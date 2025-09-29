Funcționari bulgari prinși că au luat mită de la șoferii care duceau echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams

29-09-2025 | 22:29
Getty Images

Doi angajați ai Agenției pentru Administrarea Autovehiculelor din Bulgaria au cerut și au primit o sumă de bani de la șoferii de camioane din echipa lui Robbie Williams, pentru a nu le fi întocmite procese-verbale pentru contravenții.

autor
Claudia Alionescu

La perchezițiile efectuate în mașini, birouri și locuințele angajaților Agenției pentru Administrarea Autovehiculelor din Bulgaria, prinși în flagrant luând mită de la echipa lui Robbie Williams, au fost găsite cutii de țigări în care erau ascunse bancnote în euro și leva, iar în casa unuia dintre ei a fost găsită o sumă mare de bani, aproximativ 43.000 de euro și peste 5.000 de leva (adică mai mult de 2.500 de euro), potrivit btvnovinite.bg.

Doi angajați ai Agenției Executive „Administrația Autovehiculelor” din Bulgaria au fost reținuți și acuzați de corupție pentru că au cerut și primit mită de la șoferi străini. Aceștia au fost reținuți pentru o perioadă de până la 72 de ore.

Mita de la șoferii de camioane care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams în Sofia a fost cerută cu ajutorul aplicației Google Translate.

La data de 28.09.2025, prin ordonanțe ale procurorului supraveghetor de la Parchetul orașului Sofia, doi inspectori de la Secția Teritorială „Administrația Autovehiculelor – Sofia” au fost trași la răspundere penală, fiind acuzați de luare de mită.

Potrivit procurorului supraveghetor, în etapa inițială a anchetei au fost adunate suficiente probe că, la 25.09.2025, în jurul orei 19:20, în orașul Sofia, la kilometrul 1 pe autostrada „Trakia”, imediat după ieșirea din oraș și în apropierea unei benzinării, acuzații au cerut și primit bani de la șoferi străini de camioane pentru a nu le întocmi procese-verbale pentru contravenții.

Unul dintre acuzați a primit 200 de leva (în jur de 100 de euro) de la un șofer, iar celălalt 200 de leva și 300 de euro (adică aproximativ 500 de euro) de la alți doi șoferi.

Camioanele transportau tehnică destinată concertului lui Robbie Williams, care a avut loc pe 28.09.2025, pe Stadionul Național „Vasil Levski” din Sofia.

Dosarul penal a fost deschis de poliția din Sofia în regim de urgență, ca urmare a unui semnal venit de la organizatorul concertului.

În timpul anchetei au fost făcute percheziții și în mașini, și în locuințe. Din casa unuia dintre acuzați au fost confiscate 42.000 de euro.

O sumă în euro a fost găsită și confiscată din compartimentul pentru roata de rezervă a mașinii celuilalt acuzat, o parte din bani fiind ascunsă în cutii de țigări. Sume mai mici au fost confiscate și în alte acțiuni de investigare.

Au fost audiați martori, inclusiv în fața judecătorului. Acuzații au fost reținuți pentru 72 de ore.

Marți, Parchetul orașului Sofia va depune la Judecătoria Sofia o cerere pentru arestarea preventivă a celor doi.

Sursa: btvnovinite.bg, btvnovinite.bg

Dată publicare: 29-09-2025 22:28

