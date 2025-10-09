Orașul din România care a devenit principala destinație de Halloween în Europa. România apare de două ori în top 5

Două orașe de la noi sunt în top 5 destinații europene de Halloween, potrivit unei platforme globale de închirieri auto.

Sibiul a câștigat chiar locul întâi în clasament datorită arhitecturii și atmosferei medievale, iar Brașovul e pe locul 5, mai ales pentru apropierea de „castelul lui Dracula".

În Sibiu, acoperișurile caselor au lucarne – aceste ferestre ce par niște ochi care urmăresc fiecare mișcare.

Turist: „Îți dă acest feeling că ești observat din acoperișuri cu ochii care te văd."

Platforma globală de închirieri auto care recomandă turiștilor din Europa, în primul rând, Sibiul pentru noaptea de Halloween, a precizat și alte criterii care au stat la baza clasamentului: numărul de ore de întuneric – 12, numărul de clădiri gotice medievale – 8, populația redusă și, în cele din urmă, prețurile mici.

Turist: „Acest vibe spookie al orașelor vechi germane."

Piața Mare a orașului e locul în care erau executate vrăjitoarele.

Adela Dadu, ghid de turism: „În perioada medievală, forma cea mai interesantă, grozavă de distracție a comunității erau execuțiile publice."

Biserica Evanghelică este un alt punct de atracție.

Brașovul, pe locul 5 în topul european

Brașovul ocupă a cincea poziție în clasament, în primul rând pentru că se află aproape de Castelul Bran.

Alin Puiu, ghid turistic: „Brașovul se potrivește în, să zicem, ce își imaginează turiștii străini că vor găsi în Transilvania."

Maria Pila, turistă din Spania: „Cel mai faimos lucru pe care îl știam era Contele Dracula."

Însă și Biserica Neagră, străduțele înguste, pivnițele și turnurile orașului aprind imaginația vizitatorilor. Anul trecut, orașul și împrejurimile au avut peste un milion și jumătate de vizitatori.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













