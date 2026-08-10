Poliția a deschis o anchetă penală pentru tentativă de furt de fier vechi, după ce doi bărbați s-au apropiat nepermis de mult cu o șalupă de navele de transport. Aceștia au fost alungați cu greu din zonă. Între timp, măsurătorile la Cernavodă arătau dimineață o nouă scădere a nivelului fluviului.

Administrația Fluvială a Dunării de Jos a fost alertată în jurul orei 20 că în imediata apropiere a ultimelor două barje scufundate a apărut o șalupă cu doi bărbați la bord care refuzau să se îndepărteze în ciuda avertismentelor celor care încă desfășoară operațiunile de consolidare a navelor pe albia Dunării.

Așa a apărut suspiciunea că respectivii ar fi căutat fier vechi.

Ce a răspuns unul dintre bărbați

Zona a fost împânzită de polițiști de la Garda de Coastă care au reușit să îl identifice pe proprietarul șalupei, un om de afaceri dintr-o comună din Călărași, situată la zeci de kilometri distanță, în aval de Izvoarele. Audiat, bărbatul a respins orice intenție de a fura fier vechi și a afirmat că a ajuns acolo doar din curiozitate.

Navigatorii susțin că furtul de fier vechi în zona aceea a Dunării este des întâlnit. Și atrag atenția că orice tentativă de a tăia piese componente din barje, inclusiv cabluri, sau din lanțurile cu care ele sunt ancorate, extrem de întinse, poate avea consecințe grave. Pe de o parte, pot apărea accidente, pe de alta, dispare forța de reținere, ceea ce duce la schimbarea poziției barjelor, din pricina curenților, și de aici întregul efort de direcționare a curentului este serios afectat.

Pe fondul scăderii debitului Dunării în amonte, un asemenea incident poate fi hotărâtor pentru soarta centralei nucleare de la Cernavodă.

De altfel, ultimele măsurători făcute în zonă arătau o scădere a nivelului apei cu 5 centimetri.

Chiar dacă la bifurcația brațelor Bala cu Dunărea Veche, unde continuă lucrările de dragare, s-a resimțit o ușoară creștere.

Din pricina dunelor de nisip formate în aval, la Cernavodă ajunge tot mai puțină apă. Centrala Nucleară are deocamdată resurse pentru sistemul de răcire care asigură funcționarea reactorului 2 încă aproximativ o săptămână.

Între timp, Guvernul a suplimentat cu 5 milioane de lei finanțarea lucrărilor de pe Dunăre.