Cei mai mulți turiști străini din Bulgaria sunt români. Câți bulgari au vizitat, în schimb, România

Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane, cei mai mulţi fiind din România, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (NIS), informează BTA şi site-ul seenews.com.

În august, călătoriile în scopuri turistice şi cele în scop de afaceri au fost responsabile pentru 53% şi, respectiv, 5% din totalul sosirilor vizitatorilor străini în Bulgaria.

Cetăţenii UE au fost responsabili pentru 60% din sosirile vizitatorilor străini, iar cele mai mare grupuri sunt formate din români (31%) şi germani (20%).

Numărul turiştilor din alte ţări europene a ajuns la 740.600 în august, cei mai mulţi venind din Turcia (45%).

România, printre destinațiile preferate ale turiștilor bulgari

Defalcat, cei mai mulţi vizitatori străini în Bulgaria în funcţie de naţionalitate au venit luna trecută din România (423.800), Turcia (335.800) şi Germania (264.900).

În august, cetăţenii bulgari au efectuat 1,07 milioane de călătorii peste hotare, un avans anual de 19,4%. Grecia, Turcia şi România rămân destinaţiile preferate de bulgari, cu 314.800 vizite, 286.700 vizite şi, respectiv, 77.900 vizite.

