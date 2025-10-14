O întâlnire „de groază”. Un cuplul celebru a fost surprins printre clovni la Halloween Horror Nights

14-10-2025 | 23:09
Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo și iubitul ei, Louis Partridge, au părut absolut îndrăgostiți în timp ce se bucurau de o noapte plină de emoții la Universal Studios’ Halloween Horror Nights din Hollywood.

Sabrina Saghin

Pe parcursul ieșirii înfricoșătoare de luni, cântăreața hitului „Vampire”, în vârstă de 22 de ani, s-a agățat de iubitul ei actor, tot în vârstă de 22 de ani, în timp ce se plimbau prin atracțiile bântuite, scrie Daily Mail.

Pentru întâlnirea lor, Olivia Rodrigo era naturală, fără machiaj și îmbrăcată casual într-un pulover cu dungi alb-negru, blugi largi și o șapcă de baseball neagră brodată cu „Interscope”, casa de discuri din spatele albumelor sale de succes, Sour (2021) și Guts (2023).

Câștigătoarea a trei premii Grammy, care a confirmat recent că lucrează deja la următorul său album, și-a completat ținuta cu o geantă crem Celine și o jachetă din denim legată în jurul taliei.

Olivia și Louis nu-și ascund afecțiunea în public

Între timp, Partridge a păstrat un stil casual, purtând un hanorac maro cu fermoar peste un tricou alb și blugi largi.

Cuplul nu și-a putut ascunde chimia dintre ei, schimbând zâmbete jucăușe, râzând și plimbându-se mână în mână prin parc.

La un moment dat, Rodrigo a părut adorabil surprinsă când doi clovni pe picioroange s-au apropiat de ei, acoperindu-și gura de surprindere, în timp ce Partridge stătea protector lângă ea.

Între momentele de spaimă, îndrăgostiții au fost văzuți aplecându-se pentru conversații șoptite și râsete vesele.

Cei doi au coborât mai târziu pe o scară rulantă, încă ținându-se de mână, fără să fie deranjați de mulțimea din jurul lor.

Louis Partridge vorbește despre relația lor cu sinceritate

Rodrigo și Partridge au ajuns pentru prima dată în atenția presei ca cuplu când au fost văzuți împreună în orașul natal al lui Partridge, Londra, în octombrie 2023.

Într-un interviu acordat revistei Elle în octombrie 2024, Partridge a evitat cu umor întrebările despre faptul că piesa lui Rodrigo, So American, ar fi despre el.

La momentul respectiv, el a râs și a spus: „Nu e melodia mea, nu e treaba mea. Așa că nu am de unde să știu”.

Cu toate acestea, el a mărturisit că Olivia Rodrigo i-a influențat gusturile muzicale, spunând: „Prietena mea a încercat să mă facă să ascult mai multă muzică pop în ultima vreme. Ascult în continuu Chappell Roan”.

Descriindu-și propria abordare a relațiilor, Partridge a spus că se consideră un tip de iubit „golden retriever” – ușor de abordat și loial.

Luna trecută, el a vorbit cu entuziasm despre Olivia Rodrigo într-un interviu acordat revistei Esquire UK.

„Nu am nicio îndoială că amândoi suntem într-o relație din motive întemeiate, de exemplu. Sunt sigur că este ceva la care trebuie să te gândești când ajungi la un anumit nivel de succes. Este plăcut să știi că putem merge împreună la diverse evenimente și că nu este cea mai nebunească chestie din lume să stai față în față cu cineva care știe ce. Ai un prieten în astfel de momente.”, a explicat el.

Starul britanic a rupt tăcerea și în legătură cu gestul lor de afecțiune de la Wimbledon, unde au fost văzuți sărutându-se pasional în tribune.

„Nu știam că va fi o problemă. Am văzut multe fotografii de acolo, mi s-a părut destul de public. Olivia și cu mine am ales, sau am ales întotdeauna, să nu fim atât de publici”, a spus el. „Evident, a fost o vară destul de importantă pentru ea, cu Glastonbury, dar intimitatea are un caracter sacru.”

Sursa: Daily Mail

14-10-2025 23:09

