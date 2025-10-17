Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român

O treime din bunurile de bază sunt mai scumpe în Bulgaria decât în restul Uniunii Europene, iar din salariul minim un bulgar își poate permite să cumpere mult mai puține coșuri minime de consum decât un român.

O nouă analiză realizată de Confederația Sindicatelor Bulgare (CITUB) arată că bulgari continuă să plătească unele dintre cele mai mari prețuri pentru bunurile de bază din UE, laptele proaspăt fiind în fruntea listei, scrie Novinite.

Datele colectate în septembrie arată că, în timp ce unele prețuri au scăzut ușor, altele au crescut, evidențiind dezechilibre persistente pe piața locală.

Printre cele 21 de produse din așa-numitul „coș mic” urmărit de CITUB - 20 de produse alimentare plus benzină - șase au înregistrat scăderi de prețuri în septembrie față de august.

Cârnații au scăzut cu 0,3%, ajungând la echivalentul a 33,12 lei pe kilogram, laptele proaspăt cu 0,3%, ajungând la 9,26 lei pe litru, iar iaurtul cu 0,5%, ajungând la 4,74 lei.

Cotletele de porc dezosate au scăzut marginal cu 0,1%, ajungând la 32,02 lei, roșiile cu 1,1%, ajungând la 9,61 lei, iar apa minerală de 0,5 litri cu 0,9%, ajungând la 2,87 lei.

În schimb, prețul cafelei espresso a crescut cu 13,6%, de la 2,87 lei în august la 3,26 lei. Pentru gustările tradiționale de tip banichka, prețurile au rămas neschimbate la 6,67 lei.

Bulgaria are cel mai scump lapte din Uniunea Europeană

CITUB a remarcat că reducerile de prețuri au fost mai pronunțate în magazinele mici de cartier decât în ​​lanțurile mari de retail. Factorii sezonieri au contribuit la unele schimbări, cum ar fi scăderea prețurilor apei minerale după sfârșitul căldurii verii.

Prețurile brânzeturilor au prezentat tendințe divergente, crescând cu 5% în supermarketurile mari, în timp ce scăzând cu aceeași marjă în magazinele mai mici. Între timp, castraveții și puiul au devenit mai scumpe din cauza costurilor angro mai mari.

În ciuda unor scăderi, prețurile generale rămân ridicate în anumite regiuni, cum ar fi Vidin, unde cârnații și șunca de porc sunt printre cele mai scumpe din țară.

Comparativ cu alte națiuni europene, Bulgaria este lider la prețurile laptelui, depășind costurile din Germania, Franța, Spania, România, Croația și Olanda. O treime din bunurile de bază din Bulgaria sunt printre cele mai scumpe din UE, în timp ce restul articolelor sunt apropiate de sau la nivelurile medii europene.

Un bulgar își permite din salariul minim 9,6 coșuri mici de consum, un român 16,5

Puterea de cumpărare a persoanelor care câștigă salariul minim pe economie din Bulgaria rămâne, de asemenea, limitată. Cu salariul minim pe economie, un lucrător își poate permite coșul mic de consum de 9,6 ori pe lună, comparativ cu 16,5 ori în România, 16,9 în Croația, 20,8 în Spania, 26,2 în Franța, 30 în Germania și 33,4 în Olanda.

CITUB a subliniat că, deși prețurile accelerează spre mediile europene, salariile nu cresc într-un ritm comparabil, intensificând presiunea economică asupra gospodăriilor.

Plamen Dimitrov, președintele CITUB, a subliniat necesitatea unei aplicări mai stricte împotriva prețurilor nejustificate. El a îndemnat Comisia pentru Protecția Concurenței și Comisia pentru Protecția Consumatorilor să impună sancțiuni în cazul încălcărilor.

„Oamenii se așteaptă nu doar să analizăm și să raportăm prețurile, ci și să luăm măsuri atunci când sunt încălcate regulile legale și cele de piață. Numai atunci cetățenii vor simți că statul reglementează eficient piața”, a spus Dimitrov.

Raportul CITUB subliniază, de asemenea, decalajul continuu dintre prețurile cu amănuntul și cele cu ridicata pentru bunurile esențiale, inclusiv orezul, brânza și ouăle, subliniind ineficiențele structurale și povara financiară continuă pentru consumatorii bulgari.

