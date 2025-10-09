Orașul din România care a devenit principala destinație de Halloween în Europa. România apare de două ori în top 5

Stiri Diverse
09-10-2025 | 20:19
×
Codul embed a fost copiat

Două orașe de la noi sunt în top 5 destinații europene de Halloween, potrivit unei platforme globale de închirieri auto.

autor
Octavian Moldovan

Sibiul a câștigat chiar locul întâi în clasament datorită arhitecturii și atmosferei medievale, iar Brașovul e pe locul 5, mai ales pentru apropierea de „castelul lui Dracula".

În Sibiu, acoperișurile caselor au lucarne – aceste ferestre ce par niște ochi care urmăresc fiecare mișcare.

Turist: „Îți dă acest feeling că ești observat din acoperișuri cu ochii care te văd."

Platforma globală de închirieri auto care recomandă turiștilor din Europa, în primul rând, Sibiul pentru noaptea de Halloween, a precizat și alte criterii care au stat la baza clasamentului: numărul de ore de întuneric – 12, numărul de clădiri gotice medievale – 8, populația redusă și, în cele din urmă, prețurile mici.

Citește și
Hoț Bacău Poliție
Cum a furat un bărbat din Iași mii de euro de la un pasager israelian într-o cursă de ridesharing. Unde au fost găsiți banii

Turist: „Acest vibe spookie al orașelor vechi germane."

Piața Mare a orașului e locul în care erau executate vrăjitoarele.

Adela Dadu, ghid de turism: „În perioada medievală, forma cea mai interesantă, grozavă de distracție a comunității erau execuțiile publice."

Biserica Evanghelică este un alt punct de atracție.

Brașovul, pe locul 5 în topul european

Brașovul ocupă a cincea poziție în clasament, în primul rând pentru că se află aproape de Castelul Bran.

Alin Puiu, ghid turistic: „Brașovul se potrivește în, să zicem, ce își imaginează turiștii străini că vor găsi în Transilvania."

Maria Pila, turistă din Spania: „Cel mai faimos lucru pe care îl știam era Contele Dracula."

Însă și Biserica Neagră, străduțele înguste, pivnițele și turnurile orașului aprind imaginația vizitatorilor. Anul trecut, orașul și împrejurimile au avut peste un milion și jumătate de vizitatori.

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, brasov,

Dată publicare: 09-10-2025 20:16

Articol recomandat de sport.ro
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Conducătorul clubului din Turcia a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi: ”Este prima noastră variantă!”
Citește și...
Primul aeroport din România unde nu se vor mai ștampila pașapoartele. Controlul se va face electronic
Stiri actuale
Primul aeroport din România unde nu se vor mai ștampila pașapoartele. Controlul se va face electronic

Începând de duminică, Aeroportul Sibiu devine primul din România cu control de frontieră electronic prin Sistemul EES, fără ștampilă pe pașaport.

 

Cum a furat un bărbat din Iași mii de euro de la un pasager israelian într-o cursă de ridesharing. Unde au fost găsiți banii
Stiri actuale
Cum a furat un bărbat din Iași mii de euro de la un pasager israelian într-o cursă de ridesharing. Unde au fost găsiți banii

Un individ de 37 de ani din județul Iași a fost reținut de polițiștii din Bacău după ce a furat 5.500 de euro de la un cetățean israelian. Cei doi nu se cunoșteau, dar au călătorit împreună de la Sibiu la Iași.

Ce se va întâmpla cu spațiul comercial preluat de ANAF de la Iohannis. Prejudiciul este de aproape un milion de euro
Stiri actuale
Ce se va întâmpla cu spațiul comercial preluat de ANAF de la Iohannis. Prejudiciul este de aproape un milion de euro

Agenția Națională de Administrare Fiscală a preluat spațiul comercial deținut în Sibiu de Klaus și Carmen Iohannis.

O jumătate dintr-o casă din Sibiu a familiei Iohannis, preluată de Fisc: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
Stiri actuale
O jumătate dintr-o casă din Sibiu a familiei Iohannis, preluată de Fisc: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial preluarea cotei de o jumătate (½) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu.

Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ
Stiri actuale
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.

Recomandări
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
Stiri externe
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui
Stiri Justitie
Cum au decis judecătorii să îi reducă pedeapsa lui Sorin Oprescu. Ministerul Justiției cere din nou extrădarea lui

După mai bine de trei ani de la condamnarea definitivă pentru acuzații de corupție, judecătorii Curții de Apel București au redus astăzi cu un an pedeapsa lui Sorin Oprescu.

Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai
Cultura
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

Scriitorul Mircea Cărtărescu, considerat favorit la Premiul Nobel pentru Literatură şi anul acesta, a publicat pe o reţea de socializare o fotografie în care apare alături de statuia lui James Joyce, nici el premiat cu Nobel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 09 Octombrie 2025

47:52

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28