

• Domnul Constantin Ionuţ-Constantin a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Dâmboviţa.

• Domnul Dimen Zsombor-Gabriel a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Harghita.

• Doamna Prodan Isabela a fost numită în funcţia de subprefect al judeţului Harghita.

• Domnul Széll Lörincz a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Hunedoara.

• Domnul Cîmpeanu Alexandru a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Mureş.

• Domnul Vulc Cornel-Cristian a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Mureş.

• Domnul Lungu Robert-Paul-Dimitrios a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Prahova.

• Domnul Tănase Mircea-Adi a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Prahova.

• Domnul Bercea Vasile a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Satu Mare.

• Domnul Iancu Mihai-Radu a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Satu Mare.

• Domnul Spătaru Cristian-Eugen a fost numit în funcţia de subprefect al judeţului Vrancea.

• Domnul Şuhan Valeriu-Nicolae a fost numit în funcţia de subprefect al municipiului Bucureşti.

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit şi cu voturile PNL şi UDMR, însă partidele au anunţat că nu intră la guvernare.