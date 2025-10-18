Dovlecii sunt la mare căutare înainte de sărbătoarea de Halloween. Comerciant: „Vorbim de tone, clienții cumpără chiar trei”

Mai e puțin până la Halloween, o sărbătoare importată și cu tot mai mare succes la noi. Așa că dovlecii sunt la mare căutare.

În piețe și magazine comenzile din ultimele zile au crescut, în unele locuri și cu 100%. Unii îi cumpără pentru plăcintă alții pentru decorațiuni iar cei mai creativi îi sculptează în opere de artă înfricoșătoare.

De la dovlecii plăcintari, perfecți pentru copt, la cei mari, rotunzi și portocalii, numai buni de sculptat, românești sau chiar japonezi, toți se vând foarte bine.

Michael Kaiser, director comercial supermarket online: „Vorbim de tone, clienții cumpără 1-2, poate chiar și 3 dovleci, că la unul încearcă să-l sculpteze, pe altul chiar îl reușesc.”

Părinții iau dovleci pentru serbările copiilor, gospodinele pentru plăcinte, însă în multe case se fac și alte planuri pentru Halloween. Inclusiv dulciurile în formă de monștri sunt pe listă.

Persoană: „O să-mi iau unul. O să-l pun pe balcon, după aia îl mănânc. La cuptor, numai cu scorțișoară.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Tradiția a pornit din Irlanda, unde oamenii scobeau napi și puneau înăuntru lumânări să se păzească de spiritele rele. Legenda spune că un irlandez pe nume Stingy Jack l-a păcălit pe diavol și a fost blestemat să rătăcească veșnic cu un felinar făcut dintr-un nap. Când tradiția a ajuns în America, napul a fost înlocuit cu dovleacul portocaliu, mai mare și mai fotogenic.”

În restaurante, cafenele și chiar brutării, dăm deja peste păianjeni uriași și schelete, semn că oamenii nu se sperie ușor.

Adina Ene, reprezentant cafenea: „N-am vrut neapărat un Halloween din ăsta clasic, cu scheleți, cap de mort, că nu ne regăsim neapărat în asta. Noi cumva asta am și vrut să facem: o locație în care să se regăsească fiecare om, să ne ducă cu sentimentul ăla de acasă și când au văzut și decorațiile, li s-a părut că s-a potrivit stilului nostru.”

Conform Institutului Național de Statistică, anul trecut România a avut o producție de peste 12.000 de tone de dovleci.

