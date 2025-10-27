Un oraș din Bulgaria a interzis Halloween-ul. Cum și-a motivat primarul decizia

Un oraș din Bulgaria a interzis oficial sărbătorirea Halloween-ului în instituțiile publice. Primarul și-a motivat decizia prin dorința de a menține vie tradiția adusă de Ziua Națională a Iluminării, o sărbătoare a moștenirii culturale bulgare.

Primarul orașului bulgar Elin Pelin, Ivaylo Simeonov, a emis o directivă care interzice sărbătorirea Halloween-ului în școli, grădinițe și centre comunitare din municipiu, scrie Novinite.

Măsura este legată de celebrarea pe 1 noiembrie a Zilei Naționale a Iluminării, o tradiție anuală care comemorează pe cei care au hrănit și păstrat cultura bulgară, a relatat municipalitatea.

1 noiembrie este marcat în mod tradițional în Elin Pelin cu o serie de evenimente solemne, inclusiv o slujbă de rugăciune și o procesiune cu torțe. Sute de locuitori locali participă, inclusiv elevi, profesori, sportivi, grupuri culturale și membri ai clerului, reflectând angajamentul orașului față de patriotism și celebrarea cunoașterii și a identității naționale.

”Alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului”

Primarul Simeonov a explicat raționamentul din spatele interdicției, declarând: „Ziua Națională a Iluminării ar trebui tratată ca o sărbătoare națională, deoarece îi onorează pe cei care au inițiat și continuă să susțină spiritul bulgar. În Elin Pelin, alegem să sărbătorim lumina cunoașterii și a patriotismului, mai degrabă decât să adoptăm obiceiuri străine”.

Anul acesta, municipalitatea va continua cea de-a noua sărbătoare consecutivă la nivel de oraș, cu peste 1.000 de torțe care vor ilumina traseul procesiunii.

Evenimentul a devenit un simbol al unității între generații, subliniind patriotismul, spiritualitatea și respectul pentru moștenirea bulgară, întărind în același timp decizia orașului de a renunța la Halloween în favoarea tradiției locale.

