Incidentul, care s-a petrecut pe 25 iulie, a devenit viral pe rețelele de socializare. Imaginile le arată pe cele două tinere apropiindu-se de avionul companiei Aeroflot. Una dintre pasagerele întârziate trăgea după ea un troler.

Aeronava era deja în mișcare, fiind tractată de un vehicul special. Cele două femei îi explică ceva tehnicianului de la sol. Apoi intervine un agent de securitate, care le convinge că au pierdut cursa.

„Pasagerele au încălcat cerințele de securitate și au intrat în zona restricționată fără autorizație”, au transmis reprezentanții aeroportului.

Femeile au fost reținute și predate ofițerilor FSB. Agențiile de ordine publică „iau măsuri legale împotriva acestor persoane”, mai afirmă comunicatul oficial.