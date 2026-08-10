Este prima dintre cele patru aeronave care vor intra în flotă și va fi folosită pe cele mai lungi rute europene, operate de compania noastră.

Imaginile surprinse în fabrica producătorului din Seattle arată aeronava înainte de ultimele etape de pregătire. Noul Boeing 737 MAX a primit deja culorile și însemnele TAROM.

Corespondent Știrile PRO TV: „Noua aeronavă va fi cea mai performantă din dotarea TAROM și se va alătura din această toamnă flotei companiei. În total, 189 de pasageri vor putea călători spre diferite destinații europene. În plus, oficialii promit bilete mai ieftine. Și asta pentru că noile aeronave vor avea un consum mai mic de kerosen, cu aproximativ 20 la sută, dar și o capacitate mai mare de transport.”

Și emisiile sunt reduse cu până la 20%, iar nivelul de zgomot este cu 50% mai mic, un avantaj atât pentru pasageri, cât și pentru comunitățile din apropierea aeroporturilor. La bord, o astfel de aeronavă oferă mai mult spațiu pentru picioare și bagaje, scaune mai confortabile, ferestre mai mari și un sistem de iluminat mai eficient.

Patru aeronave vor intra în flota TAROM

Peste 80 de companii aeriene din întreaga lume operează aeronave Boeing, însă pentru TAROM este prima achiziție de acest tip după mai mulți ani.

Aeronava a fost promisă, inițial, pentru această vară, însă producătorul a avut unele întârzieri. O altă aeronavă ar urma să ajungă în luna septembrie, iar alte două de același tip la începutul anului viitor.

În paralel, compania își reface bugetul după ce fosta conducere a fost demisă. În plus, responsabilii au în plan să ceară Comisiei Europene prelungirea planului de restructurare cu cel puțin un an. TAROM nu a revenit pe profit, pe fondul mai multor factori, printre care numărul redus de aeronave și suspendarea unor rute din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

Silvia Teodorescu, purtător de cuvânt TAROM: „Unul dintre cele mai importante lucruri pe care nota către Comisia Europeană o va conține pentru ceea ce privește modificări pe planul de restructurare este fluidizarea rutelor - avem un număr obligatoriu 26 de destinații operate - avem nevoie să nu fie fixe, să păstrăm numărul, dar să fim flexibil - când TEL AVIV a fost închis, puteam să alegem o altă destinație - conform planului nu putem să schimbăm destinația.”

TAROM a primit un ajutor de stat în valoare de 95 de milioane de euro, aprobat de Comisia Europeană. Operatorul a contribuit, la rândul său, cu până la 200 de milioane de euro, bani obținuți din vânzarea unor aeronave sau a unor sloturi de operare pe aeroportul Heathrow din Londra.

Potrivit datelor oficiale, TAROM are datorii financiare de 930 de milioane de lei.