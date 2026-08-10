Cutremur de 7,4 în Columbia. 111 oameni au murit, numeroase clădiri s-au prăbușit. VIDEO

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UPDATE Bilanțul victimelor ajunge la 111, anunță președintele

Bilanțul victimelor cutremurului din Columbia a ajuns la 111, potrivit președintelui Abelardo De La Espriella.

Cel puțin alte 87 de persoane au fost rănite, a adăugat acesta.

UPDATE 69 de decese

Potrivit bilanţurilor provizorii ale guvernatorilor şi primarilor colectate de AFP, 40 de decese s-au înregistrat în provincia Risaralda, cu capitala la Pereira.

S-au înregistrat de asemenea ''numeroşi răniţi'' şi persoane ''prinse sub dărâmături'', iar ''situaţia este critică'', a declarat primarul Pereira, Mauricio Salazar, într-un interviu pentru Radio Caracol.

La Manizales, un alt oraş care aparţine ''regiunii cafelei'', au fost semnalate două decese, iar una dintre turlele catedralei s-a prăbuşit.

''Sunt enorm de multe clădiri cu avarii structurale sau la faţade, iar în acest moment circulaţia este paralizată, oamenii nu vor să revină la domicilii întrucât se tem de replici'', a explicat pentru AFP Jaime Zuluaga, în vârstă de 50 de ani.

În provincia Valle del Cauca, care are capitala la Cali, 27 de decese au fost înregistrate. Un fotograf AFP a constatat numeroase distrugeri şi a observat o femeie vârstnică evacuată pe o targă de salvatori după ce a fost extrasă din dărâmături.

Şase aeroporturi din vestul ţării şi-au suspendat operaţiunile pentru a evalua amploarea pagubelor suferite de infrastructură.

La Cali, autorităţile au anunţat prăbuşirea a 20 de imobile, mai multe persoane fiind prinse sub dărâmături.

Seismul s-a resimţit şi în statele vecine Ecuador, Panama şi Venezuela. ''Lămpile se mişcau în toate direcţiile'', a povestit Ana Hernandez, o femeie de 66 de ani din oraşul venezuelean Maracaibo.

UPDATE Cel puțin 50 de oameni au murit.

UPDATE Bilanțul victimelor a ajuns la 26, inclusiv trei copii uciși în urma prăbușirii unui zid

Guvernatoarea departamentului Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a anunțat că trei copii au murit în municipiul Calima El Darién după prăbușirea unui zid.

Potrivit lui Toro, o altă persoană a murit în Zarzal.

„Situația este gravă”, a declarat aceasta în timp ce se afla la Spitalul Universitar din Valle.

Primarul orașului Buenaventura — aflat în același departament — a raportat cel puțin un deces și mai multe poduri prăbușite.