Mai săraci și cu mâncare mai scumpă. Cât își permite un bulgar să cumpere față de un român

Stiri Sociale
17-10-2025 | 11:59
supermarket bulgaria
Shutterstock

O treime din bunurile de bază sunt mai scumpe în Bulgaria decât în restul Uniunii Europene, iar din salariul minim un bulgar își poate permite să cumpere mult mai puține coșuri minime de consum decât un român.

 

autor
Cristian Anton

O nouă analiză realizată de Confederația Sindicatelor Bulgare (CITUB) arată că bulgari continuă să plătească unele dintre cele mai mari prețuri pentru bunurile de bază din UE, laptele proaspăt fiind în fruntea listei, scrie Novinite.

Datele colectate în septembrie arată că, în timp ce unele prețuri au scăzut ușor, altele au crescut, evidențiind dezechilibre persistente pe piața locală.

Printre cele 21 de produse din așa-numitul „coș mic” urmărit de CITUB - 20 de produse alimentare plus benzină - șase au înregistrat scăderi de prețuri în septembrie față de august.

Cârnații au scăzut cu 0,3%, ajungând la echivalentul a 33,12 lei pe kilogram, laptele proaspăt cu 0,3%, ajungând la 9,26 lei pe litru, iar iaurtul cu 0,5%, ajungând la 4,74 lei.

Citește și
oameni pe strada
Un lider din mediul de afaceri explică de ce nu ar investi în România: „Mai bine m-aş duce în Bulgaria”

Cotletele de porc dezosate au scăzut marginal cu 0,1%, ajungând la 32,02 lei, roșiile cu 1,1%, ajungând la 9,61 lei, iar apa minerală de 0,5 litri cu 0,9%, ajungând la 2,87 lei.

În schimb, prețul cafelei espresso a crescut cu 13,6%, de la 2,87 lei în august la 3,26 lei. Pentru gustările tradiționale de tip banichka, prețurile au rămas neschimbate la 6,67 lei.

Bulgaria are cel mai scump lapte din Uniunea Europeană

CITUB a remarcat că reducerile de prețuri au fost mai pronunțate în magazinele mici de cartier decât în ​​lanțurile mari de retail. Factorii sezonieri au contribuit la unele schimbări, cum ar fi scăderea prețurilor apei minerale după sfârșitul căldurii verii.

Prețurile brânzeturilor au prezentat tendințe divergente, crescând cu 5% în supermarketurile mari, în timp ce scăzând cu aceeași marjă în magazinele mai mici. Între timp, castraveții și puiul au devenit mai scumpe din cauza costurilor angro mai mari.

În ciuda unor scăderi, prețurile generale rămân ridicate în anumite regiuni, cum ar fi Vidin, unde cârnații și șunca de porc sunt printre cele mai scumpe din țară.

Comparativ cu alte națiuni europene, Bulgaria este lider la prețurile laptelui, depășind costurile din Germania, Franța, Spania, România, Croația și Olanda. O treime din bunurile de bază din Bulgaria sunt printre cele mai scumpe din UE, în timp ce restul articolelor sunt apropiate de sau la nivelurile medii europene.

Un bulgar își permite din salariul minim 9,6 coșuri mici de consum, un român 16,5

Puterea de cumpărare a persoanelor care câștigă salariul minim pe economie din Bulgaria rămâne, de asemenea, limitată. Cu salariul minim pe economie, un lucrător își poate permite coșul mic de consum de 9,6 ori pe lună, comparativ cu 16,5 ori în România, 16,9 în Croația, 20,8 în Spania, 26,2 în Franța, 30 în Germania și 33,4 în Olanda.

CITUB a subliniat că, deși prețurile accelerează spre mediile europene, salariile nu cresc într-un ritm comparabil, intensificând presiunea economică asupra gospodăriilor.

Plamen Dimitrov, președintele CITUB, a subliniat necesitatea unei aplicări mai stricte împotriva prețurilor nejustificate. El a îndemnat Comisia pentru Protecția Concurenței și Comisia pentru Protecția Consumatorilor să impună sancțiuni în cazul încălcărilor.

„Oamenii se așteaptă nu doar să analizăm și să raportăm prețurile, ci și să luăm măsuri atunci când sunt încălcate regulile legale și cele de piață. Numai atunci cetățenii vor simți că statul reglementează eficient piața”, a spus Dimitrov.

Raportul CITUB subliniază, de asemenea, decalajul continuu dintre prețurile cu amănuntul și cele cu ridicata pentru bunurile esențiale, inclusiv orezul, brânza și ouăle, subliniind ineficiențele structurale și povara financiară continuă pentru consumatorii bulgari.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: romania, preturi, Bulgaria, salarii,

Dată publicare: 17-10-2025 11:59

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Citește și...
Șoferii de categoria B vor putea cumpăra vinietă de o zi în Bulgaria, din 2026. Este mai ieftină decât cea din România
Stiri externe
Șoferii de categoria B vor putea cumpăra vinietă de o zi în Bulgaria, din 2026. Este mai ieftină decât cea din România

Guvernul bulgar a stabilit prețul unei vignete de o zi la 4,09 euro pentru vehiculele de până la 3,5 tone, începând cu 1 ianuarie anul viitor.

Un lider din mediul de afaceri explică de ce nu ar investi în România: „Mai bine m-aş duce în Bulgaria”
Stiri actuale
Un lider din mediul de afaceri explică de ce nu ar investi în România: „Mai bine m-aş duce în Bulgaria”

Un investitor pe piaţa de băuturi spirtoase ar beneficia în Bulgaria de accize mai scăzute şi de o piaţă neagră mai mică, comparativ cu România, susţine Florin Rădulescu, preşedintele Asociaţiei Spirits România.

Fenomen ciudat. Pensionarii turci se stabilesc în Bulgaria
Stiri externe
Fenomen ciudat. Pensionarii turci se stabilesc în Bulgaria

Bulgaria devine din ce în ce mai mult o destinație preferată pentru pensionarii turci. Din 2024, aceștia pot solicita permise de ședere pe termen lung în această țară, iar presa turcă arată că această opțiune a generat un interes puternic.

 

Funcționari bulgari prinși că au luat mită de la șoferii care duceau echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams
Stiri externe
Funcționari bulgari prinși că au luat mită de la șoferii care duceau echipamentele pentru concertul lui Robbie Williams

Doi angajați ai Agenției pentru Administrarea Autovehiculelor din Bulgaria au cerut și au primit o sumă de bani de la șoferii de camioane din echipa lui Robbie Williams, pentru a nu le fi întocmite procese-verbale pentru contravenții.

Cei mai mulți turiști străini din Bulgaria sunt români. Câți bulgari au vizitat, în schimb, România
Stiri Turism
Cei mai mulți turiști străini din Bulgaria sunt români. Câți bulgari au vizitat, în schimb, România

Numărul vizitatorilor străini în Bulgaria a crescut în ritm anual cu 6,3% în august, la aproximativ 2,3 milioane, cei mai mulţi fiind din România, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (NIS), informează BTA şi site-ul seenews.com.

Recomandări
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost grav răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Stiri actuale
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”
Stiri externe
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Octombrie 2025

43:54

Alt Text!
La Măruță
16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28