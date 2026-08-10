"Mâine se vor continua acţiunile de dragaj ale AFDJ în zona din aval a braţului Bala, respectiv în zona pragurilor cu influenţă în scurgerea apelor. Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunţată faţă de estimările de până în prezent. Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcţionarea Centralei este de -230 cm. În acest moment, nivelul apei la Cernavodă este -227 cm", a arătat sursa citată.

Anterior, ANAR a recomandat Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos să continue acţiunile de dragare, în vederea asigurării scurgerii apelor spre Centrala de la Cernavodă, în condiţiile în care, în zonă, debitul Dunării a scăzut şi luni cu 5 cm faţă de ziua precedentă.

Debitul Dunării, mult sub media lunii august

Debitul Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, se va menţine staţionar, la valoarea de 1.400 mc/s, până la 17 august, în condiţiile în care media multianuală a lunii august este de 3.900 mc/s.

În ultima săptămână, autorităţile au desfăşurat mai multe acţiuni pentru a menţine un nivel al apei care să permită funcţionarea Grupului 2 de la Cernavodă, printre care scufundarea a patru barje în cadrul intervenţiei de redirecţionare a unei părţi din debitul Dunării către braţul Bala şi dislocarea stâncii Pârjoaia, din apropierea aceluiaşi braţ.

La sfârşitul lunii iulie, a fost declarată stare de alertă la nivel naţional în România, pe perioada lunii august, ca efect al scăderii producţiei de energie electrică.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, din cauza nivelului foarte scăzut, fără precedent, al Dunării.