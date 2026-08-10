Cutremur de 7,4 în Columbia. 111 oameni au murit, numeroase clădiri s-au prăbușit. VIDEO

Stiri externe
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AFP

Peste 110 persoane şi-au pierdut viaţa într-un seism înregistrat luni în vestul Columbiei, majoritatea victimelor înregistrându-se în ''regiunea cafelei'' şi la Cali, al treilea oraş ca mărime din ţară.

autor
Anca Ungureanu

Desfășurarea evenimentelor:

UPDATE Bilanțul victimelor ajunge la 111, anunță președintele

Bilanțul victimelor cutremurului din Columbia a ajuns la 111, potrivit președintelui Abelardo De La Espriella.

Cel puțin alte 87 de persoane au fost rănite, a adăugat acesta.

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UPDATE 69 de decese

Potrivit bilanţurilor provizorii ale guvernatorilor şi primarilor colectate de AFP, 40 de decese s-au înregistrat în provincia Risaralda, cu capitala la Pereira.

S-au înregistrat de asemenea ''numeroşi răniţi'' şi persoane ''prinse sub dărâmături'', iar ''situaţia este critică'', a declarat primarul Pereira, Mauricio Salazar, într-un interviu pentru Radio Caracol.

La Manizales, un alt oraş care aparţine ''regiunii cafelei'', au fost semnalate două decese, iar una dintre turlele catedralei s-a prăbuşit.

''Sunt enorm de multe clădiri cu avarii structurale sau la faţade, iar în acest moment circulaţia este paralizată, oamenii nu vor să revină la domicilii întrucât se tem de replici'', a explicat pentru AFP Jaime Zuluaga, în vârstă de 50 de ani.

În provincia Valle del Cauca, care are capitala la Cali, 27 de decese au fost înregistrate. Un fotograf AFP a constatat numeroase distrugeri şi a observat o femeie vârstnică evacuată pe o targă de salvatori după ce a fost extrasă din dărâmături.

Şase aeroporturi din vestul ţării şi-au suspendat operaţiunile pentru a evalua amploarea pagubelor suferite de infrastructură.

La Cali, autorităţile au anunţat prăbuşirea a 20 de imobile, mai multe persoane fiind prinse sub dărâmături.

Seismul s-a resimţit şi în statele vecine Ecuador, Panama şi Venezuela. ''Lămpile se mişcau în toate direcţiile'', a povestit Ana Hernandez, o femeie de 66 de ani din oraşul venezuelean Maracaibo.

UPDATE Cel puțin 50 de oameni au murit.

UPDATE Bilanțul victimelor a ajuns la 26, inclusiv trei copii uciși în urma prăbușirii unui zid

Guvernatoarea departamentului Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a anunțat că trei copii au murit în municipiul Calima El Darién după prăbușirea unui zid.

Potrivit lui Toro, o altă persoană a murit în Zarzal.

„Situația este gravă”, a declarat aceasta în timp ce se afla la Spitalul Universitar din Valle.

Primarul orașului Buenaventura — aflat în același departament — a raportat cel puțin un deces și mai multe poduri prăbușite.

UPDATE Încă două decese raportate

Primarul a declarat pentru postul columbian Blu Radio că alte două persoane au murit în orașul Manizales.

Potrivit autorităților locale, bilanțul a ajuns astfel la cel puțin 20 de persoane decedate în urma cutremurului.

UPDATE Cel puțin 18 persoane au murit, potrivit primarului orașului Pereira, transmite BBC.

Mauricio Salazar a declarat pentru Caracol Radio că 18 persoane și-au pierdut viața, iar alte persoane au rămas blocate în clădiri prăbușite.

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Seismul, cu magnitudinea 7,4 potrivit serviciilor geologice din Statele Unite şi din Columbia, s-a produs luni dimineaţă la o adâncime de circa 100 de kilometri.

Epicentrul seismului este situat în apropiere de San José del Palmar, în provincia Choco (vest), pe coasta Pacificului. Nu a fost emisă alertă pentru tsunami. Autorităţile nu au publicat încă un bilanţ al victimelor şi al clădirilor afectate.

Guvernatoarea provinciei Choco a scris pe reţeaua de socializare X că există ''răniţi'' şi ''avarii grave ale clădirilor'' în Quibdo, capitala acestei provincii sărace.

Într-o înregistrare obţinută de un jurnalist AFP, apare un imobil prăbuşit în acest oraş, scrie Agerpres.

Edilul din Cali, al treilea oraş din Columbia, a menţionat de asemenea ''pagube importante'', care sunt în curs de evaluare cu ajutorul dronelor.

Mass media locală a difuzat imagini în care apar imobile cu faţadele distruse în oraşe precum Pereira şi Manizales, situate în regiunea turistică a cafelei.

''Nu mai avem electricitate şi nici reţea de telefonie mobilă'', a declarat pentru AFP Martha Estrada, de 66 ani, care a resimţit seismul în această regiune. Cutremurul ''a fost puternic, foarte puternic (...), au căzut lucruri prin casă'', a adăugat ea.

Preşedintele Columbiei, Abelardo de la Espriella, a anunţat că se va deplasa în regiunea afectată pentru a evalua situaţia.

Şase aeroporturi din vestul Columbiei şi-au suspendat operaţiunile aeriene ''până la evaluarea pagubelor structurale şi la infrastructură'', a precizat pe X aviaţia civilă.

La Bogota au fost evacuate clădiri, potrivit jurnaliştilor AFP de la faţa locului. Mai multe persoane în pijamale au ieşit pe străzi în timp ce sirenele răsunau.

''Seismul a fost super puternic'', a declarat pentru AFP Valeria Polo, o creatoare de conţinuturi de 29 de ani care se afla în centrul capitalei.

Primarul Carlos Galan a dat asigurări la postul Blu Radio că au fost semnalate doar fisuri superficiale la anumite locuinţe şi imobile.

Pe 24 iunie, un dublu seism cu magnitudinea 7,2 şi 7,5 a făcut peste 6.000 de morţi în Venezuela, provocând pagube masive.

Aceste ţări sunt situate pe cercul de foc al Pacificului, o zonă caracterizată printr-o puternică activitate seismică şi vulcanică. 

Sursa: Agerpres

Etichete: cutremur, Columbia,

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