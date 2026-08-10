Bărbatul lucra de 15 ani pentru compania feroviară. În seara de 15 mai 2025, acesta a ajuns în gară cu lumina aprinsă în cabina locomotivei, lucru observat de trei angajați ai SBB aflați pe peron, scrie Blick.

Inițial, aceștia au fost surprinși de lumina din cabină, care afecta vizibilitatea. Apoi au observat că mecanicul ținea o carte în mână și continua să citească inclusiv atunci când trenul era oprit. După ce a pornit din nou, mecanicul a părăsit gara în timp ce ținea în continuare cartea.

Cei trei angajați, care ocupau funcții de conducere în cadrul SBB, l-au fotografiat pe mecanic în timp ce trenul era oprit și au raportat incidentul. Compania l-a suspendat imediat, iar la 16 iunie 2025 l-a concediat cu efect imediat, invocând un motiv grav.

Mecanicul a negat că citea

Bărbatul a susținut că nu citea cartea, ci efectua un „exercițiu de memorare”, folosind o notiță scrisă de mână și cartea drept suport.

El a contestat concedierea în instanță și a susținut că avea o carte în cabină, pe care o citea doar în perioadele de așteptare din gări. A insistat că o folosea drept suport pentru exercițiile de memorare.

Mecanicul a recunoscut însă că circula noaptea cu lumina aprinsă în cabină pentru a rămâne atent.

Tribunalul Administrativ Federal a respins explicațiile bărbatului. Judecătorii au remarcat că, pentru a fi folosită drept suport de scris, o carte închisă ar fi fost mai practică, în timp ce fotografiile realizate de martori îl arătau cu volumul deschis.

Instanța a concluzionat că mecanicul citea atât atunci când trenul era oprit, cât și în timp ce îl conducea.

Judecătorii au considerat că acest comportament reprezintă o abatere gravă, deoarece mecanicul desfășura în mod deliberat activități care îi puteau distrage atenția de la condus. Chiar și simpla memorare a unor informații, au subliniat aceștia, era problematică, deoarece activitățile fără legătură cu conducerea trenului pot avea consecințe grave asupra siguranței pasagerilor.

În aceste condiții, relația de încredere dintre mecanic și angajator a fost ruptă, iar concedierea cu efect imediat a fost justificată, a decis Tribunalul Administrativ Federal.

Hotărârea nu precizează în ce gară și pe ce rută a avut loc incidentul și nici titlul cărții pe care o citea mecanicul.