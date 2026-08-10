Cutremur de 7,4 în Columbia. 111 oameni au murit, numeroase clădiri s-au prăbușit. VIDEO

Desfășurarea evenimentelor:
UPDATE Bilanțul victimelor ajunge la 111, anunță președintele
Bilanțul victimelor cutremurului din Columbia a ajuns la 111, potrivit președintelui Abelardo De La Espriella.
Cel puțin alte 87 de persoane au fost rănite, a adăugat acesta.
UPDATE 69 de decese
Potrivit bilanţurilor provizorii ale guvernatorilor şi primarilor colectate de AFP, 40 de decese s-au înregistrat în provincia Risaralda, cu capitala la Pereira.
S-au înregistrat de asemenea ''numeroşi răniţi'' şi persoane ''prinse sub dărâmături'', iar ''situaţia este critică'', a declarat primarul Pereira, Mauricio Salazar, într-un interviu pentru Radio Caracol.
La Manizales, un alt oraş care aparţine ''regiunii cafelei'', au fost semnalate două decese, iar una dintre turlele catedralei s-a prăbuşit.
''Sunt enorm de multe clădiri cu avarii structurale sau la faţade, iar în acest moment circulaţia este paralizată, oamenii nu vor să revină la domicilii întrucât se tem de replici'', a explicat pentru AFP Jaime Zuluaga, în vârstă de 50 de ani.
În provincia Valle del Cauca, care are capitala la Cali, 27 de decese au fost înregistrate. Un fotograf AFP a constatat numeroase distrugeri şi a observat o femeie vârstnică evacuată pe o targă de salvatori după ce a fost extrasă din dărâmături.
Şase aeroporturi din vestul ţării şi-au suspendat operaţiunile pentru a evalua amploarea pagubelor suferite de infrastructură.
La Cali, autorităţile au anunţat prăbuşirea a 20 de imobile, mai multe persoane fiind prinse sub dărâmături.
Seismul s-a resimţit şi în statele vecine Ecuador, Panama şi Venezuela. ''Lămpile se mişcau în toate direcţiile'', a povestit Ana Hernandez, o femeie de 66 de ani din oraşul venezuelean Maracaibo.
UPDATE Cel puțin 50 de oameni au murit.
UPDATE Bilanțul victimelor a ajuns la 26, inclusiv trei copii uciși în urma prăbușirii unui zid
Guvernatoarea departamentului Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a anunțat că trei copii au murit în municipiul Calima El Darién după prăbușirea unui zid.
Potrivit lui Toro, o altă persoană a murit în Zarzal.
„Situația este gravă”, a declarat aceasta în timp ce se afla la Spitalul Universitar din Valle.
Primarul orașului Buenaventura — aflat în același departament — a raportat cel puțin un deces și mai multe poduri prăbușite.
UPDATE Încă două decese raportate
Primarul a declarat pentru postul columbian Blu Radio că alte două persoane au murit în orașul Manizales.
Potrivit autorităților locale, bilanțul a ajuns astfel la cel puțin 20 de persoane decedate în urma cutremurului.
UPDATE Cel puțin 18 persoane au murit, potrivit primarului orașului Pereira, transmite BBC.
Mauricio Salazar a declarat pentru Caracol Radio că 18 persoane și-au pierdut viața, iar alte persoane au rămas blocate în clădiri prăbușite.
__________________________________
Seismul, cu magnitudinea 7,4 potrivit serviciilor geologice din Statele Unite şi din Columbia, s-a produs luni dimineaţă la o adâncime de circa 100 de kilometri.
Epicentrul seismului este situat în apropiere de San José del Palmar, în provincia Choco (vest), pe coasta Pacificului. Nu a fost emisă alertă pentru tsunami. Autorităţile nu au publicat încă un bilanţ al victimelor şi al clădirilor afectate.
Guvernatoarea provinciei Choco a scris pe reţeaua de socializare X că există ''răniţi'' şi ''avarii grave ale clădirilor'' în Quibdo, capitala acestei provincii sărace.
Într-o înregistrare obţinută de un jurnalist AFP, apare un imobil prăbuşit în acest oraş, scrie Agerpres.
Edilul din Cali, al treilea oraş din Columbia, a menţionat de asemenea ''pagube importante'', care sunt în curs de evaluare cu ajutorul dronelor.
Mass media locală a difuzat imagini în care apar imobile cu faţadele distruse în oraşe precum Pereira şi Manizales, situate în regiunea turistică a cafelei.
''Nu mai avem electricitate şi nici reţea de telefonie mobilă'', a declarat pentru AFP Martha Estrada, de 66 ani, care a resimţit seismul în această regiune. Cutremurul ''a fost puternic, foarte puternic (...), au căzut lucruri prin casă'', a adăugat ea.
Preşedintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a anunţat că se va deplasa în regiunea afectată pentru a evalua situaţia.
Şase aeroporturi din vestul Columbiei şi-au suspendat operaţiunile aeriene ''până la evaluarea pagubelor structurale şi la infrastructură'', a precizat pe X aviaţia civilă.
La Bogota au fost evacuate clădiri, potrivit jurnaliştilor AFP de la faţa locului. Mai multe persoane în pijamale au ieşit pe străzi în timp ce sirenele răsunau.
''Seismul a fost super puternic'', a declarat pentru AFP Valeria Polo, o creatoare de conţinuturi de 29 de ani care se afla în centrul capitalei.
Primarul Carlos Galan a dat asigurări la postul Blu Radio că au fost semnalate doar fisuri superficiale la anumite locuinţe şi imobile.
Pe 24 iunie, un dublu seism cu magnitudinea 7,2 şi 7,5 a făcut peste 6.000 de morţi în Venezuela, provocând pagube masive.
Aceste ţări sunt situate pe cercul de foc al Pacificului, o zonă caracterizată printr-o puternică activitate seismică şi vulcanică.